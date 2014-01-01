М акарич з фiльму «В бой идут одни старики» вважав: «Найважче в нашій роботі — чекати».



Тривале перемир'я, постійне очікування невідомо чого перетворює перебування у гарячій точці на ще небезпечніше. Ніколи не відомо, коли ворог почне обстріл. Години, дні, роки чекання виснажують. Коли тихо, важко змусити себе низько пригинатися, бігати в «броні». Інколи і взагалі здається, що можна зняти «броника» та вільно дефілювати без шолома. Ніхто не знає, де та за яких умов обстріл заскоче бійця. Іронія в тому, що міна, призначена саме для тебе, ніколи не свистить у польоті...



Наскільки дисциплінованим буде підрозділ, як бійці поводять себе на передових позиціях, чи будуть втрати — усе залежить від командира та мотивації бійців.



У середині 2017 року з'явилася ідея висвітлити життя бійців в кількох точках фронту. Хотілося проїхати по всіх селищах, та, на жаль, не всюди є можливість домовитися про тривале перебування на передовій. За десять поїздок в АТО вдалося познімати в Попасній, Торецьку, Широкіному, Красногорівці, Мар'їнці, Авдіївці та на шахті «Бутівка».



Цими фото хотілося передати атмосферу небезпечного очікування. Можливо, перемоги та миру, можливо — «своєї» міни... Фотографії залишилися, та майже всі їхні герої. Вони мають що розповісти.

