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Між «своїми» і «чужими»
12 травня 1943 року газета «Красная звезда» вмістила інформацію про масштабний наліт радянських бомбардувальників на київський і дарницький залізничні вузли в ніч з 10 на 11 травня. Німці ніколи не попереджали киян про нальоти радянської авіації. Отже, багато містян гинуло під «нашими» бомбами. Того разу втрати були надто великими, адже літаки цілеспрямовано скидали бомби й на житлові квартали Києва. 14 травня київська газета «Нове українське слово» надрукувала звернення міського голови Леонтія Форостівського до громади Києва — взяти участь у жалобній церемонії та похороні загиблих. Похорони, транспорт, молебні й навіть домовини з оркестром оплачувалися управою. Київська організація місцевої взаємодопомоги пропонувала потерпілим від бомбардування допомогу грошима, харчами і влаштуванням дітей у дитячі будинки.
Німці перетворили похорон на пропагандистську акцію: жалобна панахида, на якій виступали й представники окупаційної влади, транслювалася по радіо, репортаж з події було розміщено в міських газетах. За кошти управи на Лук'янівському цвинтарі жертвам нальоту було навіть встановлено пам'ятник. Нещодавно в архівах вдалося розшукати прізвища 41 киянина, що загинули в ту ніч. Подробиці події можна прочитати у післявоєнній книзі Леонтія Форостівського «Київ під ворожими окупаціями», яку він написав в еміграції. Після звільнення столиці у вітчизняній історіографії утвердилася радянська версія подій: тоді, у травні, Київ бомбили німці, намалювавши на своїх фюзеляжах червоні зірки.
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