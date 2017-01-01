Я один из старожилов. Начинал ещё в Дюковском парке (очень неспокойный дремучий парк между Молдаванкой и Слободкой), затем на Греческой площади, потом все перебрались сюда.
Когда было лучше? Да в каждом времени есть свои плюсы и минусы. Когда начинал — за валютные операции была статья. Первая «ходка» — три года «химии», вторая — до 15 лет с конфискацией имущества, потом появились бандиты, сейчас другое… Правила меняются, мы приспосабливаемся. В свободное время езжу на рыбалку. Очень люблю. Отдыхаю в тишине. Пару лет назад разыскал старых знакомых — школьных, институтских, собираемся на рыбалку вместе, с ночёвкой. Сидим, как в юности, у костра. Водку пьём и песни поем. Какие? «Машину времени», БГ, «Воскресенье»… Здорово.
Я ни о чём не жалею. Всё сложилось, как должно было. Если бы… О, если бы очень много «если» совпало и я мог вернуться, начать сначала, не зависеть от денег, то… Нет, не наука — школа! Я семь лет в школе проработал, и все эти годы был такой же юный, как мои дети. Там всё настоящее. Энергия, жизнь, польза от тебя… Знаете, я всё чаще выходные с внуком провожу. Ему год и семь. Пытаюсь учить его. Но чаще получается наоборот — он воспитывает лучшее во мне.
Третья чашка кофе. Четвёртый разговор. Он представитель «молодых». Нового поколения Книжки. Такие, как Миша, относятся к ним с опаской — молодёжь часто нарушает правила, постоянно что-то мутит и, по мнению старожилов, «портит репутацию» солидного места. Возможно, они просто более динамичные и бесстрашные.
Здесь всего понемногу — кофе, в стакане и на килограммы, конфеты Гарри Поттера со вкусом носков и корицы и, конечно, обмен. Дима, обычно улыбчивый и обходительный, теряется и густо краснеет.
— Ну какое интервью? Вы что? Я не буду. О чём говорить? Я кроме школы ничего не оканчивал. Начинал с самых низов. Так, рядом ошивался... Ви шо, мы ничего не меняем. Мы частные мелкие предприниматели. Просто покупаем и продаём. Что будет с Книжкой? Ой, она всегда будет. Ты ж не пойдёшь в банк, и вон мужик из бэхи не пойдёт, и та тётя в мехах. Значит, будем вас ждать. Не здесь, так в другом месте.
Разумеется, за красивым фасадом, «котлетами» из долларов, понтовыми иномарками, шоколадными обёртками и книжными новинками свои проблемы — от пронизывающей приморской стопроцентной ноябрьской влажности до залётных гопников-беспредельщиков. Но об этом не принято говорить. Профессия обязывает: они на контракте у всемирной истории, речные камни, вокруг которых, как и тысячу лет назад, проносятся, вихрятся, испаряются потоки людей. Мишенька улыбается: «Мы же на рыбалке. Можно восемь часов просидеть без поклёва-без почина, а к вечеру заплывёт твоя крупная рыба. И день удался».