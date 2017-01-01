— Старобільськ сьогодні — маленьке, спокійне містечко. Тут річка Айдар, тут суржик, тут ллється ростовська густа мова, тут бабусі з «ЛНР» в ситцевих хустках селяться в готель. Попили квасу, отримали українську пенсію, поїхали назад в «ЛНР» отримувати іншу. Це якась еклектика сумбуру. Навіть складно сказати однозначно, на що схоже.

— Це схоже на війну.



— Вся ця тиша, присутня у місті, вона здається оманливою.

— Так, за дев'яносто кілометрів лінія фронту. У 2014 році власне звідси все починалося. Формування батальйону «Айдар», сепаратисти, які захопили на день чи два місто. У Старобільську була база українських військ, лікарня, яка приймала поранених, загиблі, яких туди везли. Поруч із Старобільськом є село Чмирівка, що згадують у «Дванадцяти стільцях» Ільф і Петров. Там є цвинтар з двома військовими похованнями. Перше — це польські офіцери, які сиділи в таборі у монастирі у сороковому році. Частина з них померла, і їх поховали в Чмирівці. І там зараз є меморіал поховання «айдарівців», багато з них не ідентифіковані. Привезли рештки, взяли ДНК, якось намагаються ідентифікувати, а поки просто стоять хрести з написом «Невідомий солдат». І це лише крапля в цій війні. Скільки пройшло через Старобільськ поранених і загиблих під час активної фаза боїв у Щасті, чи коли брали Луганськ, чи коли зайшли росіяни й вибили наших звідти! Це був перший пункт, що зустрічав поранених і загиблих. Насправді ця тиша — це тиша після бою. Травматична тиша. Там багато хто пам'ятає 2014 рік, і це надзвичайно важливі події для міста. Спочатку була «російська весна», спроба захопити місто. Потім формувалися українськи групи, потім під'їхали добровольці, а потім ввійшла українська армія. Місцеві їх зустрічали, одягали, взували, ремонтували військову техніку, бо станом на 2014-й вона просто не рухалася. А потім була війна.



— Коли ми поверталися із Старобільська, у потязі Лисичанськ — Київ зі мною сталося своє кіно. Я зайшла у купе, і там зустріла жінку років сорока з трьома баулами, один з них був накритий величезною алюмінієвою мискою. Як тільки я увійшла, жінка відразу оголосила, щоб я була украй обережна з баулами, тому що у неї там гранати і інша зброя. Усе це вона дослівно повторила половині пасажирів вагону. Їй співчували і хвалили за місію. І тільки після моїх загроз викликати представників СБУ і зупинити потяг, провідник погодився перевірити її багаж, але цього не зробив, сумки розкрив актор Олег Москаленко, який грає Германа у «Ворошиловграді». Це усе територія сюрреалістичного тепер. І це страшно.

— Ну там же не було гранат?



— Ні, звичайно, та справа не в тому, що їх там не виявили, а в тому, як всі спокійно реагували на те, що вони там можуть бути.

— Тому що ніхто їй не міг повірити.



— Я їй повірила. Колись ми не вірили в те, що війна в Україні можлива, але вона є.

— Ви повірили, бо ви не місцева. До війни звикаєш. Там дуже жорстко всіх перевіряють. Навіть нас, волонтерів, які їдуть допомагати військовим. Пам'ятаю, коли була Дебальцівська операція, ми з друзями-журналістами були біля Дебальцево, їздили, дивилися, робили матеріали, просто намагалися зрозуміти, що відбувається. Невелике село, зранку туди прилітає снаряд. Вулиця виходила в бік фронту, було зрозуміло, звідки прилітає снаряд, тому що наша артилерія дивиться в інший бік, і снаряд прилітає з російського боку. Десь у десяти метрах від будинку утворюється величезна воронка, з якої можна зробити басейн, навколо воронки бігає жінка, радісно хреститься і кричить: «Як здорово, що не попало». Десять метрів праворуч і було б три трупи. А так життя триває. І коли починаєш питати їх, хто вас обстрілює, вони говорять: «Ми не знаємо». І ти кажеш, що он же наші гармати, спрямовані в інший бік, очевидно що стріляють росіяни. Але вони відповідають, що нічого не знають і не розуміють. Це з одного боку втіха від того, що ти живий, а з іншого — дитячий інфантилізм, спроба перехитрити самих себе. Такі речі свідчать про те, що людська психіка здатна підлаштовуватись під будь-що, але в якихось принципових питаннях вона не включається. Не включається логіка, раціональне мислення. Спрацьовують захисні механізми, але не більше. Думати логічно вже важко, бо в такому разі ти береш на себе відповідальність. Ти мусиш вийти із зони комфорту і визнати, що по мені стріляють ті люди, яких я не вважаю ворогами. І потрібно з цим визначатися.



