Сёма — тот самый колорит, который вы искали. Он общается исключительно прибаутками и анекдотами. Холёный мужчина непонятного возраста «слегка за». Дорогущие ботинки, брендовые солнечные очки («фирмА», её возит Боря, торгующий на углу, а залипуху под бренды толкают с другой стороны Книжки).



— Где я учился? Всю сознательную жизнь я сильно интересовался снабжением и решил, что электроснабжение — это хорошо. Но меня выгнали из Политеха. За что? Как Ленина — за политику и любовь. Мине не устраивала их политика — что значит после 11 в общагу нельзя? Тем более с дамой? Но это давно было. Сколько я здесь? Ну, шоб официально и постоянно — лет пять. Родственники помогли, устроили. Я ж еврей — у меня везде есть родственники или в крайнем случае знакомые. Даже в Берлине и Австралии. Я из-за них попал в военкомате. Моей порядочной маме не хватило места в анкете, где был вопрос «есть ли родственники за границей?». Она всех написала — и в Германии, и в Израиле, и в Швейцарии, и в Америке, даже на обратную сторону залезла. Говорит, Австралия не поместилась, что делать?



Я ей: «Мама, ты мне уже на пожизненный срок накатала». Военком, почитав это, поинтересовался: «Пишут вам?» Я сказал: «Конечно, очень скучают!» Он посмотрел на анкету и сказал: «Поедешь в стройбат на Амуре, надеюсь, там у тебя родни нет». Но я стал «картёжником», в смысле попал в топографические войска.



Девушка, зачем я вам? Вот стоит дядя Жора. Он был старый ещё при революции, которая октябрьская. Вон он стоит на углу со времён основания Одессы и, кажется, даже пару раз сидел, но всегда возвращался и регулярно получал по морде. Как за что? За курс, потому что своим считает хуже, чем чужим.



Сёма — сам открытый, как книжка на венгерском, — весь на виду, но ничего не поймёшь, если ты не в теме. При всех бесконечных хохмах и понтах он закрыт для посторонних, как банковская ячейка. Непробиваемый.



— А что сейчас? В плане семьи… ну скажем так… если шо, то у меня бывает свободное время. И чем я занимаюсь в нём? Ну конечно, секс и молитва, но сначала молитва, чтоб всё получилось. Только раввину не рассказываю, а то советами замучает. Кстати, на всякий случай, в субботу я не работаю. Никогда.



И хватит уже записывать! Ща ты напишешь, и меня примут лет на семь.



Обещаю показать готовую статью.



— Покажет она, как же. Знаешь, сколько тут мне обещали показать?! Все вы обманщицы.