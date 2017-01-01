На столі у кав'ярні, де ми зустрілися, лежить оберемок чебрецю — киевот , який Юля щойно купила біля метро. А моя кава з къаранфил и . «З гвоздикою», — пояснює дівчина. У майбутньому словнику кримськотатарських фітонімів, одним з упорядників якого і є Юля, понад п'ятсот назв кримських рослин — двісті вісімдесят дикорослих і триста культурних.



На стіні біля столика, за яким ми сидимо, висить смугастий килим з візерунками. Це перше, що привертає увагу дівчини. Власне саме з килимів і почалося несвідоме «колекціонування» кримськотатарських фітонімів. «Я дивилася на візерунки, розуміла, що вони повторюються. Почала розпитувати про їхнє значення. Наприклад, сельв і — кипарис або тополя — Дерево Роду. Він втілює зв'язок поколінь. Або лял е — тюльпан — уособлення голови роду, парубка, чи гуль — троянда — символ жінки-матері», — розповідає Юля. Рослинні мотиви у кримськотатарських орнаментах є в кераміці, різьбленні, вишивці, аплікації, декоративному розписі скла. Ці символи замінили собою зображення живих істот, яке в мусульманській культурі заборонене.



Якось в етнографічному музеї в Старому Криму Юля побачила гербарій, поруч із яким лежали нитки, пофарбовані рослинами, і спитала, як ті рослини називаються. Доглядачка музею відповіла: «Дрік». Къатыртырнагъ ы — ніготь мула. У саду жінка показувала гості капусту — лахан а , або помідори — патыльджан . «Я все записувала, проте вона пам'ятала небагато назв. Переважно, їстівних рослини, диких вона не знала взагалі», — каже Юля. У побуті старі назви використовують зараз зрідка. Трохи згодом Юля зрозуміє, що кримськотатарські фітоніми — майже зникле знання. Воно як засушена квітка з гербарію, що легко руйнується від необережного доторку.



«Багато назв втрачено, і це зрозуміло, адже пережили дійсно велику трагедію — депортацію. Саме тому, наприклад, кримські татари чимало назв запозичили з Узбекистану. Вони теж мають право на життя, але ці фітоніми набуті», — пояснює Юля. Потім вона дізналася, що назви деяких поширених рослин збереглися у декількох варіантах, бо у кримськотатарській мові є три основні діалекти за етнічними групами — ялибойлю (південнобережні татари), тати (гірські) та ногаї (степові).



Пошуки було розпочато. Мабуть, цього ніколи не трапилося б, якби не дві причини — одна зрозуміла, а інша містична, які пов'язали киянку із Кримом.