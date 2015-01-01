национальная гвардия
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Корреспондент Фокуса побывал на базе самого известного и противоречивого полка Национальной гвардии Украины
Ян Авсеюшкин
Журналист
Батальон «Азов» создан горячей весной 2014 года. Он сформирован из футбольных ультрас, известных своими националистическими взглядами. Пройдя Мариуполь, Иловайск и Широкино, это воинское подразделение круто изменилось — от 150 человек, освобождавших Мариуполь, разрослось до двух пехотных батальонов, артиллерийского дивизиона и танковой роты. Всего здесь служит более 1000 бойцов, а полк называют одним из самых профессиональных воинских формирований в стране. Несмотря на это, боевые задачи на передовой он не выполняет. Вместо этого бойцы «Азова» третий год занимаются патрулированием и охраной в тылу. Основная причина — специфическое мировоззрение полка, которое якобы не даёт гарантий его управляемости.
«У кожного свій фронт». Фильм полка «Азов», 2015 г.
«Народное» хозяйство
На Азовском побережье у полка три базы — в Урзуфе, Юрьевке и самом Мариуполе. Основная, урзуфская, — бывшая дача семьи Януковичей. Кухни и бары превратились в казармы и учебные классы. На стенах развешаны плакаты об устройстве оружия, есть интерактивный тир. Возле столовой открыта бильярдная — столы тоже остались от Януковича. Домик для отдыха превратился в медпункт. Кроме азовцев в него обращаются местные жители. На стене висит фотография бывшего командира «Азова», ныне депутата Верховной Рады Андрея Билецкого.

— Вы не подумайте, что у нас тут культ личности, — говорит замкомандира полка по тыловой службе с позывным Чак. — Это дань уважения человеку, без которого ничего этого бы не было.

Упоминая Билецкого, Чак всё время говорит «Андрей Евгеньевич». Бойцы помоложе называют его Андреем. Чувствуется, что к экс-командиру его бывшие подопечные относятся с уважением.

Дача экс-президента оборудована пирсом. На нём стоит хранилище для катеров. Теперь здесь спортзал с тренажёрами и оборудованием для кроссфита. Стены украшены рисунками с изображением азовцев в окружении воинов УПА, казаков, викингов, спартанцев. Бросается в глаза логотип спортзала с упоминанием Асгарда, города богов в скандинавской мифологии.

— Чтобы выжить, нам надо быть сильными, чтобы быть сильными, мы должны уметь всё, — говорит Чак.

На территории есть и новые постройки. Оборудован быстровозводимый штаб, где во время боевых операций работа кипела 24 часа в сутки, — офицеры оценивали риски, проигрывали возможные варианты развития событий на фронте. Командиры на местах, получив рекомендации из штаба, выносили уже практические приказы для командиров взводов. На стенах висят чёрные щиты с позывными погибших побратимов — напоминание о пройденном боевом пути.

— Мы повесили их, чтобы помнить, сколько людей отдали жизнь за наше общее дело, что руки опускать нельзя, — говорит командир второго пехотного батальона с позывным Кирт.
Интересная особенность полка — на его вооружении состоит новая военная техника. Броневики «КрАЗ Шрек», «Варта» и «Спартан», различные модификации БТР-3, грузовики и автобусы для перевозки личного состава. Всё выкрашено в особый азовский ломаный камуфляж. Есть и несколько десятков артиллерийских тягачей МТЛБ.

— Мы их нашли в 2014 году под Мелитополем. С помощью волонтёров установили зенитные пушки ЗСУ-23/2, бронированные щиты. Воевали на них вместо БМП, — вспоминает Вадим Троян, замминистра внутренних дел, бывший боец «Азова».

Кроме пушек, в МТЛБ врезали дополнительное бронестекло, расширяющее обзор механику-водителю. «Как в жигулях», — смеются бойцы.

«Азову» выделили и нетипичное для Нацгвардии вооружение — танки и артиллерию. Модификация Т-64БМ1М изначально предназначалась для поставки в Конго, но из-за тяжёлой ситуации на фронте 10 танков передали азовцам. От обычного Т-64 их отличает современная динамическая защита «Нож». В 2015 году при попадании в танк ракеты именно она спасла бойцам жизни.

