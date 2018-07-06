— Наш бренд — текстиль для дому з льону та бавовни — існує з 2016 року. Я починала з освоєння техніки набивки принтів на тканину за допомогою дерев'яних штампів. Коли її опанувала, з'явилися перші замовники — поціновувачі стильних аутентичних домашніх речей. Наступного року почали шити й одяг. Наразі бренд реалізовує близько 140 дерев'яних штампів для текстилю. Розширився й асортимент виробів — додалися килимки, рушники, фартухи тощо.



Інноваційним кроком вважаю використання спеціального апарату для вирізання штампів. Застосовуючи стародавню техніку нанесення принту на тканину «вибійка», ми також виготовляємо сучасні вироби. Вносимо автентику в сучасність.



У нас у ноутбуках уся потрібна для роботи інформація: фотосесії продукції, електронні каталоги, наш сайт, де постійно змінюється і додається нова інформація, листування з клієнтами. Крім того, ми практикуємо віддалену роботу з деякими членами команди, й у цьому випадку ноутбуки просто незамінні. Працюємо на двох 15-дюймових ноутбуках ThinkPad від Lenovo. Їх плюси — мінімальні розміри і вага, зручна клавіатура та швидкодія системи.

