история
Богатырская НАША сила
Сказ про то, как из легендарных киевских витязей русских богатырей вылепили
ИСТОРИЯ
Богатырская НАША сила
Сказ про то, как из легендарных киевских витязей русских богатырей вылепили
Анна Синящик
Журналист
Григорий Руденко
Журналист
В детстве я испытал то, что сейчас называют «чувством когнитивного диссонанса». Сначала в Третьяковской галерее я был потрясён громадным васнецовским полотном «Богатыри». Тем же летом в Киеве изумился в пещерах Лавры мощам Ильи Муромца, которые меня вообще не впечатлили. Слишком маленькие. А в августе в Одессе в качестве кремовой розочки на этот «торт» детских впечатлений я услышал куплет Аркадия Северного «Видишь трёх богатырей?» Разум семилетнего ребёнка этот культурологический шок перенёс легко, но осадочек… осадочек остался. Уже став студентом исторического факультета, я обнаружил для себя то, что у каждого из главных былинных персонажей имелся свой реальный исторический прототип и вместе им было не сойтись никак. Потому что Муромца и Поповича от Добрыни отделяло добрых два с половиной столетия. В это время из всех динамиков гремела песня коллектива Стаса Намина «Богатырская наша сила», в музыке проигрыша которой странным образом угадывались мотивы британской группы Uriah Heep. О плагиате я не задумался, меня просто удивил факт того, что композитор Пахмутова настолько продвинута, что слушает английский хард-рок. И снова осадочек, который... остался. Потому как со временем мне стало ясно, что слово «плагиат» для темы киевских былинных богатырей (вообще) — именно то самое слово.

Само слово «былина» появилось лишь в 1839 году. Его ввёл в обиход этнограф Иван Сахаров. До этого никаких былин не существовало. Были сказки, сказания, которые на протяжении XIX века, времени начала борьбы так называемых западников со славянофилами, оказались надлежащим образом литературно обработаны и изданы. Главное было показать преемственность Киевской Руси с Московским государством, а значит — с Российской империей. Подтвердить этнографией историков, занимавшихся фальсификацией прошлого уже более ста лет. Но простейшие выводы, которые напрашивались сами собой при прочтении этого «русского народного фольклора», подсказывали: что-то тут не так. Взять хотя-бы слово «богатырь» тюркского, иначе говоря, ордынского происхождения. Они что, ордынцы? Наоборот. Во всех сказаниях эти силачи заняты борьбой со степняками. В супостатах типа Тугарина Змея или Калин-царя легко угадываются монгольские завоеватели. Каким образом во времена пребывания Московии в составе Золотой Орды песни на эти темы могли исполняться? Да и кем? Гуслярами и скоморохами, с которыми государство вело нещадную борьбу? Да и сама статистика того, где именно этнографами-славянофилами были записаны эти сказки, говорит о многом. На всю Московскую губернию «целых» три былины так называемого киевского цикла. А этнографы-реалисты (Всеволод Миллер, Александр Веселовский и др.) находили во всех «былинах» прямые заимствования из восточных сказок или европейских эпосов. И во всех них витязи Киевской Руси становятся кто рязанским, кто ростовским, а кто вообще Муромским… богатырями. Кто-то говорит: народное заимствование и культурный обмен, а кто-то — плагиат и литературная подделка во имя исполнения социального, государственного заказа. Как сейчас в России мы наблюдаем подобное. Не только новое редактирование истории, но и тех же былин. Стоит вспомнить хотя бы цикл мультфильмов о тех же персонажах. Фокус пытался разобраться в том, кто же такие эти «русские» былинные богатыри?
Страсти по Илье

Похитить нельзя вернуть


Большинство историков считают, что Илья Муромец — реальный исторический персонаж, и расходятся только в том, кем он был на самом деле. Эксперты рассказали Фокусу о предполагаемой настоящей родине Ильи Муромца, физическом воплощении Змея Горыныча и о том, как российские туристы реагируют на восстановление исторической справедливости.
Владимир Руденок
Краевед, сотрудник Национального архитектурно-исторического заповедника «Чернигов древний»

