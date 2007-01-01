— И делить Киевскую Русь тоже абсурд?

— По большому счёту, это абсолютно отдельное явление, которое к современным странам отношения не имеет, кроме опредёленного бэкграунда, популяционного и культурного. Но вопрос в том, что с этими культурными штучками играют в современную политику с территориальными претензиями. Почему драка за древнерусское наследство? Мы с вами находимся посреди этой основной проблемы — это город Киев — мать городов русских, который и не мать, и не русских, и не очень городов, если уж здраво и академично смотреть на это дело.



Нормальная позиция украинской науки и пропаганды в этом вопросе могла бы быть такой: вот есть современная Украина и у неё есть история, какой бы она ни была. Мы не претендуем на древнерусский Киев, но мы в нём живём. Так случилось. Но такая позиция, к сожалению, невозможна, потому что мы вынуждены отвечать на «один народ», «одна история», в лучшем случае «колыбель трёх братских народов», «раз мать городов русских, то причём здесь Украина». В «русских» старательно выводят эти две «с», хотя если модернизировать церковнославянский текстик, то получится «руських». Такие вещи нельзя мерить категориями науки.



— В прошлом году политики вспоминали об Анне Ярославне, и каждый пытался её причислить к своим.

— Я тогда пост написал: «…а «десь у далекій-далекій галактиці» маленька дівчинка Ганька розпитує:

— Дідо Олафе, ти святий чи нема на тобі хреста? Нумо, кажи правду, ти бабцю Естрід точно з бодричів брав чи, таки, з укрів? Бо гомін якийсь нездоровий йде другий день…»



Если уж высчитывать «чистокровность» Анны, то скандинавской крови в ней больше, чем славянской. Причем в славянской крови больше ободритской, западных славян, чем восточнославянской, приднепровской. Вот и думайте: наша она или нет? (Смеётся.)



— Это такой стереотип, что славяне — некий монолит?

— «Общеславян» никогда не было и не могло быть в принципе. Культуры, которые репрезентуют самых ранних славян, громадные — от чёрт-те где на Эльбе до Белоруссии и правобережной Украины. Это монолит пражской культуры, но он на самом деле не монолит. Да, там везде такие горшочки, определённые типы жилищ. И это воспринимается как целостность. Но теперь представьте: люди, которые читать-писать не умели и жили на расстоянии 2 тыс. км, друг о друге что-то знали? Чисто теоретически могли знать, что «наши» и там тоже. Но это всё равно были разные племена, у которых могли быть противоположные интересы, они радостно воевали друг с другом в той или иной ситуации. В «Стратегиконе» (византийский военный трактат конца VI в. — Фокус) было написано, что поскольку их много, у них нет единоначалия, они постоянно между собой конфликтуют, то надо этим пользоваться. Мы предполагаем, что на момент первых контактов с византийцами славяне действительно воспринимали себя как некую достаточно большую общность. Прежде всего языковую, ведь друг друга, несмотря на диалектные различия, они понимали гораздо лучше, чем германцев или византийцев. Но повторюсь, это всё равно очень разные люди, с какими-то конкретными политическими интересами, абсолютно открытые для предложений, которые о братстве вспоминают, только если что-то где-то надо захватить.



— Найти ответы на вопросы, откуда ты и кто ты, всё равно хочется, пусть даже это сложно.

— Как по мне, не нужно искать слишком глубоко. То, что сейчас называют модным словом идентичности, — это такие социопсихологические штуки. Мы ведь очень часто не знаем, что люди сами про себя думали. До XX века мы знаем в основном только то, что про себя думала элита. Конечно, элита эти идентичности и конструировала, а потом навязывала большим группам. Все, кто здраво относятся к проблеме, спокойно пишут, что современные нации — продукт XIX века. Первичным толчком для создания современной украинской нации, на мой взгляд, были времена Хмельнитчины. И суть этого толчка, грубо говоря, — осознание своей самости казацкой старшиной. Что характерно, они при этом не апеллировали к «древнеруському наследству», что не мешало им именовать себя «народом руським».



Понятно, что при этом нации апеллируют к историческим корням. Племенное самосознание достаточно примитивное — это наша территория, это наша история, как правило, выраженная в генеалогии. Но и высокоразвитые нации недалеко от этого ушли и мыслят себя так же — это наша территория и у нас есть общая история. Насколько глубокая? Чем глубже, тем лучше. И все начинают себя привязывать то к тем, то к другим. Причём иногда это приобретает вычурные формы.



— На чём можно было бы строить позитивный национальный миф?

— Наверное, для начала нужно уяснить, что примитивность — не всегда плохо. Славяне были примитивными. Но для того периода это стало их конкурентным преимуществом. Они могли легко оставить насиженное место и двинуться дальше.



— Им не жалко было бросить свои горшочки?

— В целом да. При этом славяне очень быстро учились, осваивали технологии, встраивали их в свою систему. И это громадный плюс. Второй аспект. Славянское общество было открытым. Очень интересны пассажи источников (увы, немногочисленных) об отношении славян к рабам. Тут стоит оговориться, что рабы были в основном военнопленными или частью военной добычи. И речь не о так называемом классическом (античного образца) рабстве, а о патриархальном, когда раб изначально был социально неполноценным «младшим» членом семьи. И пленный, «отбыв» свой срок, мог уже жить как нормальный человек, а мог вернуться домой. В том же «Стратегиконе» есть ремарка. Когда воюете со славянами, очень аккуратно относитесь к перебежчикам, даже если это ромеи, которые попали к славянам при тех или иных обстоятельствах. Часто они настолько лояльны к славянам, что не имеют ни малейшего желания возвращаться к прежней жизни. Поэтому к информации от них нужно относиться осторожно. Такая специфика ведения боевых действий присутствовала, во всяком случае, во второй половине VI века. Это не значит, что славяне были белыми и пушистыми. Сначала они вообще не знали, что делать с теми же ромеями-пленными, поэтому просто убивали их. Опять же это не значит, что они настолько дикие. Скорее всего, они прекрасно понимали, что им такая толпа не нужна — элементарно кормить нечем. Потом они поняли, что за пленных можно получить выкуп.



У них было понимание, что каждый человек — это носитель информации. Он может что-то привнести. С одной стороны, это преимущество, потому что они набирали демографическую массу, а это мобилизационный ресурс. Опять же война, и славяне не пасторальные такие все из себя. С другой стороны, инородцы создавали насыщенное информполе. И славяне активно впитывали информацию. В зоне непосредственного контакта — интенсивней, на достаточно условной «прародине» — несколько медленнее. Всё-таки от Подунавья до Полесья расстояния немаленькие, да и вряд ли информация туда доходила не через значительное количество «посредников». Тем не менее это был динамичный процесс. Это современному человеку кажется: о боже, 200 лет они доходили до тяжёлого плуга. На самом деле это очень быстро. Вот эта открытость, как по мне, важный фактор.