В отличие от славянина, монаха Ильи Муромца, «русский богатырь» Добрыня, так называемый Никитич, скорее всего, был викингом. Если Илья — персонаж былинный и религиозный (вспомним хотя бы трёх волхвов, пришедших к нему, и возраст перерождения в 33 года), то Добрыня — лицо историческое. Историки спорят лишь о его происхождении. Был ли он братом Малуши, матери князя Владимира, или внуком варяга Свенельда, пришедшего в Киев ещё с князем Игорем, опекавшим князя Святослава, будучи де-факто его соправителем и пережившим его. Их имена присутствуют в летописях начиная с Повести временных лет. Так или иначе, Добрыня при Владимире был воеводой и доверенным лицом. Именно он руководил войском, когда будущий Креститель отбирал Киев у своего старшего брата Ярополка. А затем по совету Добрыни насиловал Рогнеду, братову невесту, на глазах у её родителей. Для викингов, кстати, вполне обычное дело. За заслуги великий князь отправил Добрыню посадником в Новгород, где тот крестил уже местных жителей. И этот факт также достоверен и подтверждён местными, новгородскими, летописями. Русским Добрыня был лишь в том случае, если признать, что «русь» и «варяги» — суть одно и то же. И большинство историков, далёких от идеологических установок, так и считают. Но править в Новгороде не означает стать россиянином. Новгород никакого отношения к Московскому царству не имел, а, наоборот, подвергся разорению и частичному геноциду. «Частичному» потому, что население ещё и насильно депортировали при Иване Грозном в Московию. Этот первый «отец народов» тоже практиковал массовые переселения людей с места на место. И вот с викингом Добрыней, при записи былин происходит чудесная метаморфоза. Он уже рыцарь, который борется с драконом (Змеем Горынычем) и обретает отчество Никитич, теряя отчество Лютович (Лют — от скандинавского имени Ljotr). Его папашей становится... рязанский воевода. Происходит это в то время, когда рязанская земля уже была частью Московского царства. История переписана на уровне былины, то есть сказки. По другой версии происхождения Добрыни, он — из волынского рода Малка Любечанина (возможно, это тот же Мстиша-Лют), а значит... Малкович! «Оскар» «сценаристу» за Малковича и переписанный сюжет! Так или иначе, но Добрыня имеет к Рязани такое же отношение, как слово «витязь» (от старонорвежского viking — воин) к слову «богатырь» (от древнетюркского «багатур», «батыр» — герой). А тот факт, что с 1204 года в личной гвардии чингизидов (кэшиктене) существовала особая тысяча багатуров, особо заслуженных бойцов, выдаёт «ордынство» Московии с головой: вот кем гордились. Привет, «кровавому болоту рабства»!