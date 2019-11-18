ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ БЬЮТ ПО ТАБАКУ, МАРИХУАНА БЬЕТ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ СИГАРЕТАМ
Мнения ученых о вреде и пользе вейпов, о том, как на это реагировать государству и обществу, причины недавних происшествий в США – об этом далее
Мнения ученых о вреде и пользе вейпов, о том, как на это реагировать государству и обществу, причины недавних происшествий в США – об этом далее
ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ БЬЮТ ПО ТАБАКУ, МАРИХУАНА БЬЕТ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ СИГАРЕТАМ
Более 70% украинских курильщиков стремятся полностью отказаться от зависимости или хотя бы свести потребление никотина к минимуму. Около 90% пробовали бросить курить в среднем три раза, однако не смогли
Около 90% пробовали бросить курить в среднем три раза, однако не смогли. Дело в том, что Украина отстает от внедрения прогрессивного антитабачного законодательства и комплексной системы помощи в отказе от курения, эталоном эффективности которой является Великобритания. Этому много причин – от недобросовестного лобби до отсутствия средств в государственном бюджете для построения полноценной системы помощи в отказе от курения.
Резкий и самостоятельный (без оказания помощи) отказ от курения часто обречён на провал, потому что организм зависим от никотина на физическом уровне. Некоторым курильщикам сложно отказаться не от никотина, а от самого ритуала. Имитация ощущений от курения и эффективность в доставке никотина позволила электронным сигаретам занять свое место в сокращении распространенности табакокурения.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ, ИЛИ ВЕЙПОВ, БОЛЬШОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
Наиболее усовершенствованные устройства для парения – простые в использовании, никаких кнопок или переключателей. В них регулируется температура и используется картридж, наполненный жидкостью – смесью глицерина, пропиленгликоля, ароматизаторов и никотина. В паре отсутствуют продукты горения, канцерогены и смолы, что даёт возможность забыть о сигаретном пепле и неприятном запахе.
Опыт пользования E-сигаретами
Примечательно, что с начала популяризации альтернатив курению ключевым достижением изобретения считалось отсутствие горения и его продуктов, однако Всемирная организация здравоохранения и Рамочная конвенция по борьбе против табака неоднократно заявляли, что рано радоваться: отсутствие горения это хорошо, но это далеко не единственный источник вреда. И в этом они оказались правы. Дальнейшие исследования зафиксировали, что не только горение, но и степень нагревания имеют принципиальное значение. К примеру, всем привычный глицерин и пропиленгликоль безобидны в условиях «комнатной температуры», однако при нагревании более 300 градусов Цельсия они закипают и приводят к образованию таких опасных канцерогенов, как альдегиды и формальдегиды.
Модификаций электронных сигарет множество, но механизм парообразования одинаков, изменяться могут только переменные: емкость и тип батареи, температурный контроль, испарительный элемент, его состав и форма, используемые материалы, возможность регулировать вкус и плотность пара и т. п.
Парильщик может корректировать количество получаемого пара и никотина, снизить уровень последнего, а то и вовсе от него отказаться и парить одну лишь ароматную аэрозоль.
JUUL помогает взрослым курильщикам отказаться от курения
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
– Электронные сигареты нельзя назвать совсем безопасными. Но они менее опасны, чем традиционные сигареты. Поэтому отношение к е-сигаретам не как к безопасным гаджетам, которые можно пропагандировать среди молодёжи, а как к средству, уменьшающему потенциальный риск развития многочисленных хронических неинфекционных заболеваний у курящих людей, которые не хотят или не могут отказаться от табакокурения, заслуживает внимания. Мы провели соответствующее исследование. Из 60 человек, выкуривающих более 15 сигарет в день, со стажем курения свыше 20 лет, которые категорически не готовы отказаться от этой вредной привычки, 40 человек перешли на электронные системы доставки никотина, 20 – продолжили курить обычные. Участники исследования прошли обширное обследование, включительно с анализом крови, на старте, через три и шесть месяцев. Эксперимент длился 6 месяцев. По окончании анализы участников показали следующее. У тех, кто использовал электронные сигареты, очень много положительных изменений. У них нормализовался липидный спектр – показатели, определяющие развитие атеросклероза. Уровень карбоксигемоглобина (показатель поглощения СО (моноокси́д углеро́да), или угарного газа) вернулся к уровню некурящего человека. Он влияет на развитие ишемической болезни сердца. У тех же, кто продолжил курить обычные сигареты, этот показатель каким был до эксперимента, таким и остался – в 4 раза выше нормы. У тех, кто использовал е-сигареты, многие показатели свидетельствовали о нормализации функции эндотелия. Клетки эндотелия выполняют множество функций сосудистой системы, в том числе сужение и расширение сосудов, для контроля артериального давления.
