Складова успіху в бізнесі — інновації

Як шукати та втілювати інновації в бізнес
Складова успіху в бізнесі — інновації

Як шукати та втілювати інновації в бізнес
Тарас Джамалов
Генеральний директор Lenovo в Україні
Жодних сумнівів, що малий і середній бізнес в Україні нині розвивається швидко, а молодь дуже амбіційно дивиться в майбутнє й охоче починає нові бізнеси, ніж кілька років тому. Насправді, сьогодні ми живемо в час можливостей, адже якщо ви маєте ідею, ентузіазм і ноутбук, то можете розпочати свою справу дуже швидко.

Рейтинг інноваційності у межах «100 українських брендів, якими ми можемо пишатися» показав, що українські компанії роблять ставки на інновації та виграють. Адже коли новаторська ідея поєднується з інноваційним підходом до її реалізації (звичайно ж, із думкою про споживача!), народжується успіх.

Ось уже чверть сторіччя наші інженери прагнуть створити не просто гарний пристрій для роботи, а ідеального і безвідмовного помічника для бізнесу. І здається, в них це успішно виходить.

За 25 років ThinkPad встиг стати надійним помічником для космонавтів на орбітальній станції, для співробітників урядів і різних служб багатьох країн, для глобальних корпорацій і невеликого приватного бізнесу. За цей час легендарні ноутбуки відзначилися інноваційними винаходами та революційними проривами. Для багатьох українських підприємців ця техніка стала трампліном для успіху, відкриттів і поступового розвитку.

І ми не зупиняємося на досягнутому, а щороку пропонуємо ще більш досконалу техніку і потрібні для бізнесу сервіси та послуги.

Для нас ThinkPad — не просто ноутбук. Це філософія служіння бізнесу.
Як шукати та втілювати інновації в бізнес
1
Досліджуйте, чого бажає ваш потенційний споживач. Найкраща інноваційна ідея може народитися саме з користувацького досвіду, іноді навіть негативного.
2
Дізнайтеся про передовий досвід у галузі в світі. Можливо, в Європі чи Азії вже спробували дещо, що може підвищити ефективність виробництва чи покращити досвід споживача. Чи може такий досвід стати корисним для вашого бізнесу? Можливо, досвід з іншої галузі надихне вас до змін?
3
Автоматизація, системи CRM чи спеціальні програмні розробки для вашого бізнесу — хоч що оберете, це гарна інвестиція в успіх.
4
Створюйте атмосферу інновацій у компанії, щоб ідеї народжувалися в колективі.
5
Поставте собі за мету хоча б 10% часу витрачати на пошук і розробку, вдосконалення інноваційних ідей. Втілюйте інновації, спробуйте, навіть якщо одразу не все вийде, як бажалося. Ви відчуєте — інновації надихають!
Хто сказав, що інновації лише для великих корпорацій?
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