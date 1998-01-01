Свою первую любовь я повстречал в детском саду «Кораблик». К нашей няне часто заходила в гости её дочка Нюра, которая была старше меня на восемь лет. Во время одного из визитов, почувствовав, что сильно её люблю, я разогнался, с воплем запрыгнул к ней на руки и поцеловал. Сопротивления мне оказано не было, что убедило в глубокой перспективности раз и навсегда выбранного мною метода объяснений с противоположным полом. В следующий раз я повстречал Нюру уже в школе. Она была комсомолкой, я ещё не стал октябрёнком. Между нами пролегла пропасть...



Я рос и гордился своим городом. Каждое воскресенье умолял родителей отвести меня в Центральный парк имени Ленина, где стоял дуб, посаженный бабушкой Пушкина, женой губернатора Ганнибала: легендарного арапа, покорителя римлян и ягнят. На центральной пешеходной улице со сноровкой следопыта я мог показать дом, который собственноручно построил Суворов. С криками восторга мною была встречена новость о том, что в Херсоне задолго до печальных событий на реке Урал лечился унтер-офицер Первой мировой Василий Иванович Чапаев. Спустя много лет по фото в учебниках его опознала бывшая сестра милосердия императорского военного госпиталя. Одновременно за тысячи километров от меня ликовал тогда ещё малоизвестный Виктор Пелевин. Литературоведы до сих пор выдвигают версии о херсонских истоках его романа «Чапаев и пустота».



Намертво усвоив правила этикета, я снимал шапку, входя в общественный транспорт, и делал строгие замечания водителям, разговаривавшим во время движения. Кричал яростное «ура!» на первомайских демонстрациях вдоль проспекта Ушакова и подолгу беседовал с гномиками во дворе областной поликлиники. Срывал невесомые одуванчики и, терпеливо выжидая, сидел на скамейке мудрости в парке имени Ленинского комсомола. На этом месте можно было загадывать желания. Однажды после одного из таких сидений мне приснилось, что в старом доме на переулке Казацком, который недалеко от железнодорожного вокзала, находится окно в Париж.



Однако сильнее окна в Европу и пуще зиявшего пустотой гроба Потёмкина в Екатерининском соборе меня волновали солнечные часы, вмонтированные в памятник врачу Джону Говарду. Посмотреть, как они показывают время, мне, правда, никогда не удавалось. Рядом строился городской дворец культуры, и памятник с часами долгие годы был окружен высоким зелёным забором. Оставалось ждать завершения долгостроя и гордиться тем, что известный английский филантроп, всю жизнь боровшийся за права заключённых, умер от холеры именно в моём замечательном городе.



Тем временем мы получили квартиру на Карантинном острове. Не ищите здесь скрытых намёков на лишение свободы или эпидемию. Напротив, это был самый экологически чистый район, с развитой инфраструктурой и славной историей. Помните двенадцать мальчишек с Карантинного? Я верю, что хроника их подвигов наряду с жизнеописаниями Мамлакат Наханговой и Чарвы Аннаярова были вашими любимыми страницами из книги «Дети-герои».



Появлялись на Острове и другие знаменитости. В гостинице «Бригантина» местные жители как-то нашли живого Михаила Жванецкого и повлекли его за собой на празднование 25-летия микрорайона. «Что я могу вам сказать? — мудрствовал перед камерой сатирик. — Прожили двадцать пять, проживём ещё столько же».