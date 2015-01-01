Несмотря на то что «Азов» является составной частью Нацгвардии и подобно всем остальным воинским подразделениям должен быть аполитичен, представить его вне политики практически невозможно. Во многом потому, что позиции бывшего командира «Азова» Андрея Билецкого здесь всё так же крепки. Больше года назад он создал националистическую партию «Национальный корпус», и многие бойцы, отслужившие в «Азове», пополняют её ряды.



Одно из опасений власти, связанное с «Азовом», — участие воинского подразделения в политической борьбе. На одном из митингов у Верховной Рады Билецкий заявил: «Мы сметём эту власть». Официальной реакции на такие слова не последовало, но намёк на возможность военного переворота запомнили.



— Речь идёт о политической работе, и упоминать в этом контексте полк неправильно. Билецкий прекрасно понимает, что любое силовое противостояние с властью подорвёт надежду на стабильность, — уверяет Сергей Тамарин, командир роты полиции «Східний корпус», бывший руководитель охраны Андрея Билецкого. — Уже были инциденты с задержанием активистов, связанных с добровольческим движением, но практика показала, что с фронта с автоматом никто не бежал их спасать и качать ситуацию.



Впрочем, после ухода из полка Билецкий всё равно постоянно приезжает в «Азов». По сведениям Фокуса, на одной из закрытых встреч с бойцами он заявил, что если будет делать то, что те сочтут неправильным, они могут сделать с ним то, что посчитают нужным, даже убить.



Такая политическая активность, связанная с полком, порождает недоверие со стороны высшего военного командования. Бойцов регулярно проверяют, но после успешного прохождения инспекций на фронт всё равно не допускают. Причину такого парадокса объясняет источник Фокуса в Министерстве внутренних дел. Говорит, что для МВД важно деполитизировать полк и снизить влияние бывшего командира. Билецкий же, наоборот, идёт на обострение. Впрочем, в самом министерстве как угрозу «Азов» уже не рассматривают, ссылаясь на то, что подразделение неоднократно доказывало свою готовность подчиняться приказам, в том числе по отводу с линии фронта в 2015 году.



И всё же третий год пребывания в тылу вносит нервозность в ряды самих азовцев. Бездействие полка оборачиваться срывами бойцов. В мае этого года в Мариуполе двое азовцев до смерти избили человека, предположительно торговавшего наркотиками. Подозреваемые написали явку с повинной, но их принадлежность к «Азову» ударила по репутации всего формирования.



— Один из них имеет шесть государственных наград, на войне оба проявили себя как настоящие герои, — говорит Билецкий. — Уверен, что вся шумиха вокруг историй с бывшими и нынешними азовцами связана с желанием власти создать негативный образ всего подразделения на примере трёх-четырёх паршивых овец. Мы интересны всем, в то время как большое количество других происшествий с другими подразделениями в объективы телекамер не попадает.



Официально МВД связь бывшего командира и военнослужащих полка отрицает. В ведомстве уверяют, что противоречий между высшим командованием и полком не существует.



— Нацгвардия и МВД политикой не занимаются и не подвержены никаким политическим влияниям, — заявил Фокусу Артём Шевченко, спикер МВД.



По его словам, руководство МВД считает «Азов» одной из самых боеспособных и мотивированных частей Нацгвардии, которая имеет свою историю побед. Главные из них — штурм и освобождение от боевиков Мариуполя в июне 2014-го, а также наступательная операция и освобождение Широкинского плацдарма зимой 2015 года.



Несмотря на существующие проблемы и вынужденное бездействие, «Азов» сохраняет мощнейшую мотивацию воевать. Бойцов полка, перешедших в другие части, высоко ценят за дисциплину и профессионализм. Если отбросить стереотипы, «Азов» на фронте принесёт гораздо больше пользы Украине, чем находясь в тылу под шквалом критики и недоверия.