Кваша Елена Александровна
Главный эксперт по эпидемиологии табакокурения и исследованию электронных сигарет в Украине, доктор медицинских наук
В целом результаты исследования показали: переход на электронные сигареты приводит к уменьшению риска развития сердечнососудистых заболеваний.
В целом результаты исследования показали: переход на электронные сигареты приводит к уменьшению риска развития сердечнососудистых заболеваний.
СТРАШИЛКИ ИЗ США И ПОЯВЛЕНИЕ НОВОЙ БОЛЕЗНИ – EVALI
Согласно последним официальным данным в Соединенных Штатах, на конец октября подтверждено 35 случаев смертей, ассоциированных с использованием вейпов
Что же произошло, почему в США внезапно прокатилась серия госпитализаций, тогда как электронные сигареты существуют с 2003 года, их употребляют 41 млн человек в различных странах, в том числе в ЕС, Канаде, Южной Корее и других, где серьезный подход к здравоохранению? По мнению органов здравоохранения США, в упомянутых случаях в вейпах зафиксировано содержание маслянистого раствора ТГК (тетрагидроканнабинола, психоактивного компонента марихуаны), а также масла витамина Е (токоферола ацетат). Последний – исключительно опасен при вдыхании в парообразной форме, вызывая такие симптомы, как боль в груди, кашель и одышка. ТГК обнаружен в большинстве протестированных специалистами образцов, ацетат витамина Е – примерно в половине случаев тестирования содержащего ТГК продукта для вейпинга.
Также в содержащих ТГК продуктах обнаружены другие потенциально вредные загрязнители, например пестициды.
Еще одна из версий: пострадавшие «усовершенствовали» е-сигареты, добавляя в них вещества, не предусмотренные для вейпинга.
– Подавляющее большинство пациентов с EVALI, включая умерших от травмы легких, в анамнезе употребляли содержащие ТГК электронные сигареты или продукты для вейпинга. Среди более чем 860 пациентов с EVALI приблизительно 85% пользовались содержащими ТГК электронными сигаретами или продуктами для вейпинга. Около 10% пациентов сообщили об исключительном использовании никотиносодержащих продуктов.
На национальном уровне у нас пока нет информации о том, где были приобретены продукты. Но в штате Юта установлено, что большинство местных пациентов получали ТГК содержащие продукты для вейпинга из неофициальных источников или через интернет, нелегальных дилеров или «с улицы», а не из обычных магазинов или пунктов выдачи медикаментов.
Данные продолжают указывать на ТГК, вероятно, в качестве маркера для опасного содержимого продуктов.
Доктор Анна Шукит
первый заместитель директора CDC (Центра по контролю и профилактике заболеваний США)
НИКОТИНОСОДЕРЖАЩИЕ Е-СИГАРЕТЫ И EVALI
Миллионы людей во всем мире уже более десяти лет используют никотиносодержащие электронные сигареты с пропиленгликолем (PG) и растительным глицерином (VG) без симптомов EVALI
Как правило, масла не добавляются в никотиносодержащую жидкость – пропиленгликоль и растительный глицерин являются спиртами, а не маслами. При строгом температурном контроле на сегодня вред от них не зафиксирован.
Недавний обзор никотиносодержащих электронных сигарет не выявил каких-либо серьезных повреждений легких при краткосрочном и среднесрочном применении. Во время тестирования легальной продукции не обнаружено загрязненных никотиносодержащих жидкостей.
В СУХОМ ОСТАТКЕ
Можно ли недобросовестные действия отдельных барыг с черного рынка и эксперименты доморощенных Кулибиных считать основанием для «анафемы» е-сигарет в целом?
