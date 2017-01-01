Ще в жовтні 41-го київські художники створили Спілку, яку очолив Федір Кричевський. Заробляти пробували по-різному. Наприклад, Георгій Терпиловський, що до війни оформлював Хрещатик і оперний театр до всіх радянських свят, реставрував церкви у Києві й у навколишніх селах. Плату брав зазвичай продуктами. Художник Володимир Матвіїв оформив табель-календар на 1942 рік, виданий у Києві. (У тих календарях, які готували і на 1944 рік, відзначалися, наприклад, такі дати: 28 травня — капітуляція бельгійської армії, 3 червня — помер український вчений Драгоманов.)



Головними покупцями картин були військовослужбовці окупаційної армії. Найчастіше вони замовляли свої портрети або портрети дружин і дітей. А ще — українські сентиментальні пейзажі. Розплачувалися продуктами, грошима. Дмитро Малаков знайшов сімейні записи Василя Кричевського про німецьких замовників. Наприклад, якийсь герр Нойберт за зображення Софійського собору заплатив 55 марок, а ще дав дві хлібини, дві гаванські сигари, 500 грамів масла і 20 яєць. А якийсь архітектор із Кьольна заплатив за свій портрет 120 марок. Він так замерз під час сеансів (малювався портрет у грудні, а приміщення не опалювалося), що привіз художникові 2 тонни вугілля й 2 кубометри дров.



Молоді художники могли на себе хоч якось заробити: як не картинами, то рекламою чи оформленням ресторанів або навіть гральних карт, які розходилися на ура — змучені війною киянки ворожили на майбутнє. А от старим живописцям, удовам померлих і репресованих митців жилося сутужно. Відомо, що на початку 1942 року в міську управу за матеріальною допомогою зверталося понад три сотні художників і членів їхніх сімей. Наприклад, знаменитий Іван Їжакевич, що розписував церкву на полі Берестецької битви, вдова Георгія Нарбута, вдова Миколи Пимоненка. Допомогу вони тоді отримали абсолютно символічну. Влітку йшлося вже про призначення персональних пенсій старим за віком художникам (тому ж 78-річному Їжакевичу). Навряд чи пенсії призначили — на відповідній заяві була резолюція: «З'ясувати, чи маємо ми тепер право звертатися з такими клопотаннями». Адже німцям до того часу вже набридло зображати з себе цивілізованих арійських гуманістів.