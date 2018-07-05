Інструкція до мотивації

Мета. Ми прагнемо зробити бренд Sammy Icon глобальним. Хочемо донести до всього світу, що гарні шкарпетки зроблено в Україні.

Самодисципліна. Межує з наполегливістю та бажанням системно працювати. Це те, чого не вистачає багатьом підприємцям. Лише організованість і розуміння, що і як слід робити, дасть результат, про якій мрієш.

Розвиток і лідерство. Лідерство надихає, дає змогу рухатися та вести за собою інших. Потреба розвитку випливає з потреби досягнути мети. Я прагну займатися справою, яка приносить задоволення, де не доводиться нудьгувати.

Планування та гнучкість. Є така фраза: «Щойно вступаєш у бій, як усі плани руйнуються». Можна будувати глобальні плани, але повсякчас щось не так. Я завжди закладаю поправку на непередбачувані речі.

Відпочинок і близькі. Роботу я не називаю роботою. Це справа, яка мені подобається. Не буває такого, що я втомлююся і не виношу того, чим займаюся. Я просто переключаюся на іншу діяльність. Близькі — це підтримка, яка потрібна, щоб зрозуміти, що робиш свою справу.