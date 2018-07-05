Складова успіху в бізнесі — інновації Інструкція до мотивації від Sammy Icon
У межах рейтингу «100 українських брендів, якими ми можемо пишатися» разом із брендом ноутбуків для бізнесу ThinkPad від Lenovo, переможці, які відзначилися інноваційними рішеннями у бізнесі, розказали про свій досвід і успіхи, що несуть інновації.
Складова успіху в бізнесі — інновації Інструкція до мотивації від Sammy Icon
У межах рейтингу «100 українських брендів, якими ми можемо пишатися» разом із брендом ноутбуків для бізнесу ThinkPad від Lenovo, переможці, які відзначилися інноваційними рішеннями у бізнесі, розказали про свій досвід і успіхи, що несуть інновації.
Філіп Литвинов
Співзасновник бренда Sammy Icon
Інструкція до мотивації
Мета. Ми прагнемо зробити бренд Sammy Icon глобальним. Хочемо донести до всього світу, що гарні шкарпетки зроблено в Україні.
Самодисципліна. Межує з наполегливістю та бажанням системно працювати. Це те, чого не вистачає багатьом підприємцям. Лише організованість і розуміння, що і як слід робити, дасть результат, про якій мрієш.
Розвиток і лідерство. Лідерство надихає, дає змогу рухатися та вести за собою інших. Потреба розвитку випливає з потреби досягнути мети. Я прагну займатися справою, яка приносить задоволення, де не доводиться нудьгувати.
Планування та гнучкість. Є така фраза: «Щойно вступаєш у бій, як усі плани руйнуються». Можна будувати глобальні плани, але повсякчас щось не так. Я завжди закладаю поправку на непередбачувані речі.
Відпочинок і близькі. Роботу я не називаю роботою. Це справа, яка мені подобається. Не буває такого, що я втомлююся і не виношу того, чим займаюся. Я просто переключаюся на іншу діяльність. Близькі — це підтримка, яка потрібна, щоб зрозуміти, що робиш свою справу.
— Наш бренд відомий яскравими шкарпетками, крім того, ми виготовляємо окуляри, білизну і в'язані шапки. Двічі на рік презентуємо дві сезонні колекції своїх ексклюзивних виробів.

У 2012 році ми почали виробляти яскраві кольорові шкарпетки, які завдяки продуманому маркетингу знайшли свого покупця. Це люди, які бажають бути в тренді, на піку світової моди.

Минулого року ми презентували інноваційні вендінгові автомати з продажу наших фірмових шкарпеток — «шкарпеткомати». Навіть у Європі подібну практику не розповсюджено. Наші автомати розташовані у трьох великих торговельних центрах столиці, в найближчих планах — встановлення «шкарпеткоматів» у Одесі.
Ноутбуки — головний інструмент для роботи в офісі, стаціонарних комп›ютерів ми не маємо, користуємося двома 15-дюймовими ноутбуками ThinkPad Т570 від Lenovo. Задоволені, адже у співвідношенні ціна/якість це гарна пропозиція на ринку. Головні завдання — робота з документами та графікою, оскільки створюємо дизайн нових виробів.

Ноутбуки мають гарну швидкість. Як зайняті люди ми досить часто перебуваємо у відрядженнях, отже, всі документи, напрацювання й інші важливі речі мають бути із собою, у цих випадках ThinkPad від Lenovo не підведе.
Головна сторінка спецпроекту «Складова успіху в бізнесі — інновації»
Перейти
Close
29
3
Делятся
Google+
Google+
0
Печать
Hide
Show
Hide
Мы вFacebookTwitterGoogle+RSS
Show