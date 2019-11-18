ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ БЬЮТ ПО ТАБАКУ, МАРИХУАНА БЬЕТ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ СИГАРЕТАМ

– Электронные сигареты нельзя назвать совсем безопасными. Но они менее опасны, чем традиционные сигареты. Поэтому отношение к е-сигаретам не как к безопасным гаджетам, которые можно пропагандировать среди молодёжи, а как к средству, уменьшающему потенциальный риск развития многочисленных хронических неинфекционных заболеваний у курящих людей, которые не хотят или не могут отказаться от табакокурения, заслуживает внимания.

Мы провели соответствующее исследование. Из 60 человек, выкуривающих более 15 сигарет в день, со стажем курения свыше 20 лет, которые категорически не готовы отказаться от этой вредной привычки, 40 человек перешли на электронные системы доставки никотина, 20 – продолжили курить обычные. Участники исследования прошли обширное обследование, включительно с анализом крови, на старте, через три и шесть месяцев.

Эксперимент длился 6 месяцев. По окончании анализы участников показали следующее. У тех, кто использовал электронные сигареты, очень много положительных изменений. У них нормализовался липидный спектр – показатели, определяющие развитие атеросклероза. Уровень карбоксигемоглобина (показатель поглощения СО (моноокси́д углеро́да), или угарного газа) вернулся к уровню некурящего человека. Он влияет на развитие ишемической болезни сердца. У тех же, кто продолжил курить обычные сигареты, этот показатель каким был до эксперимента, таким и остался – в 4 раза выше нормы.

У тех, кто использовал е-сигареты, многие показатели свидетельствовали о нормализации функции эндотелия. Клетки эндотелия выполняют множество функций сосудистой системы, в том числе сужение и расширение сосудов, для контроля артериального давления.