— За годы исследований я пришёл к выводу, что Илья Муромец — наша, черниговская, персона, не имеющая к российскому Мурому никакого отношения. К этому меня подтолкнули сразу несколько топографических и географических нюансов этой легенды. На Черниговщине есть свой Муром. Современный Моровск в летописи называли Моровийском, Муравлей и Муромом. Он расположен на пути из Чернигова в Киев и полностью вписывается в маршрут народного героя. Подумайте сами: зачем богатырю ехать из Чернигова в Киев через российский Муром? Вряд ли он стал бы делать такой крюк. Это было бы нелогично. Есть и другие примеры подобной трансформации: древнерусские города Корочев и Сибереж, которые находятся на территории современной Украины, в российских былинах превратились в Карачарово и Себеж.
Вадим Покотыло
Историк-этнограф (Сумы)

— Илья Муромец — это герой сказаний времён Киевской Руси, чей реальный прототип, Илья Муровлянин, жил на Черниговщине в конце ХІ — начале ХІІ века. Его называли еще Чоботком — по преданиям, в одной из схваток силач не успел вооружиться, поэтому бил врагов сапогом. Традиционно считается, что Илья Муромец и есть Илья Печерский, который жил в Лавре. В те времена Лавра была монастырём, находившимся за пределами Киева. Это не единственная, но довольно правдоподобная версия, ведь православные монахи были и воинами. Либо Илья мог быть витязем, а затем принять постриг. Сначала он был похоронен в часовне возле Софийского собора, а затем перенесён в Киево-Печерскую лавру, где его нетленные мощи до наших дней покоятся в одной из пещер.
Владимир Руденок

— Я совершенно не согласен с «церковной» версией. Когда говорят, что мощи Муромца находятся в Лавре, хочется спросить: а Бабу Ягу и Соловья-разбойника тоже туда положили? Это добавляет легенде абсурда и, конечно, влияет на репутацию украинских историков. Церковь должна быть церковью, а история историей. Монах Илья Печерский и богатырь Илья — разные люди. Но церкви выгодно утверждать, что Муромец стал монахом. Получилась одна из многочисленных историй о покаянии. Происхождение таких историй понятно. Монастыри являлись, в прямом смысле слова, крепостями. Воин-монах был нормальным явлением и популярным героем народных легенд. Однако связывать Муромца с глаголом «муровать» («возводить стены», совр. «заниматься фортификацией». — Фокус) — не очень удачная идея.
Вадим Покотыло

— В ХІХ веке российские былины внезапно «переселяют» богатыря Илью с Черниговщины на Муромщину. Зад­ним числом северные соседи меняют народному любимцу не только прописку, но и род занятий: он больше не связан с монастырём, потому что служит Владимиру Красну Солнышку. И всё бы ничего, но прототип Ильи жил почти на двести лет позже, чем великий князь Владимир или его соратник Добрыня Никитич. То есть «обновлённая» версия — обычная выдумка. Да и бьёт Илья татар, а какие могли быть татары в наших краях во времена княжества Владимира Великого? Всё это сказки, целью которых было приписать себе, России, историю Руси-Украины. Появление новых версий даже в российском фольклоре не случайность. В этот период, в конце ХVІІІ — начале ХІХ века, Россия уже полностью поглотила Украину и, не стесняясь, разворовывала нашу историю. Воровали всё: начиная с названия «Русь», заканчивая нашей историей и культурой.
Владимир Руденок