— Механик-водитель и наводчик получили только лёгкие контузии, на башне даже следа кумулятивной струи не было. Сработало идеально, была бы другая защита, танк бы не выдержал, — вспоминает один из танкистов «Азова».
На вооружении полка стоят артиллерийские тягачи МТЛБ, модернизированные силами полка и волонтёров
«Азов» использует модификацию Т-64БМ1М, изначально предназначенную для поставки в Конго. От обычных Т-64 их отличает современная динамическая защита «Нож»
Бронемашина «Азовец» была изготовлена силами инженерной группы «Азов» на заводе АТЕК. После конфликта с волонтёрами бойцы полка забрали опытный экземпляр машины и перевезли в Урзуф
На всю технику нанесён особый азовский ломаный камуфляж
Полку передали партию новых украинских броневиков «Варта»
База оборудована мастерской для ремонта техники
Как основное средство передвижения бойцы используют пикапы Mitsubishi L 200
Эти «жигули», по словам бойцов, — единственное легковое авто, полученное «Азовом» от Нацгвардии
Вещевое снабжение у полка своё. Обувь заказывают напрямую у именитых производителей — итальянские берцы Crispi и американские кроссовки Saycony. Форму поставляет украинский производитель M-Tac с расцветкой камуфляжа британский мультикам. Шлемы и бронежилеты закупают также у украинских производителей. При этом обычная униформа Нацгвардии подразделению тоже выдаётся, но её качество гораздо хуже. В полку ею не пользуются, по истечении срока эксплуатации списывают.

— Экипировка — это не мелочь. Солдат убьёт связки из-за плохого ботинка, зимой промочит ноги и заболеет, получит ревматизм из-за плохой зимней куртки, а летом его хватит тепловой удар, — поясняет Андрей Билецкий причины отказа от общепринятой формы. — Ради дурости подводить солдата под болезнь нет смысла.

Все эти закупки стоят немалых денег, но по счетам «Азов» платит самостоятельно, тем самым вызывая вопросы о неиссякаемых источниках своего финансирования. Впрочем, имена благодетелей командование полка раскрывать не спешит. На вопрос, откуда у отдельного воинского подразделения деньги на покупку самого лучшего обмундирования, здесь отвечают: «От народа Украины».

Подобное снабжение нередко является примером зависти других подразделений Нацгвардии. Командир азовских артиллеристов с позывным Яр вспоминает историю, когда в Запорожской области их остановили на одном из блокпостов.

— Когда они узнали, что мы из «Азова», то сказали: «Знаем-знаем, у вас всё чересчур хорошо». Наш командир тогда им ответил: «Если у вас перестанут воровать, то и у вас будет точно так же».

Офицеры подчёркивают, что стремятся к созданию профессионального подразделения, подготовленного по натовским стандартам. Пока полк находится в тылу, бойцы постоянно тренируются. На базе запрещён алкоголь, с провинившимся бойцом могут распрощаться.

— «Азов» — это собственный продукт Украины, так должна выглядеть профессиональная армия, — убеждён Вадим Троян. — Таких не нужны сотни тысяч. Как говорил Полторак, для современной армии необходимо 10–15 тыс. добровольцев как ударное крыло армии, этого хватит, остальные — контрактники.
Азовские знаки
В СМИ «Азов» частенько обвиняют в приверженности ультраправой идеологии, поскольку подразделение создавалось правым активистом Андреем Билецким и его соратниками из националистических организаций «Патриот Украины» и «Социал-нацио­нальная ассамблея».

К тому же в оформлении полка активно используется символика, связанная с ультраправым движением. На шевронах на фоне символа «Чёрное солнце» изображена анаграмма из букв N и I, идея нации. Анаграмма выглядит как отзеркаленный «волчий крюк», символ одной из дивизий гитлеровской армии, а «Чёрное солнце» по правилам УЕФА запрещено использовать на футбольных стадионах, поскольку это неонацистский знак. В самом полку обвинения в культивировании праворадикальной идеологии отвергают, дескать, у них своя идеология, азовская, а бойцы объединены верностью Украине.

— У нас есть люди, которые до войны считали себя левыми, считали себя правыми, но Молитву украинского националиста читают все. Не надо привязываться к каким-то течениям, которые были созданы в других странах и в другое время. Нам надо отходить от этих шаблонов и создавать что-то своё, — считает офицер из «Азова» с позывным Кирт.
Общество нервно реагирует на вызывающий внешний вид многих бойцов — бородатые молодые люди в отличной физической форме с обилием татуировок в виде рун и адамовой головы. Здороваются бойцы между собой тоже по-особенному — руки пожимают в районе предплечий, это рукопожатие по вене, а честь командиру отдают вскидыванием к груди сжатого кулака. Многие носят одежду особых брендов, используемых в правой среде, — Svastone, Thor Steinar. Бывший боец батальона поясняет, что чаще всего это элементы субкультуры, которые используются больше для эпатажа, нежели для демонстрации серьёзной приверженности идеям нацизма:

— Правые татуировки — это субкультура, протест против существующей системы ценностей, который не несёт ничего такого, больше по приколу. За то, что ты не ультраправый националист, тебе никто ничего не скажет.

Часть бойцов исповедует неоязычество. На базах «Азова» созданы капища, святилища Перуна, где будет проходить освящение оружия перед боевыми заданиями. По словам одного из бывших солдат, всерьёз эти ритуалы воспринимают немногие, большинство относится спокойно.

