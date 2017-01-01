Эксперты Всемирного экономического форума и «Глобального совета будущего» отобрали 10 технологий, которые в этом году достигли «зрелости». Это позволяет сделать вывод, что через 3−5 лет их начнут повсеместно использовать
Евгений Гордейчик
Автор
Жидкостная биопсия
МЕДИЦИНА
Традиционно для диагностики рака используют образцы поражённых опухолью тканей. Однако в этом году врачи стали широко применять новый метод — раковые клетки ищут в крови пациента. Жидкостная биопсия позволяет получить образец тканей даже тех органов, до которых обычными методами не добраться. Кроме того, с её помощью можно оперативно узнать о прогрессе заболевания и ответе опухоли на лечение.
Извлечение влаги из воздуха
ЧИСТАЯ ВОДА
Исследователи из Массачусетского технологического института и Калифорнийского университета разработали промышленный образец пористых кристаллов, которые позволяют извлекать содержащуюся в воздухе влагу, используя солнечную энергию. Устройство способно аккумулировать за день до 5 л воды. Повсеместное использование подобных кристаллов даёт шанс решить проблему нехватки чистой питьевой воды в беднейших странах.
Обучение машин распознаванию образов
IT
В этом году компьютеры научились распознавать визуальные образы не хуже людей. Это даёт перспективы для развития беспилотного транспорта, роботостроения, компьютерной диагностики, сельского хозяйства.
Топливо из солнечного света
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Увенчались успехом и длительные попытки химиков искусственно воспроизвести процесс фотосинтеза. Новые катализаторы под действием солнечной энергии позволяют превратить углекислый газ и воду в углеводы, как это происходит в листьях растений. Благодаря технологии выделяемый тепловыми станциями СО2 из вредного отхода превратится в сырьё для производства биотоплива.
Атлас человеческих клеток
МЕДИЦИНА
В 2016 году жена Марка Цукерберга Чань инициировала проект «Атлас человеческих клеток». Задача исследования — детально описать все типы клеток в нашем организме, взаимодействие между ними и происходящие внутри клеток процессы. По масштабам и перспективам это исследование сопоставимо с расшифровкой генома человека, с которым справились более 10 лет назад. Точное понимание внутриклеточных процессов позволит сделать огромный шаг в персонализированной медицине — даст возможность подбирать лекарства индивидуально для каждого человека в зависимости от особенностей его организма.
Точное земледелие
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Четвёртая промышленная революция предоставила технологии, позволяющие повышать урожайность не только агропроизводителям из числа «золотого миллиарда», но и фермерам развивающихся стран. Сегодня датчики, контролирующие условия почвы, GPS-навигаторы для комбайнов и картографические инструменты стали совершенно доступными. Например, учёные из Сиднейского университета разработали для индонезийских фермеров предельно дешёвую систему мониторинга посевов на основе обычного смартфона, получающего питание от солнечной батареи.
Доступные катализаторы для автомобилей
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ
Заметен прогресс и в снижении уровня выбросов вредных веществ авто. До недавнего времени разработку машины с «нулевым» выбросом тормозила высокая цена платиновых катализаторов для окисления выхлопных газов. Однако в этом году появились катализаторы, не содержащие драгметалла.
Повышение энергоэффективности
ЖКХ
Применение технологий зелёного строительства и использование в домохозяйствах солнечных батарей уже сегодня позволяют сократить вдвое потребление жильцами энергии и воды. А в этом году исследователи Калифорнийского университета представили проект по очистке сточных вод до состояния, позволяющего использовать их повторно. Технологии, которые сегодня применяются на космической станции, в ближайшее время станут доступны обычным людям.
Генетические вакцины
МЕДИЦИНА
В отличие от обычных вакцин, которые состоят из ослабленных либо убитых бактерий и вирусов, генные вакцины содержат лишь генетический материал патогена. Это уменьшает количество побочных эффектов. Кроме того, при помощи генных вакцин можно отбирать людей, устойчивых к тем или иным инфекционным болезням, исследовать их гены и переносить нужные части их ДНК людям без врождённой устойчивости. Пока для человека генные вакцины не применяются, но их использование в ветеринарии уже позволяет излечивать многие опасные болезни животных.
Квантовые компьютеры
IT
В 2016-м IBM создала первый общедоступный квантовый компьютер с доступом к нему через «облако». А более 50 стартапов и крупных корпораций пытаются создать квантовые компьютеры, доступные по цене обычным обывателям.
