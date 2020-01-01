КОГДА ТЫ ДОМА
Как «умный дом» LG приходит на выручку во времена турбулентности
В эпоху VUCA или во времена турбулентности, когда новый день бросает нам новые вызовы, очень важно иметь рядом родных людей, а также технику, которая не подведет. И если приходится работать и учиться из дома, необходимо, чтобы все вокруг функционировало с нашим минимальным участием и без сбоев. Ведь так важно успевать наслаждаться моментами, проведенными с семьей, и ценить каждую минуту.
Решения для умного дома
Очистители воздуха
• Включение и выключение устройства;
• Переключение режимов работы;
• Переключение скорости вентилятора;
• Переключение скорости режима работы;
• Включение и выключение ионизатора, поворота, подсветки, таймера (добавление расписания);
• Отображение качества воздуха (уровня супер-ультрадисперсной, ультрадисперсной и микродисперсной пыли)
Роботы-пылесосы
• Включение, пауза и выключение устройства;
• Отображение статуса роботы;
• Отображение уровня заряда;
• Включение режима патрулирования Home Guard;
• Включение режима обзора Home View;
• Настройка режима уборки;
• Включение, пауза и выключение устройства;
• Возвращение робота-пылесоса на зарядную станцию;
• Настройка функции зонирования
Стайлеры для одежды
• Включение и выключение устройства;
• Запуск и пауза выбранной программы;
• Отображение статуса работы (времени до окончания цикла)
Интеллектуальные технологии

Технология ThinQ позволяет объединить почти всю технику LG и другие совместимые приборы в единую совершенную экосистему.
Производитель LG доказал, что техника не только может быть современной и функциональной, она должна отвечать вызовам сегодняшнего дня. Уже сейчас мы можем оценить телевизоры LG с очень качественной картинкой и звуком, кондиционеры с функцией очистки воздуха и пылесосы с опцией дезинфекции. Как же мы раньше обходились без этого?

Главное преимущество такой техники – функционирование в пределах решения «умный дом» от LG. То, что производитель не только придерживается глобальных тенденций, но и формирует их, подтверждает система LG ThinQ AI. Она через Wi-Fi-соединение объединяет все домашние устройства бренда LG.

Устройства нового поколения недаром обозначены маркировкой LG ThinQ. Это означает, что технологии работают, пользуясь искусственным интеллектом, с помощью голосовых помощников и с бесшовным подключением. Для пользователя это взаимодействие будет легким, необременительным и максимально понятным – «интеллектуальные» технологии идеально адаптируются под индивидуальные потребности.


Из простых функций, которые можно выполнить с помощью приложения LG ThinQ: включать и выключать устройства, отслеживать циклы стирки и уборки, менять режимы стирки и температуру воздуха в помещении.

Умное телевидение
Телевизор всегда играл одну из главных ролей в доме. Сейчас он полностью оправдал ее, объединив в себе развлекательные функции с управленческими. Удивительно, но факт – сейчас при помощи нового телевизора на платформе Smart ThinQ AI, который является единственным пользовательским интерфейсом для консолидации всех умных устройств в доме, можно приводить в действие другую технику. Вы подходите к телевизору – и программируете холодильник. Причем не переключая любимый матч и не пропуская развязку сериала. По-моему, замечательно.

Встроенная в телевизор панель управления «умным домом» контролирует все бытовые приборы, которые находятся в единой домашней сети. С ее помощью голосовыми командами можно изменить температуру в холодильнике, просмотреть статус работы стиральной машины, включить/выключить робот-пылесос или отправить его на зарядку, включить/выключить очиститель воздуха или изменить режим работы, температуру и мощность потока воздуха кондиционеру.
Для удобства пользователей компания первой среди ведущих производителей телевизоров ввела поддержку Home Kit, Apple AirPlay 2 и интегрировала Apple TV непосредственно в продукт. Благодаря приложению Apple TV владельцы телевизоров LG смогут наслаждаться службой Apple TV +, телеканалами Apple TV и другими в превосходном качестве Dolby Vision. Приложение, доступ к которому легко получить с помощью LG Home Launcher, позволяет просматривать оригинальный контент Apple, покупать или брать напрокат более 100 тыс. фильмов и записи телешоу. Теперь без каких-либо усилий можно просматривать контент непосредственно с устройств Apple, управлять телевизором с помощью подключенных смарт-устройств или голоса с любого уголка комнаты, а также с помощью Siri.
Дивовижний LG OLED
Відчуйте істинну насолоду під час перегляду улюблених фільмів та серіалів на телевізорі LG OLED. Його інтелектуальний процесор ?9 2-го покоління дарує життя ...
Изящный инновационный дизайн, усовершенствованные характеристики, лучшее качество изображения и воспроизведения звука без задержек подтвердили лидерство телевизоров LG OLED и LG NanoCell в своей области. Линейка телевизоров 2020 года имеет улучшенные характеристики благодаря интеллектуальной процессору ? (Alpha) 9 III поколения. Технология глубокого обучения обеспечивает оптимизированное изображение и качество звука с контентом любого типа через 8К масштабирование. Интеллектуальный процессор ? (Alpha) 9 III поколения усиливает ощущение погружения зрителей благодаря нескольким новым функциям, разработанным специально для улучшения качества фильмов, спортивных передач, игр и других типов контента.

