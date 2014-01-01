Картины известных художников помогли Фокусу проиллюстрировать главные события уходящего года
Картины известных художников помогли Фокусу проиллюстрировать главные события уходящего года
Алексей Батурин

Журналист
Алексей Батурин
Журналист
Эпопея с предоставлением Украине безвизового режима со странами Евросоюза длилась несколько лет. Пётр Порошенко анонсировал скорое введение безвиза сразу после избрания президентом в 2014 году, однако сроки не раз переносились. ЕС использовал эту перспективу, как пряник, принуждая украинских политиков принимать реформаторские законы, а когда в 2016 году страна, наконец, выполнила все 144 пункта Плана действий по безвизовому режиму, забуксовала европейская бюрократия.

Однако 11 июня визы для украинцев отменили. По условиям Европы визы не требуются тем украинцам, которые оформили биометрические загранпаспорта, это спровоцировало появление длинных очередей в паспортных сервисах.
Эпопея с предоставлением Украине безвизового режима со странами Евросоюза длилась несколько лет. Пётр Порошенко анонсировал скорое введение безвиза сразу после избрания президентом в 2014 году, однако сроки не раз переносились. ЕС использовал эту перспективу, как пряник, принуждая украинских политиков принимать реформаторские законы, а когда в 2016 году страна, наконец, выполнила все 144 пункта Плана действий по безвизовому режиму, забуксовала европейская бюрократия.

Однако 11 июня визы для украинцев отменили. По условиям Европы визы не требуются тем украинцам, которые оформили биометрические загранпаспорта, это спровоцировало появление длинных очередей в паспортных сервисах.
В октябре украинский парламент одобрил медицинскую реформу. Часть расходов собираются возложить на плечи страховых компаний, местных бюджетов и самих пациентов. Предполагается, что украинцы гарантированно получат бесплатную медпомощь только в экстренных случаях, которые могут нести опасность для жизни, а также при первичном обращении к семейному врачу, терапевту или педиатру.

Реформа вызвала опасения, что медицина станет роскошью для украинцев. Однако в Минздраве утверждают, что с её началом качество медуслуг улучшится, большинство из них будут бесплатными для пациентов, в то время как сейчас им приходится оплачивать до 90% лекарств.
В октябре украинский парламент одобрил медицинскую реформу. Часть расходов собираются возложить на плечи страховых компаний, местных бюджетов и самих пациентов. Предполагается, что украинцы гарантированно получат бесплатную медпомощь только в экстренных случаях, которые могут нести опасность для жизни, а также при первичном обращении к семейному врачу, терапевту или педиатру.

Реформа вызвала опасения, что медицина станет роскошью для украинцев. Однако в Минздраве утверждают, что с её началом качество медуслуг улучшится, большинство из них будут бесплатными для пациентов, в то время как сейчас им приходится оплачивать до 90% лекарств.
В 2017 году ирландский лоукостер Ryanair собирался выйти на украинский рынок, даже открыл продажу билетов на рейсы из Украины, но затем отказался от этой идеи. В компании пояснили своё решение несговорчивостью аэропорта Борисполь, который отказался снизить аэропортовые сборы. Кроме того, в Ryanair выразили сожаление, что киевский аэропорт встал на сторону «авиакомпаний с высокими тарифами, включая «Международные авиалинии Украины», и лишает украинских потребителей доступа к самым низким тарифам в Европе и самой широкой сети маршрутов. Руководство Борисполя заявило, что ирландцы слишком многого хотят, выполнение их требований невыгодно государству.

Впрочем, в декабре министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что «удалось найти консенсус с аэропортом Борисполь, переговоры с Ryanair возобновились и не позднее осени 2018-го компания начнёт летать в Украину.
В 2017 году ирландский лоукостер Ryanair собирался выйти на украинский рынок, даже открыл продажу билетов на рейсы из Украины, но затем отказался от этой идеи. В компании пояснили своё решение несговорчивостью аэропорта Борисполь, который отказался снизить аэропортовые сборы. Кроме того, в Ryanair выразили сожаление, что киевский аэропорт встал на сторону «авиакомпаний с высокими тарифами, включая «Международные авиалинии Украины», и лишает украинских потребителей доступа к самым низким тарифам в Европе и самой широкой сети маршрутов. Руководство Борисполя заявило, что ирландцы слишком многого хотят, выполнение их требований невыгодно государству.

