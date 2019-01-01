51 год, родилась в Луганской области, сейчас её село оккупировано. Рано вышла замуж. В 26 лет забрала младшего сына и уехала на заработки, старший остался с отцом. Выучилась на продавца, затем на парикмахера. Крутилась как могла: с годовалым ребёнком ходила на работу, позже устроила его в садик. Познакомилась с мужчиной. Сначала Пётр показался добрым, хорошо относился к ребёнку. Забрал её с собой в Киев. В столице Людмила устроилась работать в магазин, параллельно стригла на дому, вязала на заказ. Родила ещё двоих сыновей. Тогда-то гражданский муж и показал своё истинное лицо: он не хотел работать, был очень ревнив, бил Людмилу и её сына. Как-то зимой выгнал её с ребёнком на улицу, двое младших сыновей остались с ним. Жила у знакомых, сын закончил учебный год и уехал к отцу. Людмила подрабатывала, снимала койку.



— Сколько раз к Петру приходила, чтобы детей увидеть. Он меня не пускал, просто не пускал. Так я сбоку за детьми наблюдала - как они, что. Как мне это было пережить? Он мог и на улице меня избить, например. Я его просто боялась. Смотрела и плакала. Главное, вижу, что живы-здоровы, — уже хорошо, — срывается на слёзы женщина.



Однажды на улице ей стало плохо — инсульт. В больницу Людмилу не положили, врачи ограничились парой уколов и таблетками. У неё перестала работать одна рука, но она продолжала по ночам дежурить на рынке. Как-то на работе познакомилась с мужчиной.



— Он ходил, голубей кормил, а я дежурила. Спросила его, который час. Так мы и познакомились. А как раз холодно было, зима, и он пригласил меня на чай: «Не бойтесь, я никакой не маньяк, ничего». Такой с виду интеллигентный. Думаю, что мне терять? Вроде порядочный мужчина, не алкоголик. Познакомились — его звали Валера. Он старше меня на 15 лет, вот ему 66 сейчас было бы. Впоследствии мы прожили с ним 13 лет в гражданском браке, да-а-а! — восторженно, будто не веря самой себе, рассказывает Людмила.



Они не могли пожениться. У Людмилы не было паспорта — однажды лишилась его, так и не удосужившись восстановить. Валерий имел психическое заболевание, его опекуном была сестра, которая могла оспорить любое решение брата. Когда Валерий умер он инфаркта, его сестра попросила Людмилу освободить квартиру. Та ушла с маленькой сумкой — что ещё можно было взять одной рукой?



– Я очень тяжело переживала его смерть. Он для меня был Богом! Он был всем! – снова плачет женщина. – Он взял меня в свою квартиру, без денег, без дома, вот бомжа. И за все 13 лет он меня ни разу ни за что не упрекнул. Ни кусочком хлеба, ничем. Как говорят, если Бог что-то забирает, он обязательно взамен что-то даёт. Он мне подарил такого человека. Замечательного. Мы всегда вместе. Всё делали вместе, мы дополняли друг дружку. Потом у меня сильнейшая депрессия началась. Прямо с видениями, с галлюцинациями.



Неделю Людмила бесцельно слонялась по улицам, не могла ни спать, ни есть, ни пить, предпринимала попытки покончить с собой: пила таблетки, зарывалась на ночь в сугроб. Самоубийство не удалось. Тогда решила обратиться за помощью в полицию. Её начали проверять по базе, и вдруг полицейский воскликнул: «Так вас же в живых нет уже восемь лет! Вас похоронили. Родственники на опознание приезжали». Позже Людмила съездила на эту могилу: с фотографии смотрела очень похожая на неё женщина.



Полицейские направили Людмилу в психиатрическую клинику. Там её приняли без документов, поставили диагноз «депрессия». Помогали чем могли: лечили от остаточных проявлений инсульта, снабдили одеждой и обувью, не выписывали, пока не потеплело. Врачи нашли родственников: брата, тётю и двоюродную сестру. С ними Людмила потеряла связь, как только случился инсульт: не хотела навязываться.



— Во время выписки врач сказала: «Люда, иди, за тобой пришли. Кто-то знакомый, наверное. Заберут тебя, помогут», — со слезами вспоминает женщина. — Выхожу, тут Алексей сидит.



Сейчас Людмила живёт в квартире приюта с бабушкой, за которой ухаживает. Теперь она – сотрудник Дома милосердия и получает за свою работу зарплату. Наладила отношения с братом и с одним из сыновей.



— Требовать от них я не вправе. Я не подарок тоже, считай. Они без меня выросли. А тут я, как в семье! Алексей сказал мне: «Ты из таких передряг выбралась. Тебя Бог любит». Получается, меня все любят. И я тоже всех люблю, — снова улыбается Людмила.