— Российская империя не воровала нашу легенду. В период, который называют «тёмным», центр и основной торговый путь сместились в более безопасные северные и волжские регионы. Туда же «перекочевали» и легенды, перебрав на себя российскую топонимику. Вопрос, который по-настоящему должен волновать украинских историков: где Муромец был погребён? Это важнее, чем место его рождения. В Чернигове есть курган «Гульбище». Он находится на Болдиных горах, рядом с Антониевыми пещерами. Из поколения в поколение местные жители пересказывали легенду о том, что там похоронен какой-то витязь. При раскопках архео­логи действительно обнаружили меч и доспехи несколько больше обычного. Можно предположить, что погребённый там воин страдал акромегалией — недугом, при котором кости и, в частности, носовые хрящи развиваются непропорционально. Для представительниц прекрасного пола такой воин становится, мягко говоря, непривлекательным. Хворь портила только внешность. На интеллект больного она никак не влияла. Как воин он только выигрывал: длинные конечности служили ему как длинные рычаги, это расширяло пределы его физических возможностей. «Сидеть сиднем тридцать лет и три года» не означает быть парализованным. И сейчас можно услышать: «Что ты сиднем сидишь?» Это означает, что человек не выходит в люди, его всегда можно найти в одном и том же месте. А что Илье ещё оставалось делать? С нелицеприятной внешностью по девочкам не походишь. А вот воевать, если тебя или твоих родных обидели, можно. Поэтому то, что Илья Муромец «сиднем сидел», не имеет никакого отношения к дефектам позвоночника, которые были обнаружены на мощах Ильи Печерского из Лавры.
Вадим Покотыло

— Россияне стыдятся своей истории. Почему стыдятся? Другие соседи — поляки или, скажем, венгры — на нашу историю не посягают. Кто такие россияне? Это финно-угорские племена — весь, меря, мурома, мордва, мокша, коми, которые перемешались с монголами и другими азиатскими национальностями. Славянской крови в них практически не было. Тем не менее они упрямо продолжают приписывать себя к славянам. Новгород Великий, Псков, Смоленск и другие славянские города постигла незавидная участь: войска Московского княжества и его союзников брали их одно за другим штурмом и практически полностью истребляли их славянское население. Российская история— сплошная фальсификация. Этой империи, а позже и Советскому Союзу, пришлось «отредактировать» немало исторических дат и фактов. Нужно было любой ценой доказать, что Киев передал флаг государственности Москве, а Российская империя — полноправная наследница Киевской Руси. Основная причина таких действий, вероятно, кроется в стремлении возвеличить себя и обосновать своё «право» повелевать другими народами, захватывать их земли. Ценой попрания исторической правды.
Владимир Руденок

— Нужно ли восстанавливать историческую справедливость? Возможно. Но я считаю, что на территориальную целостность современной Украины или России это никак не влияет. На своём веку я повидал немало туристов. Всех их, вне зависимости от национальности или возраста, можно разделить на две категории: тех, кто задаёт вопросы, и тех, кто ждёт конца экскурсии, чтобы прикупить сувениров. Уверяю вас: и украинцы, и россияне к информации о том, что Илья Муромец — уроженец Черниговщины, относятся абсолютно спокойно. Мы не политики.
Вадим Покотыло

— Я за историческую справедливость. Кто-то, может, скажет: дело прошлое, кому интересно, как было на самом деле? Или: какая разница, кому принадлежит Илья Муромец? Не надо забывать, что речь идёт о сказках. На них растут новые поколения. Пришло время выбирать: либо мы воспитываем потомков древнерусских витязей, либо соглашаемся с враньём. Например, с байками о том, что наш народ испокон веков нуждался в защите «российских богатырей». Сказка — ложь, да в ней намёк. Вы когда-нибудь задумывались над тем, кто такие Тугарин, Соловей-разбойник и трёхглавый Змей Горыныч, неизменные противники богатырей? Это сборные образы персонажей-кочевников. Со временем один из уцелевших участников битвы рассказывал об этой схватке внуку. Возможно, немного приукрашивал. Внук вырастал, старел и передавал историю своему внуку. Что-то забывалось, что-то добавлялось. Постепенно семейные предания превращали славного полководца в богатыря, наделённого недюжинной силой, а вражье войско — в трёхглавое чудовище. То есть истории искажаются, но в них присутствует доля истины: отважный воин действительно когда-то жил и защищал свой край от чужаков. Сейчас говорить правду особенно важно. Война идёт на два фронта, один из них физический, а второй — информационный. Пришло время вернуть себе то, что у нас украли, — наши территории, историю и фольклор.
Три богатыря: кто есмь кто
Личные дела: Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алёша Попович
Илья Муромец
Главный витязь Киевской Руси
Добрыня Никитич
Истребитель последних драконов
Алёша Попович
Самый хитрый богатырь
Три богатыря: кто есмь кто
Личные дела: Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алёша Попович
Илья Муромец
Главный витязь Киевской Руси
Добрыня Никитич
Истребитель последних драконов
Алёша Попович
Самый хитрый богатырь
Люди, далёкие от истории как науки, любят цитировать один из немногих трудов Карла Маркса, запрещённых к печати во времена СССР, «Разоблачение дипломатической истории XVIII века». Цитата эта с различными вариациями выглядит так: «Россия нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на 800 лет раньше. Однако Московская история пришита к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицирована». На самом деле в труде классика Secret diplomatic history of the eighteenth century (Free Press, London, 1857) этих слов нет. Там есть куда более сильные характеристики истории Российского государства. Но общий смысл идей Карла Маркса передан в этой ложной, фейковой цитате в принципе верно. А его настоящую цитату «В кровавом болоте московского рабства, а не в суровой славе норманнской эпохи стоит колыбель России» вообще надо высечь на камне.