Впрочем, в декабре министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что «удалось найти консенсус с аэропортом Борисполь, переговоры с Ryanair возобновились и не позднее осени 2018-го компания начнёт летать в Украину.
В 2017 году Михеил Саакашвили стал одним из ньюсмейкеров страны. Он регистрирует партию «Рух нових сил», представляет «План спасения Украины за 70 дней», говорит о необходимости перезагрузки власти. Его лишают украинского гражданства, а он с помощью сторонников прорывается через польско-украинскую границу. Осенью Саакашвили становится соорганизатором акции «Велика політична реформа», участники которой развернули палаточный городок у стен парламента. В декабре политика арестовывают по подозрению в соучастии в подготовке свержения власти, толпа отбивает его у силовиков. Спустя несколько дней Саакашвили всё же помещают в СИЗО, но вскоре он вновь на свободе и, кажется, ещё не раз удивит украинцев экстравагантными выходками.
В 2017 году Михеил Саакашвили стал одним из ньюсмейкеров страны. Он регистрирует партию «Рух нових сил», представляет «План спасения Украины за 70 дней», говорит о необходимости перезагрузки власти. Его лишают украинского гражданства, а он с помощью сторонников прорывается через польско-украинскую границу. Осенью Саакашвили организовывает акцию «Велика політична реформа», участники которой развернули палаточный городок у стен парламента. В декабре политика арестовывают по подозрению в соучастии в подготовке свержения власти, толпа отбивает его у силовиков. Спустя несколько дней Саакашвили всё же помещают в СИЗО, но вскоре он вновь на свободе и, кажется, ещё не раз удивит украинцев экстравагантными выходками.
В мае президент Порошенко подписал указ о санкциях в отношении нескольких российских компаний, в том числе «Яндекса», Mail.Ru, соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Вскоре провайдеры начали блокировать доступ к этим ресурсам. Часть украинцев поддержала это решение, считая, что российские сервисы навязывают идеологию «русского мира». Те же, кто успел привыкнуть к ним, были недовольны. Впрочем, оказалось, что запрет легко обойти с помощью специальных программ. Предприимчивые украинцы даже смогли заработать на этом, беря небольшую плату за их установку.
В мае президент Порошенко подписал указ о санкциях в отношении нескольких российских компаний, в том числе «Яндекса», Mail.Ru, соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Вскоре провайдеры начали блокировать доступ к этим ресурсам. Часть украинцев поддержала это решение, считая, что российские сервисы навязывают идеологию «русского мира». Те же, кто успел привыкнуть к ним, были недовольны. Впрочем, оказалось, что запрет легко обойти с помощью специальных программ. Предприимчивые украинцы даже смогли заработать на этом, беря небольшую плату за их установку.
В 2017 году биткоин продемонстрировал, что интерес спекулянтов может резко повысить ценность криптовалюты. В начале года курс держался в пределах $1 тыс. за биткоин, в декабре — уже свыше $ 19 тыс., а потом снизился. Резкие перепады курса привлекли внимание всего мира, украинцы тоже не остались в стороне. Одни раздумывали, не упущен ли момент для инвестиций в криптовалюту. Другие пытались генерировать новые биткоины, вкладываясь в покупку вычислительных мощностей. Вычисления требуют больших затрат электроэнергии, поэтому несколько предприимчивых киевлян устроили биткоин-фабрику на территории госпредприятия — Института электросварки им. Патона, что привело к громкому скандалу. Однако большинство украинцев всё же наблюдает за происходящим со стороны, строя версии о том, чем же эта история закончится.
В 2017 году биткоин продемонстрировал, что интерес спекулянтов может резко повысить ценность криптовалюты. В начале года курс держался в пределах $1 тыс. за биткоин, в декабре — уже свыше $ 19 тыс., а потом снизился. Резкие перепады курса привлекли внимание всего мира, украинцы тоже не остались в стороне. Одни раздумывали, не упущен ли момент для инвестиций в криптовалюту. Другие пытались генерировать новые биткоины, вкладываясь в покупку вычислительных мощностей. Вычисления требуют больших затрат электроэнергии, поэтому несколько предприимчивых киевлян устроили биткоин-фабрику на территории госпредприятия — Института электросварки им. Патона, что привело к громкому скандалу. Однако большинство украинцев всё же наблюдает за происходящим со стороны, строя версии о том, чем же эта история закончится.
Осенью 2017 года разгорелся сексуальный скандал с голливудским продюсером Харви Вайнштейном, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе знаменитые актрисы. Оказалось, что у женской половины человечества накопилось множество претензий к мужчинам. В соцсетях несколько недель бушевали флешмобы, во время которых жертвы домогательств рассказывали, что им пришлось пережить. Громкие обвинения прозвучали в адрес не только голливудских деятелей, но и высокопоставленных политиков, например, президента США Дональда Трампа.
Осенью 2017 года разгорелся сексуальный скандал с голливудским продюсером Харви Вайнштейном, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе знаменитые актрисы. Оказалось, что у женской половины человечества накопилось множество претензий к мужчинам. В соцсетях несколько недель бушевали флешмобы, во время которых жертвы домогательств рассказывали, что им пришлось пережить. Громкие обвинения прозвучали в адрес не только голливудских деятелей, но и высокопоставленных политиков, например, президента США Дональда Трампа.
Каталонцы давно мечтают о своём государстве и заявляют о притеснениях со стороны испанской власти. Притеснения действительно существуют, например, Конституционный суд Испании отменил запрет на проведение в Каталонии корриды. Судьи решили, что власти автономии не имеют права запрещать народную забаву, которая является частью испанского культурного наследия.