Це речі, які не є зрозумілими самі собою. Зараз багато хто говорить про ставлення до цивільного населення в прифронтовій зоні. Є різні точки зору. Від радикальних, що всі там колаборанти, зрадники і вони самі винні, що почалася війна, до іншої точки зору, згідно з якою винні всі інші, лише не місцеві. Мовляв, люди не винні, війна сама прийшла в їхній дім. Мені здається, що справедливіше говорити про те, що є люди, які справді кликали цю війну, є люди, які справді зрадили свою країну, і ці речі треба називати своїми іменами. Людина, яка підняла зброю проти своєї країни, почала зривати державний прапор — це зрадник. А з іншого боку, якщо людина не порушувала закон, вона не є зрадником. Якщо вона не взяла зброю, не підтримала референдум, як можна її в чомусь звинувачувати? Просто ця людина теж повинна розуміти, що в якийсь момент вона теж повинна брати на себе відповідальність. За тебе ніхто не вирішить всі питання, так чи інакше ти маєш визначатися сам.



— Сьогодні вранці моя мати, вона вчителька, як і герой вашого роману «Інтернат» Паша, обурено мені скаржилася, що у неї голова йде обертом через недолугий шкільний розклад. Він змінюється щодня через нову викладачку англійської мови. Вона переселенка з Донецька і не може ніяк вийти на роботу унаслідок глибокої, бачите, депресії. Моя мати не розуміє, що за «депресія така у неї», половина України не розуміє, що є війна і це наша війна. Як ми це долатимемо?

— Насправді це велика проблема. Людині, яка ніколи не була в зоні війни, важко уявити емоції і рефлексії тих, хто звідти виїхали й змушені були залишити будинки та квартири. З одного боку це стосується цивільних, а з іншого — тих, хто пройшов безпосередньо через війну. Люди травмовані. Подивіться на наших військових, які повертаються додому. Це велика суспільна проблема, з якою ми вже зіткнулися. І, можливо, навіть не усвідомлюємо ще її масштабів. Але нам із цим доведеться жити, і добре було б, якби у нас випрацювувалось до цього розумне адекватне ставлення. Багато моїх друзів виїхало з Донецька, з Луганська, вони живуть зараз по всій Україні: в Харкові, Києві, Львові, — і час від часу доводиться від них чути про таке незрозуміле ставлення до них. Так відбувається, що війна для багатьох із нас — певна абстракція. Є картинка з монітора, де показують війну, показують, які вони, солдати-герої. Так, вони справжні герої. Мені здається, що українська армія це дійсно зразок для багатьох із нас. Але деякі при цьому забувають, що завжди є зворотній бік медалі. Що у цих героїв є свої потреби, проблеми, що є картинка, а є реальність, і вона не настільки яскрава й сонячна, як нам того хочеться. І потрібно не просто захоплюватися, потрібно допомагати. Допомагати не істеричними постами в соціальних мережах. Армія складається з живих людей, це — пазл, який розкладається на маленькі складові, і за кожною складовою своя біографія, своя доля, людина. Мені здається, що найбільша проблема цієї війни — це розлюднення. Коли ти перестаєш за подіями, операціями, за лінією фронту бачити людей. Навіть вчора на презентації книги постійно говорили: «А яка там кількість людей за нас, а яка проти нас?».



— Життя і смерть в статистиці.

— Так, коли говорять про людей у відсотках, починається ставлення до них, як до певної маси. У ставленні до якої головне визначитися, який процент «за нас», а який «проти». Мабуть, це один із найжахливіших наслідків цієї війни.

