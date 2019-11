ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ БЬЮТ ПО ТАБАКУ, МАРИХУАНА БЬЕТ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ СИГАРЕТАМ

Средний возраст умерших пациентов — 45 лет. Всего в США зарегистрировано более 530 случаев болезни легких, связанных с использованием вейпов. Более половины всех заболевших младше 25 лет. Помимо летальных исходов есть случаи комы и инвалидности.

Речь идет о EVALI (e-cigarette, or vaping, product use associated lung injury) – это поражение легких, связанное с использованием вейпов для употребления наркотических веществ и жидкостей маслянистой природы. «Клиника» заболевания напоминает воспаление лёгких, поэтому таким пациентам обычно назначают лечение антибиотиками. Однако в этом случае они не работают. Большинству пациентов помогли системные гормоны, которые смогли остановить воспалительный процесс и не дать ему перейти в стадию необратимых изменений в органах дыхания.