Воровство чужой истории Московией — дело многовековое. История России неоднократно переписывалась. При Иване Грозном, первом царе, при воцарении Романовых, при Петре I и наиболее обстоятельно при Екатерине II. Если царь Пётр только озадачил Татищева новой редакцией истории государства, переименованного из Московского царства в Российскую империю, а также поиском и уничтожением летописей, которые шли вразрез с новой версией истории, то императрица создала специальную комиссию по полному переписыванию истории страны, которая ей досталась. Не нравилось немке быть преемницей то ли самих ордынцев, то ли их рабов. Хотелось вести своё правление хотя бы от варягов, каких-никаких, а европейцев, действительно создавших государство, которое принято в исторической традиции называть Киевская Русь. Государство, которое имело с будущей Московией лишь пунктирную связь. Такую же, как, например, с Францией династия Валуа или Англии с Шотландией династия Стюартов, благодаря потомству киевской княжны Анны Ярославны. Спустя полвека к этому делу, кроме историков, писателей, поэтов, художников и композиторов, подключились и этнографы. Если бы в XIX веке уже существовал кинематограф, то и он бы внёс свою лепту. Но не повезло. Ещё не был изобретён. Стал востребован только со сталинских времён, переписывая историю в массовом сознании блокбастерами. От «Александра Невского» до нынешнего «Викинга».
«Видишь трёх богатырей?
Средний чисто наш... полянин»
Началось всё с кражи героев так называемых былин. В данном случае — чужого святого Илии Печерского, канонизированного в 1643 году. А чтобы мало не показалось, к лику святых были причислены ещё 68 подвижников Киево-Печерской лавры. И это легко объяснимо. Своих не хватало. А он самый яркий. Силач-богатырь, инок Илия Чобиток из Моровска на Черниговщине, живший в XII веке, стал Ильёй из Мурома, села Карачарово. Северянин либо полянин, из которых наряду с древлянами и другими племенами сформировался украинский народ, представитель славянского этноса резко стал муромой, финно-угорцем. Почему «резко»? А потому, что за сто лет до канонизации, в первых письменных изложениях киевских сказаний старины Кмиты-Чернобыльского, он именовался Ильёй Муравленином, а «Муромским» стал после того, что иначе как кражей и не назвать. Прославился инок своей силой. Прозвище Чобиток произошло от того, что одним сапогом мог прибить (и прибивал) басурманина. Погиб монах героически, при обороне Киево-Печерской лавры в 1205 году, когда князь Рюрик Ростиславич, правнук Владимира Мономаха, пришёл с половцами грабить Киев. Исследование мощей Ильи в 1988 году криминалистами подтвердило, что причиной смерти послужил «удар копья или меча в грудь, сквозь прикрывавшую грудь левую руку». Факт его захоронения в пещерах Лавры опровергнуть было невозможно, а Киев в момент канонизации к Московскому царству никакого отношения не имел, поэтому богатырю в «анкете» сменили не прописку, а происхождение и место рождения. Символично то, что украденный чужой святой является покровителем Российских ракетных войск стратегического назначения и Погранслужбы России. А тут уж им стоит призадуматься. Ибо он на поверку, по нынешним кремлёвским пропагандистским клише, предок представителей теперешней украинской «хунты».


