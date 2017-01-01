В отличие от обычных вакцин, которые состоят из ослабленных либо убитых бактерий и вирусов, генные вакцины содержат лишь генетический материал патогена. Это уменьшает количество побочных эффектов. Кроме того, при помощи генных вакцин можно отбирать людей, устойчивых к тем или иным инфекционным болезням, исследовать их гены и переносить нужные части их ДНК людям без врождённой устойчивости.

Пока для человека генные вакцины не применяются, но их использование в ветеринарии уже позволяет излечивать многие опасные болезни животных.