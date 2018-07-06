Інструкція до мотивації
Мета:
все, що я роблю, — для того, щоб бути щасливою, сподіваюся, що хтось, отримуючи нашу продукцію, теж відчує радість. Самодисципліна та планування.
З плануванням життя нині важко, тому намагаюся вирішувати посильні завдання та виставляти пріоритети. Розвиток і лідерство.
Ніколи не прагнула бути лідером, але доводиться інколи грати цю роль. Для мене важливішим є внутрішній розвиток: терпіння, співчуття, гармонія — те, до чого прагну. Планування та гнучкість.
Прості, зрозумілі цілі та принципи — запорука гнучкої та обдуманої поведінки. Відпочинок.
Якщо займатися тим, що подобається, то й відпочивати немає сильної потреби. Однак переключитися не завадить ніколи. Люблю подорожувати, надихаюся новими місцями. Близькі.
Вони на першому місці, втім робота та самореалізація теж важливі.