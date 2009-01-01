Бар — единственное место, где говорят о деньгах. По вечерам здесь наливают сидр, сбитень. Есть и набор безалкогольных удовольствий — чай, кофе, коктейль «16+». На Ильинской работают несколько барменов, я попадаю на смену меломана Жени. Ему здесь хорошо, он любит «извлекать звуки из музыкальных инструментов», ему нравится «идея — звучать» и эксперименты.



Спрашиваю, каким выглядит дворик с места бармена — человека, который видит и слышит всех, в то время как сам остаётся в тени. «Геопатогенная территория, — смеётся бармен. — Как такие места существуют, никто не знает. Но существуют. Здесь можно послушать тех, кого ты бесплатно нигде не услышишь. Я не знаю, где ещё в Киеве играют экспериментал». Женя считает, что на Ильинской музыка не столько клубная, сколько интеллектуальная. Люди слушают что-то настоящее. «Это территория несистемных людей. Они просто живут. Все, кто сюда приходит, могут это почувствовать».



И посмотреть. У Вики и Яна договорённость с американским посольством, права на показ фильмов фестиваля независимого американского кино Sundens. Показывают свежак этого года. Короткометражки с Одесского кинофестиваля СУК (современного украинского кино), фильмы отечественных режиссёров. Ян и Вика обожают «Колюню» Александра Щелущенко, владельца галереи «Цех». Ленту они считают образцово-показательной для нашего документального кино.



Пока мы с Женей и Викой болтаем, Голубь сосредоточенно носит аппаратуру, готовит сцену к вечернему концерту. Саунд — главная сложность. «Есть три звуковых пульта, которые уже в таком состоянии, что если собрать один, то, может, он и будет нормальным, — сокрушается Ян. — Микрофоны есть. Комбики как бы есть, но они не наши. Есть такое оборудование, за которое мы платим аренду. Остальное собираем по друзьям».



«Зато мы купили барабаны, — хвастает Вика. — Чёрные, новенькие, пойдём покажу. Их, правда, лишили девственности на первом же концерте, но мы уже всё починили. Не жалко, хороший был концерт».



Спрашиваю Вику, не было ли попыток у неё самой стать музыкантом. Смеётся: «Нет. Я сводница. Те, кто не умеет писать, идут в редакторы. Те, кто не умеет играть, — в музыкальные критики. Я ничего не умею, поэтому ушла в андеграунд. Когда вижу что-то хорошее, мне хочется показать это другим. Вот и всё».



Замечаю, что их с Яном движение и образ жизни — не самые типичные в нашем обществе. «Мы не можем пойти по стандартному пути. И превратить это в концертное платное место. Дух умрёт», — это Ян. Коротко и ясно.

