Складова успіху в бізнесі — інновації. Інструкція до мотивації від Istihome
У межах рейтингу «100 українських брендів, якими ми можемо пишатися» разом із брендом ноутбуків для бізнесу ThinkPad від Lenovo, переможці, які відзначилися інноваційними рішеннями у бізнесі, розказали про свій досвід і успіхи, що несуть інновації.
Складова успіху в бізнесі — інновації. Інструкція до мотивації від Istihome
У межах рейтингу «100 українських брендів, якими ми можемо пишатися» разом із брендом ноутбуків для бізнесу ThinkPad від Lenovo, переможці, які відзначилися інноваційними рішеннями у бізнесі, розказали про свій досвід і успіхи, що несуть інновації.
Яна Годенко
Засновниця бренда Istihome
Інструкція до мотивації
Мета: все, що я роблю, — для того, щоб бути щасливою, сподіваюся, що хтось, отримуючи нашу продукцію, теж відчує радість.
Самодисципліна та планування. З плануванням життя нині важко, тому намагаюся вирішувати посильні завдання та виставляти пріоритети.
Розвиток і лідерство. Ніколи не прагнула бути лідером, але доводиться інколи грати цю роль. Для мене важливішим є внутрішній розвиток: терпіння, співчуття, гармонія — те, до чого прагну.
Планування та гнучкість. Прості, зрозумілі цілі та принципи — запорука гнучкої та обдуманої поведінки.
Відпочинок. Якщо займатися тим, що подобається, то й відпочивати немає сильної потреби. Однак переключитися не завадить ніколи. Люблю подорожувати, надихаюся новими місцями.
Близькі. Вони на першому місці, втім робота та самореалізація теж важливі.
— Наш бренд — текстиль для дому з льону та бавовни — існує з 2016 року. Я починала з освоєння техніки набивки принтів на тканину за допомогою дерев'яних штампів. Коли її опанувала, з'явилися перші замовники — поціновувачі стильних аутентичних домашніх речей. Наступного року почали шити й одяг. Наразі бренд реалізовує близько 140 дерев'яних штампів для текстилю. Розширився й асортимент виробів — додалися килимки, рушники, фартухи тощо.

Інноваційним кроком вважаю використання спеціального апарату для вирізання штампів. Застосовуючи стародавню техніку нанесення принту на тканину «вибійка», ми також виготовляємо сучасні вироби. Вносимо автентику в сучасність.

У нас у ноутбуках уся потрібна для роботи інформація: фотосесії продукції, електронні каталоги, наш сайт, де постійно змінюється і додається нова інформація, листування з клієнтами. Крім того, ми практикуємо віддалену роботу з деякими членами команди, й у цьому випадку ноутбуки просто незамінні. Працюємо на двох 15-дюймових ноутбуках ThinkPad від Lenovo. Їх плюси — мінімальні розміри і вага, зручна клавіатура та швидкодія системи.
Головна сторінка спецпроекту «Складова успіху в бізнесі — інновації»
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