«Видишь трёх богатырей?
Слева — чистый, брат, варяг»
В отличие от славянина, монаха Ильи Муромца, «русский богатырь» Добрыня, так называемый Никитич, скорее всего, был викингом. Если Илья — персонаж былинный и религиозный (вспомним хотя бы трёх волхвов, пришедших к нему, и возраст перерождения в 33 года), то Добрыня — лицо историческое. Историки спорят лишь о его происхождении. Был ли он братом Малуши, матери князя Владимира, или внуком варяга Свенельда, пришедшего в Киев ещё с князем Игорем, опекавшим князя Святослава, будучи де-факто его соправителем и пережившим его. Их имена присутствуют в летописях начиная с Повести временных лет. Так или иначе, Добрыня при Владимире был воеводой и доверенным лицом. Именно он руководил войском, когда будущий Креститель отбирал Киев у своего старшего брата Ярополка. А затем по совету Добрыни насиловал Рогнеду, братову невесту, на глазах у её родителей. Для викингов, кстати, вполне обычное дело. За заслуги великий князь отправил Добрыню посадником в Новгород, где тот крестил уже местных жителей. И этот факт также достоверен и подтверждён местными, новгородскими, летописями. Русским Добрыня был лишь в том случае, если признать, что «русь» и «варяги» — суть одно и то же. И большинство историков, далёких от идеологических установок, так и считают. Но править в Новгороде не означает стать россиянином. Новгород никакого отношения к Московскому царству не имел, а, наоборот, подвергся разорению и частичному геноциду. «Частичному» потому, что население ещё и насильно депортировали при Иване Грозном в Московию. Этот первый «отец народов» тоже практиковал массовые переселения людей с места на место. И вот с викингом Добрыней, при записи былин происходит чудесная метаморфоза. Он уже рыцарь, который борется с драконом (Змеем Горынычем) и обретает отчество Никитич, теряя отчество Лютович (Лют — от скандинавского имени Ljotr). Его папашей становится... рязанский воевода. Происходит это в то время, когда рязанская земля уже была частью Московского царства. История переписана на уровне былины, то есть сказки. По другой версии происхождения Добрыни, он — из волынского рода Малка Любечанина (возможно, это тот же Мстиша-Лют), а значит... Малкович! «Оскар» «сценаристу» за Малковича и переписанный сюжет! Так или иначе, но Добрыня имеет к Рязани такое же отношение, как слово «витязь» (от старонорвежского viking — воин) к слову «богатырь» (от древнетюркского «багатур», «батыр» — герой). А тот факт, что с 1204 года в личной гвардии чингизидов (кэшиктене) существовала особая тысяча багатуров, особо заслуженных бойцов, выдаёт «ордынство» Московии с головой: вот кем гордились. Привет, «кровавому болоту рабства»!
«Видишь трёх богатырей?
Слева — чистый, брат, варяг»
В отличие от славянина, монаха Ильи Муромца, «русский богатырь» Добрыня, так называемый Никитич, скорее всего, был викингом. Если Илья — персонаж былинный и религиозный (вспомним хотя бы трёх волхвов, пришедших к нему, и возраст перерождения в 33 года), то Добрыня — лицо историческое. Историки спорят лишь о его происхождении. Был ли он братом Малуши, матери князя Владимира, или внуком варяга Свенельда, пришедшего в Киев ещё с князем Игорем, опекавшим князя Святослава, будучи де-факто его соправителем и пережившим его. Их имена присутствуют в летописях начиная с Повести временных лет. Так или иначе, Добрыня при Владимире был воеводой и доверенным лицом. Именно он руководил войском, когда будущий Креститель отбирал Киев у своего старшего брата Ярополка. А затем по совету Добрыни насиловал Рогнеду, братову невесту, на глазах у её родителей. Для викингов, кстати, вполне обычное дело. За заслуги великий князь отправил Добрыню посадником в Новгород, где тот крестил уже местных жителей. И этот факт также достоверен и подтверждён местными, новгородскими, летописями. Русским Добрыня был лишь в том случае, если признать, что «русь» и «варяги» — суть одно и то же. И большинство историков, далёких от идеологических установок, так и