— У чому був той панківський цинізм? Це ж не голос протесту, навпаки — певний споживацький конформізм. Ви ж не співали ту музику, а тільки слухали?

— Ну, ми ще голосно ржали. Ми під неї бухали, цинічно коментували. Батьки ображалися, казали, що ми знущаємося з музики їхньої молодості. Могли після свого концерту припхатися додому з дівчатами, які думали: ось, їдемо додому до модних пацанів, буде класний музон… А ми їх примушували танцювати під Майю Кристалінську.



— Такий собі тролінг. А далі?

— А далі окремо була опера, окремо моя рок-музика. Мені навіть не спадало на думку, що я теж колись буду якимось чином причетний до опери, бо ж співати нормально не вмів. Перший експеримент з оперою у нас був із групою «Борщ». Я примусив колег вивчити куплети Мефістофеля, для чого напряму з французької, оминаючи російський варіант, переклав українською текст. Але цей переклад вийшов… як би це сказати, не в рок-н-рольній естетиці.



— Що значить не в рок-н-рольній естетиці?

— Наприклад, не було такого слова, як «паразити». Той фрагмент був написаний 2005 року, а зараз ми з @Traktor+Plus виконуємо куплети Мефістофеля і в оригіналі французькою, і українською. Текст 2005 року творчо переробили під сучасні реалії. Ось такий другий куплет арії: «Золота істота та, сіє чвари наче з хмари, сіє чвари наче з хмари, жменями кривду розкида. Щоб скотину вшанувати, паразити по церквах крадуть мОзги в головах і встромляють туди вату. Люди гинуть за метал, дідько водить карнавал».



— Коли виконуєте французькою, а коли — українською?

— Я фанат оригінальної мови, а українською — під час великих фестивалів.



— Я, до речі, собі зафіксувала, що «Циганська пісня» з «Кармен» у вас виконувалася німецькою.

— Саме збирався про це поговорити. «Кармен» — дуже доступна і дуже гарна опера. Настільки гарна, що аж нудно. У нашому репертуарі три арії з Кармен. Першою ми зробили «Циганську пісню», яку Бізе написав для жіночого голосу. В оригіналі вона занадто гарна і ніжна. От я і попросив Андрія завчити її німецький текст, щоб додати панківського чоловічого єства. «Тореадор» лишився в оригіналі. «Хабанеру» спочатку співали усю — нудно, потім скоротили до одного куплету — теж не те. А потім я вирішив все сам зробити.



— Твоя «Хабанера» кілька місяців була моєю улюбленою композицією, я її і сама слухала, і дітям у школі показувала — що взагалі можна робити з оперою, як це може виглядати. Для мене там стільки культурних прошарків (вибач за культурологічне занудство), адже насправді це стьоб одразу над усім — над лакшері-стилем, над шоу-диригентом Андре Рю, над «Хабанерою» як тим, що виконується завжди і має колосальний успіх.

— І в той самий час над шансоном… Ну і ще можна додати психологічну травму дитинства — цю пісню в радянському російському перекладі весь час крутили по радіоточці і нею зловживали. Причому я ніколи не бачив, хто її співає, але уявлялася така собі товста тітонька.



Але це все не головне. Головне — що донедавна у мене була фобія ближче ніж на метр підходити до мікрофона. І недосяжна мрія — заспівати якусь оперну арію. Я був переконаний, що цього ніколи не станеться. І тут раз — така реалізація. Дуже вдало нагодився дедлайн — День святого Валентина. Якби не він, я б ще й досі з ним колупався, покращував, переспівував. А так вранці прокинувся, і в мене є день, щоб записати і зробити кліп.



— Ти знав, що ти будеш робити «Хабанеру» під це відео?

— Ні. Я скачав десять різних відео. Два з них були найтрешняковіші. Одне потрапило в цей кліп, під друге, з Анною Катериною Антоначі, напевно, зроблю ремікс. Це відео має все, за що я люблю оперу.