МЕДИЦИНА
Жидкостная биопсия
Традиционно для диагностики рака используют образцы поражённых опухолью тканей. Однако в этом году врачи стали широко применять новый метод — раковые клетки ищут в крови пациента. Жидкостная биопсия позволяет получить образец тканей даже тех органов, до которых обычными методами не добраться. Кроме того, с её помощью можно оперативно узнать о прогрессе заболевания и ответе опухоли на лечение.
ЧИСТАЯ ВОДА
Извлечение влаги из воздуха
Исследователи из Массачусетского технологического института и Калифорнийского университета разработали промышленный образец пористых кристаллов, которые позволяют извлекать содержащуюся в воздухе влагу, используя солнечную энергию. Устройство способно аккумулировать за день до 5 л воды. Повсеместное использование подобных кристаллов даёт шанс решить проблему нехватки чистой питьевой воды в беднейших странах.
IT
Обучение машин распознаванию образов
В этом году компьютеры научились распознавать визуальные образы не хуже людей. Это даёт перспективы для развития беспилотного транспорта, роботостроения, компьютерной диагностики, сельского хозяйства.
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Топливо из солнечного света
Увенчались успехом и длительные попытки химиков искусственно воспроизвести процесс фотосинтеза. Новые катализаторы под действием солнечной энергии позволяют превратить углекислый газ и воду в углеводы, как это происходит в листьях растений. Благодаря технологии выделяемый тепловыми станциями СО2 из вредного отхода превратится в сырьё для производства биотоплива.
МЕДИЦИНА
Атлас человеческих клеток
В 2016 году жена Марка Цукерберга Чань инициировала проект «Атлас человеческих клеток». Задача исследования — детально описать все типы клеток в нашем организме, взаимодействие между ними и происходящие внутри клеток процессы. По масштабам и перспективам это исследование сопоставимо с расшифровкой генома человека, с которым справились более 10 лет назад. Точное понимание внутриклеточных процессов позволит сделать огромный шаг в персонализированной медицине — даст возможность подбирать лекарства индивидуально для каждого человека в зависимости от особенностей его организма.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Точное земледелие
Четвёртая промышленная революция предоставила технологии, позволяющие повышать урожайность не только агропроизводителям из числа «золотого миллиарда», но и фермерам развивающихся стран. Сегодня датчики, контролирующие условия почвы, GPS-навигаторы для комбайнов и картографические инструменты стали совершенно доступными. Например, учёные из Сиднейского университета разработали для индонезийских фермеров предельно дешёвую систему мониторинга посевов на основе обычного смартфона, получающего питание от солнечной батареи.
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ
Доступные катализаторы для автомобилей
Заметен прогресс и в снижении уровня выбросов вредных веществ авто. До недавнего времени разработку машины с «нулевым» выбросом тормозила высокая цена платиновых катализаторов для окисления выхлопных газов. Однако в этом году появились катализаторы, не содержащие драгметалла.
ЖКХ
Повышение энергоэффективности
Применение технологий зелёного строительства и использование в домохозяйствах солнечных батарей уже сегодня позволяют сократить вдвое потребление жильцами энергии и воды. А в этом году исследователи Калифорнийского университета представили проект по очистке сточных вод до состояния, позволяющего использовать их повторно. Технологии, которые сегодня применяются на космической станции, в ближайшее время станут доступны обычным людям.
МЕДИЦИНА
Генетические вакцины
В отличие от обычных вакцин, которые состоят из ослабленных либо убитых бактерий и вирусов, генные вакцины содержат лишь генетический материал патогена. Это уменьшает количество побочных эффектов. Кроме того, при помощи генных вакцин можно отбирать людей, устойчивых к тем или иным инфекционным болезням, исследовать их гены и переносить нужные части их ДНК людям без врождённой устойчивости. Пока для человека генные вакцины не применяются, но их использование в ветеринарии уже позволяет излечивать многие опасные болезни животных.
IT
Квантовые компьютеры
В 2016-м IBM создала первый общедоступный квантовый компьютер с доступом к нему через «облако». А более 50 стартапов и крупных корпораций пытаются создать квантовые компьютеры, доступные по цене обычным обывателям.
Источник: The World Economic Forum. Фото: Getty ../files/z-tilda/2017/31-future-technology/images