считают. Но править в Новгороде не означает стать россиянином. Новгород никакого отношения к Московскому царству не имел, а, наоборот, подвергся разорению и частичному геноциду. «Частичному» потому, что население ещё и насильно депортировали при Иване Грозном в Московию. Этот первый «отец народов» тоже практиковал массовые переселения людей с места на место. И вот с викингом Добрыней, при записи былин происходит чудесная метаморфоза. Он уже рыцарь, который борется с драконом (Змеем Горынычем) и обретает отчество Никитич, теряя отчество Лютович (Лют — от скандинавского имени Ljotr). Его папашей становится... рязанский воевода. Происходит это в то время, когда рязанская земля уже была частью Московского царства. История переписана на уровне былины, то есть сказки. По другой версии происхождения Добрыни, он — из волынского рода Малка Любечанина (возможно, это тот же Мстиша-Лют), а значит... Малкович! «Оскар» «сценаристу» за Малковича и переписанный сюжет! Так или иначе, но Добрыня имеет к Рязани такое же отношение, как слово «витязь» (от старонорвежского viking — воин) к слову «богатырь» (от древнетюркского «багатур», «батыр» — герой). А тот факт, что с 1204 года в личной гвардии чингизидов (кэшиктене) существовала особая тысяча багатуров, особо заслуженных бойцов, выдаёт «ордынство» Московии с головой: вот кем гордились. Привет, «кровавому болоту рабства»!
«Видишь трёх богатырей?
Справа — неизвестно кто!»
Почему неизвестно кто? Сказано же в былинах, что ростовский он. Из Ростова Великого, а не того, где бег­лый украинский президент нынче осел. Значит, в отличие от викинга Добрыни и полянина Ильи, чистый великоросс? Учитывая личные качества этого витязя, можно было бы с радостью с таким утверждением согласиться. Ибо по характеристике исследователя былин профессора Сумцова, Алёша Попович, в отличие от других мужественных богатырей — «хитрец, хвастун, бабий пересмешник и обманщик». Он обманывает даже своего названного брата, Добрыню, рассказывает его супруге о гибели мужа, пытаясь её соблазнить. В одном из сказаний ему вообще его шурины рубят голову за то, что их сестру опозорил. Берите, как говорится, товарищи из Москвы, — такого не жалко. Но есть «нестыковочки». Во-первых, прототип Алёши — ростовский боярин Александр (Олеша). С чего вдруг боярин Попович? Кто так станет обзывать витязя? Служил он в междоусобных войнах Всеволоду Большое гнездо, а затем киевскому великому князю Мстиславу Старому и погиб с ним в первом столкновении с чингизидами — в битве при Калке (1223). Во-вторых, параллельно с великорусскими былинами на территории нынешней Украины в думах, которые пели кобзари, Олексий Попович из Пирятина уже был известным персонажем. А думы эти кобзари пели лет за четыреста до того, как в XIX веке былины появились в письменном виде в России. Профессор Дашкевич, этнограф, тогда сказал, что это малороссы всё позаимствовали у «старших» братьев. Но коллеги ему указали на то, что былинный Александр Попович и Олексий Попович из украинских дум слишком разнятся по характеру персонажа. И нашли конкретные заимствования в думах о пирятинце Олексии из шотландских баллад о Робине Брауне, датских саг и даже черногорских песен-легенд. В случае же с «великоросским» Алёшей Поповичем они нашли плагиат из арабских сказок. Поэтому остановимся на варианте, что Попович — «неизвестно кто», а вернее, как характеризуют его современные этнографы, — «собирательный персонаж». Первый — один из витязей, погибший на службе у киевского великого князя. Второй, более поздний, «пирятинский» — герой эпохи Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского, украинец, ставший прототипом для сказаний-аллюзий на европейские саги и баллады. И третий, былинный, чей образ был искусственно создан на основе арабских и тюркских сказок.
Топ-5 Фокуса: былинные злодеи
Злодеи, противостоящие богатырям, тоже имели своих исторических прототипов. Кроме Горыныча и Соловья-разбойника
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК

