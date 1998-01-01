Я: Люди?



Саша: Без комментариев.



Изогнутый мизинец. Именно на палец малыша обратила внимание невропатолог из Охматдета, к которой пришла Евгения с сыном. Её, казалось бы, здоровый малыш как-то вдруг обмяк — у него начали атрофироваться ручки и ножки. С этими симптомами его и направили к невропатологу. «Покажитесь генетику», — посоветовала врач. Так Евгения узнала, что у сына синдром Дауна. Мальчику было семь месяцев.



Каждый день к Жене домой приходили коллеги из конструкторского бюро, в котором она проработала 20 лет.



— У нас был дружный коллектив. Мой начальник почему-то решил, что я собираюсь с собой что-то сделать, вот и посылал ко мне людей. Они меня начали даже раздражать. Пришлось объяснить, что ни вешаться, ни топиться я не планирую, — улыбается Евгения. — Да, вначале меня охватил страх, но я любила Сашу. Он долгожданный ребёнок. Я его родила в 41 год. И мне было плевать на то, что говорят врачи.



Сашу она любила, про синдром ничего не знала, поэтому четыре года пыталась сына вылечить. Массажи — перерыв, уколы — перерыв, опять массажи, и так по кругу. Купала в травах, целыми днями гуляла с ним. Когда Саша засыпал, начинала работать — печатала, убирала.



— Помню, прибегаю как-то в офис, «Сонячний промінь» уже работал. На столе лежит брошюрка. Я её прочла. Умирает человек с синдромом Дауна, Бог спрашивает у ангелов: «Кому отдать его душу?» Ангелы отвечают: «Той женщине, она богатая». «Нет, она не справится. Она сама с собой не справляется. С ней рядом няньки ходят. А вон та женщина, как вол тянет. В её семью и отдадим». Как про меня написано. Бог даёт таких детей сильным людям. Столько работ тянула. Спала по три часа в сутки. Но я так хотела этого ребёнка, что мне всё было нипочём.



В год и два месяца Саша пошёл. Только говорить никак не хотел.



Саша с мамой едут в метро. Евгения по привычке «держит дули в карманах», чтобы сына не сглазили. На одной из станций женщина, сидевшая рядом, сует ей бумажку со словами: «Позвоните. Это по поводу вашего мальчика». На бумажке номер телефона.



Евгения не сразу, но всё же позвонит. Так Саша попадёт в коррекционный садик, а потом его педагоги убедят Евгению отдать сына в школу: «Вашему мальчику обязательно нужно ходить в школу».



Поэтому, когда приехала выездная медико-педагогическая комиссия, решавшая, кто из детей может учиться дальше, а кто будет сидеть дома, Евгения примчалась с Сашей на собеседование. Он зашёл в кабинет, со всеми поздоровался за руку.



— Саша, скажи, «стол», «парта», «стул», как это всё называется одним словом?



— Мебель.



— А «обувь», «свитер»?



— Одежда.



— У меня глаза на лоб полезли, — признаётся Евгения. — Мне же врачи говорили, что он необучаемый.



— А если бы не было школы, то что?



— Там его научили писать, читать. В школе он наконец-то разговорился. А я тем временем создавала организацию матерей, у которых дети с синдромом Дауна. Первые десять лет бегала, искала спонсоров. Ремонты, пристройки. Всегда думала, что ведомая по жизни. Но появился Саша, а с ним стимул что-то сделать для него и для таких, как он. Я всё сюда, как в копилку, сбрасывала.



Сюда — это в реабилитационный центр, созданный мамой Саши вместе с другими родителями особенных детей. Евгении повезло — когда родился Саша, старые друзья её не бросили, а новые появились. Рассталась она только с отцом Саши. Сыну тогда исполнилось десять лет.



— Я решила, что так будет лучше. Сказала себе: «Умер король. Да здравствует король!»



— Пока мама не слышит, я вам скажу, — Саша наклоняется вперёд и переходит почти на шёпот. — Он нас бросил. Больно говорить. Я не хочу папу очернять. У него своя жизнь, у нас с мамой своя. Если он меня будет читать, то пусть знает: «Папа, я понимаю тебя, но ты поступил не как мужчина. Извини, если что не так». Это моё ему послание.

