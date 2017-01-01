— Що таке панк-музика стосовно до гроулінгу? Якщо подивитися ранніх панків, то вони співають майже попсу.
— Мене дуже засмучувало саме поняття поп-панк. Ці всі The Offspring, Green Day… Я вирішив звернутися до коріння, купив DVD з панком 70-х, а там — ще гірше. Коли я був маленьким, і тільки починали грати усю важку музику, люди старшого віку казали: «От ми були молоді — співав Магомаєв, там була мелодія, чути слова, голос. А зараз — що це таке?» І от коли з'явився цей поп-панк, я сам відчув себе ветераном з колодками на волохатих грудях. Ми коли були молоді, то виступали п'яні, хриплим голосом, фальшиво, на розстроєних гітарах, а зараз що? Чор-зна що, а не панк.
— А взагалі, зараз поєднання панку і гаражу в якому можливе контексті?
— Я от що скажу: на якому би фестивалі ми не виступали, картина завжди однакова. Ми починаємо грати — дві третини людей розвертаються й тікають. Проте третина, що лишається, цілковито наша.
Мені дуже подобаються процеси в музиці останнього десятиліття, бо є остаточне розділення на два паралельні всесвіти: шоу-бізнес, де треба видавати широкополосне лайно для того, щоб продовжувати заробляти гроші, і гаражна музика, де люди грають, абсолютно не озираючись ні на які смаки. Грають те, що їм подобається. Із сучасним розвитком інтернету, з цими усіма ютубами така група, якщо вона справді грає щось гідне, має всі шанси на всесвітню популярність. Я зовсім не жалкую, що випав з шоу-бізнесу. Це чудово, це легші гроші, аніж працювати на фабриці, але там треба грати те, що ти не хочеш, і не грати те, що ти хочеш. Казати в інтерв'ю те, що ти не хочеш, і не казати те, що ти хочеш. Це постійно давить на психіку. А от гаражна культура...
— І тут у мене виникає питання можливості оцінки якості. Те, що стосується комерційної культури — там зрозуміло, що таке професіоналізм, і його можна виміряти. Можна сказати про довершеність картинки, про якість звуку... А в гаражній культурі — чим гірше, тим краще. Наприклад, ти коли робиш відео під свої композиції, ти намагаєшся накладати якісь фільтри, які примусово зменшують його якість, змінюють темп тощо.
— Це так званий low-fi. Мені подобається сирий матеріал, у якому, можливо, менше якості, але більше енергії, ніж те, що з ним потім відбувається у процесі мастерингу. Ось нещодавно читав на американському звукооператорському форумі: є такий відомий гуру звукозапису Стів Альбіні, якому дали зводити альбом групи Nirvana. Результат замовникам не сподобався, записи дали іншому. І звукооператори на форумі сперечалися, який варіант кращий. Хтось написав, що йому роботи Стіва Альбіні взагалі всі подобаються, бо вони всі звучать як демозаписи. І я дякую, що це було так сформульовано: мені теж подобаються записи, які звучать як демо, бо воно живе. А ось зализані всякі треки, де музика рівняється під метроном, проймають набагато менше. І саме тому ця пісня Bloody Hell записувалася на чотири канали на касету.
— Слухай, але в цій пісні насправді Bloody Hell...
— Якщо з французьким акцентом, то Бляді Хел...
— У ній текст такий, що має вражати і має бути страшно людині, але при цьому відчувається певна іронія стосовно цього тексту. Взагалі ти здатен працювати із чимось без іронії?
— Схоже, що ні.