«Ах, ты, мужик и деревенщина!»

Кто таков. Злодей, который сидел на дубах на дороге из Чернигова в Киев на реке Смородине и убивал всех проезжих своим свистом. Корыстных мотивов не имел. Просто маньячил.

Внешний вид. Антропоморфное существо с крыльями. Судя по тому, что дубы под ним гнулись, весом обладал приличным. Что немудрено, ибо, имея свою семью и даже дом с хозяйством и зятьями, не слезал с деревьев тридцать лет.

Былинная судьба. В поединке Илья Муромец выбил ему правый глаз, заткнул рот и привёз в Киев, где обезглавил.
ЖИДОВИН

«Зачем ты ездишь на чисто поле? Будто некем тебе, старику, замениться?»

Кто таков. Судя по имени, хазарский богатырь. Обладал большой силой, носил на себе много золота. Был очень остёр на язык. Издевался словесно над Ильёй Муромцем до самого своего последнего вздоха.

Внешний вид. Богатырь богатырём.

Былинная судьба. Погиб в бою с Муромцем. Сначала тот загнал его ударом булавы по пояс в землю, затем ударил в грудь копьём, а потом, после рукопашной, отсёк голову. То есть погиб традиционно для всех былинных злодеев.
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ

«Не отдам я Забаву Путятишну, я её сожру, и тебя сожру, и всех людей в полон возьму!»

Кто таков. Самый древний из всех отрицательных персонажей не только славянских сказаний, но и вообще рода человеческого. Если принять тот факт, что прототип Добрыни жил в X веке, то Змей Горыныч был последним в Европе, а то и в мире драконом. В Англии, например, рыцари Круглого стола короля Артура истребили всех родственников Горыныча ещё за 400 лет до этого.

Внешний вид. Многоглавый дракон: минимум три головы, изрыгающие огонь. Может иметь и больше, но число голов почему-то всегда кратно трём: шесть, девять, двенадцать.

Былинная судьба. Убит Добрыней Никитичем путём отвлечения внимания ударами плётки, как сказано в былине, «между ушей», с последующим отрубанием всех голов.
ТУГАРИН ЗМЕЙ

«Гой еси, Алёша Попович млад! Хошь ли, я тебя огнём спалю, хошь ли, конём стопчу, али тебя, Алёша, копьём заколю?»

Кто таков. Исследователи считают, что историческим прототипом Тугарина, сына Змея, является половецкий хан Тугоркан (XI век), тесть великого князя Киевского Святослава Изяславовича. Убит с сыном в бою с дружинами своего зятя и Владимира Мономаха под Переяславом, с почётом похоронен ими.

Внешний вид. Типичный хан. Перемещался сидя на золотой доске, которую несла дюжина богатырей его племени.

Былинная судьба. Погиб от руки Алёши Поповича. При этом окружающие делали ставки на исход поединка. Купцы даже три корабля своих на кон поставили. Все ставили на Тугарина Змеевича, даже крестьяне, но киевская «брокерская контора» разорилась. Победил Попович. Хитростью заставив хана оглянуться. Типа: «Ой, кто это там у тебя за плечом?!» Тот: «Где?» И… Как уже догадываетесь, отрубил ему Алёша голову.
ИДОЛИЩЕ ПОГАНОЕ

«Хлеба я кушаю по печи, мяса я ем по целому стягу, а вот пива я пью сразу по три яндовы»
Кто таков. Как и ещё один былинный злодей, Калин-царь явно воплощает собой третью волну вторжения степняков, в этот раз тех, кого принято в исторической традиции называть татаро-монголами.

Внешний вид. Отличается от предыдущих хазара Жидовина и половца Тугарина тем, что он уже если и человек, то уровня Супермена. «Голова у него с пивной котёл, глазища у проклятого с пивны чаши, во плечах — косая сажень». Только лошадь его огромадную ведут сразу два десятка человек.

Былинная судьба. Был убит Ильёй Муромцем. Для разно­образия приведу самую оригинальную версию смерти: погиб от броска Ильи «шляпою земли греческой». Во всех других вариантах — да, тоже потерял голову.
Картина Виктора Васнецова «Богатыри» (1881−1898), современная икона Св. Илии Печерского, рисунки Андрея Рябушкина
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