1 октября в Каталонии прошёл референдум о выходе из состава Испании. Большинство проголосовавших высказалось за независимость, испанские власти объявили плебисцит незаконным. Это привело к стычкам каталонцев с силовиками и спровоцировало массовые акции протеста. Вскоре каталонские парламентарии провозгласили независимость от Испании, однако для руководителей автономии это закончилось плачевно: испанские власти уволили правительство Каталонии и распустили парламент. Лидеры большинства стран отнеслись к этому решению с пониманием.
Каталонцы давно мечтают о своём государстве и заявляют о притеснениях со стороны испанской власти. Притеснения действительно существуют, например, Конституционный суд Испании отменил запрет на проведение в Каталонии корриды. Судьи решили, что власти автономии не имеют права запрещать народную забаву, которая является частью испанского культурного наследия.

1 октября в Каталонии прошёл референдум о выходе из состава Испании. Большинство проголосовавших высказалось за независимость, испанские власти объявили плебисцит незаконным. Это привело к стычкам каталонцев с силовиками и спровоцировало массовые акции протеста. Вскоре каталонские парламентарии провозгласили независимость от Испании, однако для руководителей автономии это закончилось плачевно: испанские власти уволили правительство Каталонии и распустили парламент. Лидеры большинства стран отнеслись к этому решению с пониманием.
В сентябре прошли совместные российско-белорусские учения «Запад-2017». По легенде, военным предстояло противостоять западным агрессорам Весбарии и Лубении, которые стремятся расколоть союз России и Беларуси и создать на территории последней новую страну Вейшнорию.

Вымышленное государство стало популярным интернет-мемом. У Вейшнории появились представительства в соцсетях, для неё написали гимн и придумали государственные символы. «Посольство Вейшнории в Украине» 21 сентября подвело итоги «российско-вейшнорийской войны»: россияне потеряли стратегический бомбардировщик, самолёт-штурмовик, три десятка бронетехники и автомобилей. Все эти инциденты действительно произошли в российской армии во время учений.
В сентябре прошли совместные российско-белорусские учения «Запад-2017». По легенде, военным предстояло противостоять западным агрессорам Весбарии и Лубении, которые стремятся расколоть союз России и Беларуси и создать на территории последней новую страну Вейшнорию.

Вымышленное государство стало популярным интернет-мемом. У Вейшнории появились представительства в соцсетях, для неё написали гимн и придумали государственные символы. «Посольство Вейшнории в Украине» 21 сентября подвело итоги «российско-вейшнорийской войны»: россияне потеряли стратегический бомбардировщик, самолёт-штурмовик, три десятка бронетехники и автомобилей. Все эти инциденты действительно произошли в российской армии во время учений.
Игрушкой 2017 года стал спиннер — новая модификация волчка. Фанаты вращающейся игрушки говорили, что она успокаивает нервы, помогает сосредоточиться и даже позитивно влияет на детей, больных аутизмом и синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Однако в некоторых американских школах спиннеры запретили, считая, что они, наоборот, отвлекают учеников во время уроков.
Игрушкой 2017 года стал спиннер — новая модификация волчка. Фанаты вращающейся игрушки говорили, что она успокаивает нервы, помогает сосредоточиться и даже позитивно влияет на детей, больных аутизмом и синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Однако в некоторых американских школах спиннеры запретили, считая, что они, наоборот, отвлекают учеников во время уроков.
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