— Со стороны это выглядит смешно, но это хороший метод укрепления боевого духа. Реально же в язычество исповедует малая часть бойцов, — говорит он.

Больше 60% военнослужащих имеют высшее образование, что тоже идёт вразрез с образом воинствующих маргиналов. Офицеры уверяют, что готовы принять в полк человека любых взглядов, если его цель — защита Украины.

— Здесь собраны люди с разными политическими, религиозными взглядами, это правда. Но у нас нет ценза по политическим взглядам, потому что у современного человека они отсутствуют, — говорит начальник штаба полка с позывным Борисфен. — Безусловно, «Азов» — полк националистов, но это не преступление и не ошибка. Человека надо судить по делам его, а не по взглядам. Поэтому оценивайте нас по нашим делам.
Кому отдавать честь
Несмотря на то что «Азов» является составной частью Нацгвардии и подобно всем остальным воинским подразделениям должен быть аполитичен, представить его вне политики практически невозможно. Во многом потому, что позиции бывшего командира «Азова» Андрея Билецкого здесь всё так же крепки. Больше года назад он создал националистическую партию «Национальный корпус», и многие бойцы, отслужившие в «Азове», пополняют её ряды.

Одно из опасений власти, связанное с «Азовом», — участие воинского подразделения в политической борьбе. На одном из митингов у Верховной Рады Билецкий заявил: «Мы сметём эту власть». Официальной реакции на такие слова не последовало, но намёк на возможность военного переворота запомнили.

— Речь идёт о политической работе, и упоминать в этом контексте полк неправильно. Билецкий прекрасно понимает, что любое силовое противостояние с властью подорвёт надежду на стабильность, — уверяет Сергей Тамарин, командир роты полиции «Східний корпус», бывший руководитель охраны Андрея Билецкого. — Уже были инциденты с задержанием активистов, связанных с добровольческим движением, но практика показала, что с фронта с автоматом никто не бежал их спасать и качать ситуацию.

Впрочем, после ухода из полка Билецкий всё равно постоянно приезжает в «Азов». По сведениям Фокуса, на одной из закрытых встреч с бойцами он заявил, что если будет делать то, что те сочтут неправильным, они могут сделать с ним то, что посчитают нужным, даже убить.

Такая политическая активность, связанная с полком, порождает недоверие со стороны высшего военного командования. Бойцов регулярно проверяют, но после успешного прохождения инспекций на фронт всё равно не допускают. Причину такого парадокса объясняет источник Фокуса в Министерстве внутренних дел. Говорит, что для МВД важно деполитизировать полк и снизить влияние бывшего командира. Билецкий же, наоборот, идёт на обострение. Впрочем, в самом министерстве как угрозу «Азов» уже не рассматривают, ссылаясь на то, что подразделение неоднократно доказывало свою готовность подчиняться приказам, в том числе по отводу с линии фронта в 2015 году.

И всё же третий год пребывания в тылу вносит нервозность в ряды самих азовцев. Бездействие полка оборачиваться срывами бойцов. В мае этого года в Мариуполе двое азовцев до смерти избили человека, предположительно торговавшего наркотиками. Подозреваемые написали явку с повинной, но их принадлежность к «Азову» ударила по репутации всего формирования.

— Один из них имеет шесть государственных наград, на войне оба проявили себя как настоящие герои, — говорит Билецкий. — Уверен, что вся шумиха вокруг историй с бывшими и нынешними азовцами связана с желанием власти создать негативный образ всего подразделения на примере трёх-четырёх паршивых овец. Мы интересны всем, в то время как большое количество других происшествий с другими подразделениями в объективы телекамер не попадает.

Официально МВД связь бывшего командира и военнослужащих полка отрицает. В ведомстве уверяют, что противоречий между высшим командованием и полком не существует.

— Нацгвардия и МВД политикой не занимаются и не подвержены никаким политическим влияниям, — заявил Фокусу Артём Шевченко, спикер МВД.

По его словам, руководство МВД считает «Азов» одной из самых боеспособных и мотивированных частей Нацгвардии, которая имеет свою историю побед. Главные из них — штурм и освобождение от боевиков Мариуполя в июне 2014-го, а также наступательная операция и освобождение Широкинского плацдарма зимой 2015 года.

Несмотря на существующие проблемы и вынужденное бездействие, «Азов» сохраняет мощнейшую мотивацию воевать. Бойцов полка, перешедших в другие части, высоко ценят за дисциплину и профессионализм. Если отбросить стереотипы, «Азов» на фронте принесёт гораздо больше пользы Украине, чем находясь в тылу под шквалом критики и недоверия.
Фото: Ян Авсеюшкин, УНИАН
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