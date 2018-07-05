Складова успіху в бізнесі — інновації

Дізнайтеся про передовий досвід у галузі в світі. Можливо, в Європі чи Азії вже спробували дещо, що може підвищити ефективність виробництва чи покращити досвід споживача. Чи може такий досвід стати корисним для вашого бізнесу? Можливо, досвід з іншої галузі надихне вас до змін?