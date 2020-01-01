Высушить его можно за считаные минуты в LG Styler – умном паровом шкафу. Он не только высушит и разгладит одежду, а еще и дезинфицирует ее, избавит от посторонних запахов, выгладит стрелки на брюках. И приготовит наряд к определенному часу.



Наверное, так и выглядит идеальный дом – несколькими прикосновениями к сенсорным кнопкам на смартфоне можно установить свой климат в каждой комнате посредством умного кондиционера, тем временем очиститель воздуха серии PuriCare передает информацию о степени очистки или ионизации домашнего пространства. В то же время беспроводной пылесос CordZero проведет свою незаметную, но такую полезную работу и даже покажет результат в вашем смартфоне.



Умная колонка «умного дома» LG WK7Y прислушивается к командам и экономит ваше время и силы. Она может выполнять и комплексные сценарии — только задайте программу.



Облегчить жизнь помогут также маленькие и незаметные датчики «умного дома»: сенсоры движения, утечки воды, задымления и качества воздуха, открытия и закрытия дверей, «умные» розетки. Все это управляется ThinQ Gateway либо ThinQ Hub, который способен также работать с голосовыми командами. Все это сделает жизнь и ярче, и качественнее, и проще.

