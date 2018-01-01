Время работает против меня, я чувствую это постоянно. Блеск в глазах, живость ума, подвижность тела — измеримые показатели молодости. Самое страшное, что они исчерпываются и не возобновляются. Дети могут целый день бегать по комнате, 30-летний человек устаёт через три часа работы за компьютером, а для пожилых людей выйти из дома — уже событие. Профанаторы науки говорят о «жизненной силе», резерве энергии. Я работаю со старением, изучаю старение клеток и понимаю, что люди свой резерв постоянно на что-то тратят. Кто-то строит карьеру, кто-то — отношения, кто-то читает книжки, кто-то путешествует. Хорошо, если этот резерв расходуется на то, что приносит счастье и удовольствие.



Старение это не только генетика, всё намного сложнее. Я считаю, что надо пользоваться всеми высокотехнологичными способами продления жизни. Но их действие достаточно слабо по сравнению с обыденными практиками. Технологии не сработают, если вы не высыпаетесь, переедаете и мало двигаетесь.



В последние пару лет я много рассказываю о здоровом образе жизни. Люди хотят получить волшебную таблетку, которая ничего не стоит, не имеет побочных эффектов, доступна всем, протестирована на миллиардах и при этом подходит именно вам. И чтоб выпить её нужно было один раз в жизни. Такого никогда не будет. По-честному, единственное, что может предложить наука, это здоровый образ жизни плюс немного инноваций.



Я ставлю будильник на каждые полчаса и после сигнала записываю, что я делал в этот период времени и как себя чувствовал. Из этих данных строю график, благодаря которому видно, от чего мне хорошо, а от чего плохо. Подавленность, недостаток энергии в основном связаны с режимом дня и сном. Такие факторы обычно недооценивают. Организмы, которым регулярно не дают спать и проводят манипуляции со светом во время отдыха, стареют быстрее и живут меньше.



Наша энергия теряется из-за каких-то мелочей. Казалось бы, что стоит поработать лишний час вечером, но на следующий день чувствуешь себя плохо. Потеря жизненных сил часто связана с инфекциями. Например, с бактерией хеликобактер пилори, которая есть у каждого третьего. Иногда, если от инфекций избавиться, через неделю ты просыпаешься здоровым, счастливым и энергичным. Я месяцами был сонным и не мог ничего делать, а причина была в банальной инфекции, которая снимается одним антибиотиком.



Стремление к долгой или вечной жизни — столь же древнее, как и другие глубинные желания. В одном из сказаний о Гильгамеше говорится о поиске растения, которое дало бы вечную жизнь. В Средневековье над этой проблемой трудились алхимики. А сейчас у нас есть anti-age-индустрия, генная инженерия и профилактическая медицина.



Не все знают, что делать с долгой жизнью. На моих лекциях всегда находятся люди, которые не хотят её продлевать. Но все мы, тем не менее, пытаемся её продлить, когда принимаем антибиотики или мажем ранку йодом. Прививки — тоже продление жизни. Дети не знают, что в мире есть оспа. Но их никто не спрашивает, а прививает, просто потому, что человек без оспы живёт на 60 лет дольше, чем человек с оспой.



Слово «омоложение» некорректно. И учёные, и умные корпорации его избегают. Омоложения как такового не существует. Процесс старения можно только замедлить. Очевидный пример — солнцезащитные кремы, которые являются барьером для ультрафиолета, старящего кожу.



Никакого гена украинца нет, это спекуляции политиков. Правильнее говорить о генетических особенностях украинцев. У нас есть функциональные гены, которые отвечают за цвет волос, глаз, рост, пол и так далее. Но в геноме есть и техническая информация — своеобразный штрихкод. Он не выполняет никаких функций, но в нём зашифровано наше славянское происхождение. По большинству данных наш штрихкод совпадает с белорусами, западными россиянами, восточными поляками. Сделав анализ генного штрихкода, можно определить, к какой гаплогруппе принадлежит человек, то есть кто его предки. В украинском штрихкоде так и написано: мы происходим из группы, которая несколько тысяч лет назад жила на территории нынешней Украины. В генных штрихкодах славян ещё много неизученного, этой темой занимаются американцы, а им интереснее саксонские и немецкие группы.



Гены вечны. Все живые организмы произошли от одного, первичного. Мы его называем Лука (от английского LUCA, last universal common ancestor — последний универсальный общий предок. — Фокус). Были и другие существа, но они умерли. У Луки был набор генов, около тысячи, каждый из которых отвечал за какую-нибудь одну простую функцию. У нас 23 тыс. генов, которые получились из этой первичной тысячи путём удвоения. Чтобы не конкурировать между собой, гены стали выполнять разные функции — один ищет еду, а другой, скажем, отвечает за размножение. Но по сути это всё те же первичные гены, просто они изменяются в ходе эволюции. Спустя четыре миллиарда лет они дублируются и живут. А мы — оболочка, которую гены используют для своих нужд.



Гены не стареют, но уходят и теряются в ходе эволюции. У них высокая конкуренция. Те из них, кто ничего не делает, выбрасываются из генома. Организм от них избавляется, чтобы не кормить. У нас, к примеру, такое случилось с геном, ответственным за синтез витамина С. Среди всех животных только люди и хомячки его не синтезируют. Видимо, наши предки долгое время жили в условиях, когда этого витамина было в достатке, и ген выключился.



Белки, жиры и углеводы на 98% строятся из звёздной пыли. Все атомы на планете являются результатом термоядерных процессов в звездах, пыль от которых и сформировала нашу планету. Человеческий организм — это плоть, сотканная из атомов звёздной пыли. И когда вам скучно или вас терзают мелкие бытовые проблемы, вспомните, что вы состоите из звёздной пыли возрастом сто миллиардов лет. Это успокаивает.