В 2017 году биткоин продемонстрировал, что интерес спекулянтов может резко повысить ценность криптовалюты. В начале года курс держался в пределах $1 тыс. за биткоин, в декабре — уже свыше $ 19 тыс., а потом снизился. Резкие перепады курса привлекли внимание всего мира, украинцы тоже не остались в стороне. Одни раздумывали, не упущен ли момент для инвестиций в криптовалюту. Другие пытались генерировать новые биткоины, вкладываясь в покупку вычислительных мощностей. Вычисления требуют больших затрат электроэнергии, поэтому несколько предприимчивых киевлян устроили биткоин-фабрику на территории госпредприятия — Института электросварки им. Патона, что привело к громкому скандалу. Однако большинство украинцев всё же наблюдает за происходящим со стороны, строя версии о том, чем же эта история закончится.