Складова успіху в бізнесі — інновації

Жодних сумнівів, що малий і середній бізнес в Україні нині розвивається швидко, а молодь дуже амбіційно дивиться в майбутнє й охоче починає нові бізнеси, ніж кілька років тому. Насправді, сьогодні ми живемо в час можливостей, адже якщо ви маєте ідею, ентузіазм і ноутбук, то можете розпочати свою справу дуже швидко.
Рейтинг інноваційності у межах «100 українських брендів, якими ми можемо пишатися»
показав, що українські компанії роблять ставки на інновації та виграють. Адже коли новаторська ідея поєднується з інноваційним підходом до її реалізації (звичайно ж, із думкою про споживача!), народжується успіх.
Ось уже чверть сторіччя наші інженери прагнуть створити не просто гарний пристрій для роботи, а ідеального і безвідмовного помічника для бізнесу. І здається, в них це успішно виходить.
За 25 років ThinkPad встиг стати надійним помічником для космонавтів на орбітальній станції, для співробітників урядів і різних служб багатьох країн, для глобальних корпорацій і невеликого приватного бізнесу. За цей час легендарні ноутбуки відзначилися інноваційними винаходами та революційними проривами. Для багатьох українських підприємців ця техніка стала трампліном для успіху, відкриттів і поступового розвитку.
І ми не зупиняємося на досягнутому, а щороку пропонуємо ще більш досконалу техніку і потрібні для бізнесу сервіси та послуги.
Для нас ThinkPad — не просто ноутбук. Це філософія служіння бізнесу.