Я сам решил, что на обложке книги будет фотография Кулыгиной. (Ольга Кулыгина — агент ФСБ, на которую Безлер предлагал обменять 15 украинских пленных. — Фокус). Снимок с ней был сделан при странных обстоятельствах. 2 мая 2014 года украинские войска окружили Славянск, я находился в городе, все входы и выходы из него были перекрыты. Никто не мог выехать. Начался дождь, эта женщина была с группой сепаратистов. Длинная юбка, сумка через плечо и автомат Калашникова. В момент, когда сделал эту фотографию, я был на прямой связи с радио Би-би-си. Этот репортаж до сих пор висит в Сети. Затем фото с Кулыгиной опубликовали в Le Figaro. Его увидел один фотоколлекционер, он написал мне и купил большой принт с этой дамой. Ему понравилась фотография — она показалась ему сюрреалистической. Этот снимок окупил все мои месяцы пребывания в Славянске. Я всегда езжу только за свои деньги.



16 июля 2014 года я сел на ночной поезд Киев — Донецк, а в 8 утра 17 июля, в день, когда сбили боинг, уже был в Донецке. Прогулялся по городу. Местные сказали, что видели грузовики с танками. Я искал эти машины, но не нашёл ни одной. Как выяснилось позже, то, что видели люди, были грузовики не с танками, а с «Буками». Я вернулся в гостиницу. Мы с журналистами сидели на террасе на втором этаже. Многие коллеги собирались уезжать. Они говорили: «Прошла неделя, ничего не происходит, нет ни стрельбы, ни боёв». И вдруг почти одновременно телефоны у всех начали звонить. Звонили из редакций, говорили, что прошла информация о сбитом самолёте. Мы приехали в Грабово.



До сих пор в Голландии каждую неделю появляются новые подробности о жертвах катастрофы MH17. И очень часто эту трагедию рассматривают вне контекста всей войны. Но я сделал книгу для того, чтобы люди понимали, что много чего случилось до трагедии с малайзийским боингом — в Крыму, в Донецке, в Луганске, в Дебальцево.



Я долго не знал историй погибших на МH17. Не читал про них ничего. Специально. Только в этом году стал смотреть некоторые истории пассажиров.



О чём для меня фотография с девушками-близнецами? Я сделал её после Дебальцево. Решил отправиться вдоль линии фронта в Мариуполь. Приехал в маленькое село, там была база сепаратистов. Увидел двух местных молоденьких девочек. Им было по девятнадцать лет. К сепаратистам они присоединились вслед за своей матерью, чтобы воевать против украинских солдат. У этих девчонок мозги были абсолютно промыты пропагандой. Их втянули в эту войну, но это их выбор, они могли уехать. Некоторые особенно ведомы в таком возрасте. У меня есть снимки молодых людей, убитых на линии фронта, тяжелораненых подростков, которые стали слепыми. По сути, они свои жизни потратили зря из-за того, что поехали воевать.



Когда я на линии фронта, всегда нахожусь с кем-то, кто может перевести. Очень важно для безопасности понимать, слышать, что происходит, поэтому я никогда не езжу без фиксера — сопровождающего. В дни, когда я оставался один, снимал в основном природу.



Вчера я был в Славянске. У меня там есть друг, с которым познакомился во время войны. Мы с ним вместе пошли прогуляться по городу, осматривали памятные для нас места. Славянск для меня особенная территория — здесь военная ситуация возникла и исчезла. Так же, как в Крыму, — была аннексия, потом всё вернулось к жизни. И так же с МН17 — сейчас на месте падения самолёта нет ничего, что напоминало бы о произошедшей трагедии. Но я-то знаю, что в том месте лежали мёртвые люди.

