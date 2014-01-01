В 2017 году ирландский лоукостер Ryanair собирался выйти на украинский рынок, даже открыл продажу билетов на рейсы из Украины, но затем отказался от этой идеи. В компании пояснили своё решение несговорчивостью аэропорта Борисполь, который отказался снизить аэропортовые сборы. Кроме того, в Ryanair выразили сожаление, что киевский аэропорт встал на сторону «авиакомпаний с высокими тарифами, включая «Международные авиалинии Украины», и лишает украинских потребителей доступа к самым низким тарифам в Европе и самой широкой сети маршрутов. Руководство Борисполя заявило, что ирландцы слишком многого хотят, выполнение их требований невыгодно государству.
Впрочем, в декабре министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что «удалось найти консенсус с аэропортом Борисполь, переговоры с Ryanair возобновились и не позднее осени 2018-го компания начнёт летать в Украину.