И перечеркнуть весь позитивный эффект для здоровья заядлых курильщиков, перешедших на вейпы? Минздравы Великобритании, Франции, других стран ЕС, а также Канады, эксперты FDA и CDC США призывают не смешивать нелегальную продукцию неизвестного происхождения и легальные электронные сигареты, производители которых следуют всем необходимым стандартам качества и производства.
Уход с рынка официальных подконтрольных электронных сигарет спровоцирует «расцвет» чёрного рынка контрафактной продукции, изготовленной по непонятным стандартам из неизвестных ингредиентов. В итоге это подтолкнёт курильщиков, в свое время успешно перешедших на вейпы, вернуться к традиционным сигаретам.
Безусловно, полный отказ от табакокурения – это самое лучшее, что может сделать курильщик для своего здоровья. Но, к сожалению, во всем мире много людей, которые по разным причинам продолжают курить. Настаивать на тезисе: «или брось, или умирай» врачи не могут, как минимум это негуманно и неэтично.
Электронные сигареты — это вынужденная мера для курильщиков, которые не хотят или не в состоянии отказаться от обычных сигарет, средство для переходного периода к полному отказу от никотина или уменьшению вреда от его употребления.
ЧТО ДЕЛАТЬ И КАК НЕ ДОПУСТИТЬ EVALI В УКРАИНЕ
Электронные сигареты не регулируются законодательством Украины, на фоне большого черного рынка это представляет серьезные риски для общественного здоровья
Законодательство не предусматривает мер контроля, а потребители далеко не всегда интересуются, что и у кого покупают, какого это качества, куда обращаться, если продукция неизвестного происхождения нанесет вред их здоровью.
Законодательство не предусматривает мер контроля, а потребители далеко не всегда интересуются, что и у кого покупают, какого это качества, куда обращаться, если продукция неизвестного происхождения нанесет вред их здоровью.
По мнению экспертов, в первую очередь необходимо принятие строгого законодательного регулирования всей вейпинговой категории. Электронные сигареты должны соответствовать наивысшим стандартам качества производства и защиты здоровья потребителей, в их жидкостях ни в коем случае не должны использоваться неисследованные вещества, равнозначно как и вещества низкого качества, а также излишнее изобилие ароматизаторов, в первую очередь направленных на привлечение людей без никотиновой зависимости. Инструмент обязательного лицензирования позволит контролировать оборот такой продукции и оперативно останавливать ее продажи в случае возникновения подозрений к качеству или вреду здоровью потребителей. Строгие возрастные ограничения и меры по их соблюдению позволят остановить появление новых поколений никотинозависимых. Так же, как и строгие ограничения для рекламы такой продукции исключительно в местах продажи табачных изделий, вне доступности для обозрения несовершеннолетних и некурильщиков приблизит будущее без табака. Производители и/или импортеры должны нести ответственность за ухудшение здоровья, если оно настает вследствие употребления их продукции. В свою очередь, потребители должны иметь возможность обращения на горячую линию производителя и/или импортера, если они чувствуют ухудшение своего здоровья и связывают это с употреблением его продукции.
ГЛОБАЛЬНЫЙ ГИГАНТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ ПОДДЕРЖИВАЕТ ЭКСПЕРТОВ
С экспертами согласны и в компании JUUL Labs. «Электронные сигареты предназначены исключительно для взрослых курильщиков, – заявляет Иван Дарков, генеральный директор «ДЖУУЛ ЛАБС УКРАИНА». – Мы твердо уверены, что некурильщики, особенно молодежь, не должны использовать вейпинговые продукты, поэтому мы приветствуем и очень поддерживаем эффективное регулирование, ограничивающее продажи и продвижение для исключения доступности электронных сигарет несовершеннолетним и некурильщикам. Все места продаж электронных сигарет должны запрашивать документ, подтверждающий возраст, перед тем как продавать такую продукцию. Соответственно, информационные и маркетинговые материалы об электронных сигаретах должны быть направлены исключительно на взрослых курильщиков и никогда – на молодежь. Таким образом, мы не видим необходимости в рекламе для молодежи, в использовании соответствующего имиджа в информационных материалах, такие ограничения должны быть учтены в законодательстве. Помимо этого, мы считаем, что вся вейпинговая продукция, присутствующая в Украине, должна проходить тестирование и контроль качества».