Лето. В школе каникулы. Ранее утро. Я в Питере. Стою у Спаса на Крови — он в лесах, ободран, как бомж, и красив. Рядом мальчик Ика, поклонник БГ, который знал, кто такой Вокищнеберг, и моя подруга. Красота города нас опрокинула на лопатки. Мы ночевали у художников, анархистов, у одной не вполне нормальной молодой женщины, которая была помешана на сновидениях и сгущёнке, а однажды в Нахимовском училище полночи слушали, как парень поёт под гитару песни Шевчука. Мы блуждали по Питеру, как зачарованные странники.



Мы тогда ещё не знали, что осенью 1992 года Ика умрёт от опухоли мозга. Что отделившаяся страна постепенно начнёт меняться, а на Рулетке в трубе наш друг Фрэнк со смехом будет говорить, что гондон — это теперь нацюцюрник. Что девушка на класс старше переспит с преподом, а потом через пятнадцать лет умрёт от СПИДа, что парень, которого мы обзывали Смычком, станет продвинутым бизнесменом, что у другого, всегда благополучного, родится сын аутист, а третий романтичный чтец поэзии Серебряного века превратится в политтехнолога. Что умрёт часть киевских зданий, что самиздат Оруэлла — синяя обложка и маленькие цифры «1984» — скоро станут продавать в свободном доступе. Что состояние полёта исчезнет. Что наш Киев будут кромсать и перекраивать, как студенты патологоанатомы никому не нужный труп, что вырастут дома-красавцы и дома-уроды, что уникальная архитектура 70-х будет ржаветь и гнить, как попрошайки на автобусных остановках. Что на наших улицах, по которым мы на спор ходили с закрытыми глазами, начнут стрелять. Что будет гореть стадион Лобановского и Дом профсоюзов. Что начнётся война. Что будут потоком идти беженцы. Мы тогда этого не знали. Мы блаженно пялились на августовское небо. И купленная по случаю пластинка СашБаша перевешивала развал Совка. Просто в один день мне стало жутко, когда какой-то питерец, узнав, что я из Киева, вдруг процитировал Катаева:



Перестань притворяться, не мучай, не путай, не ври,

Подымаются шторы пудовыми веками Вия.

Я взорвать обещался тебя и твои словари,

И Печерскую лавру, и Днепр, и соборы, и Киев.



В этих строчках будто предчувствие того дня в феврале 2014-го, когда я на Михайловской площади увидела пятна крови на брусчатке. Я до сих пор отчётливо помню атмосферу в метро после расстрела — у всех людей были одинаково опрокинутые лица, будто сняли с них шелуху, обнажив души. Тогда я особенно остро чувствовала, что Киев мой город. Тогда я вспомнила Спаса на Крови в Питере образца начала 90-х.