Впрочем, для любителей кино производитель LG подготовил кое-что действительно фантастическое – кинотеатр в вашей гостиной. Это стало возможным благодаря технологии самоподсвечиваемых пикселей OLED, глубокого черного цвета с поддержкой Dolby Vision IQ и нового режима Filmmaker Mode. Это оптимальная формула телевидения для «умного дома».

Комплексные сценарии
А как же другая техника? Она тоже подчиняется интеллекту, у которого имеется множество сценариев управления именно вашим домом, опираясь на привычки и предпочтения владельца. Дополнительный бонус – энергосберегающие технологии.

Например, если вы обеспокоены пополнением запасов в холодильнике, то можете посмотреть его содержимое у себя в смартфоне при помощи информации со встроенных камер. Например, двухдверный холодильник класса InstaView серии Signature имеет большой дисплей в правой дверце. В зависимости от ваших потребностей он может превратиться в планшет в версии Android либо стать прозрачным для быстрого обзора содержимого. И даже в блокнот.

Больше не нужно следить за сроком годности йогурта – задайте срок хранения для каждого продукта либо оставьте записки-памятки. А если появилась задача приготовить много льда для вечеринки, можно просто включить в своем холодильнике функцию Ice Plus с помощью смартфона.
Решения для умного дома
Холодильники
• Отображение температуры в холодильной и морозильной камерах;
• Отображение состояния водяного фильтра;
• Изменение температуры в холодильной и морозильной камерах;
• Включение и выключение гигиенического фильтра;
• Включение и выключение функции быстрой заморозки
Стиральные машины
• Включение и выключение устройства;
• Выбор программы, настройка цикла;
• Запуск и пауза настроенного цикла стирки;
• Отображение статуса роботы (времени до окончания цикла);
• Загрузка дополнительных циклов;
• Напоминание об очистке барабана;
• Контроль энергопотребления
Кондиционеры
• Включение и выключение устройства;
• Переключение режимов работы;
• Переключение скорости вентилятора;
• Изменение температуры;
• Отображение уровня температуры и режима;
• Включение и выключение режима очистки;
• Включение и выключение режима сильного ветра;
• Настройка направления потока воздуха;
• Настройка графика роботы
И уж точно из будущего, но абсолютно реального в скором времени – кухонная плита линейки Signature, которая может работать в связке с холодильником. Например, на дисплее выбирается рецепт из продуктов наличия в холодильнике, с помощью искусственного интеллекта определяется программа готовки и начинается приготовление.

Тем временем стиральная машина «умного дома» нового поколения AI DD сможет оптимизировать программу стирки, ориентируясь на изменение электрического сопротивления воды и массу загруженного белья. В LG создали сотню тысяч профилей для разных условий стирки, что позволит сэкономить воду и электричество, оптимизирует расход моющих средств и уменьшит риск повреждения вашей одежды. С помощью смартфона можно регулировать время стирки, он же будет напоминать об очистке барабана и отображать статус работы. В серии Twin Wash можно воспользоваться двумя независимыми барабанами, это позволит не разделять белье на белое и цветное, шерсть и синтетику, а оптимизировать и время, и воду. А если не хватает терпения и хочется надеть любимое платье поскорее, воспользуйтесь функцией быстрой стирки TurboWash 360°.

Высушить его можно за считаные минуты в LG Styler – умном паровом шкафу. Он не только высушит и разгладит одежду, а еще и дезинфицирует ее, избавит от посторонних запахов, выгладит стрелки на брюках. И приготовит наряд к определенному часу.

Наверное, так и выглядит идеальный дом – несколькими прикосновениями к сенсорным кнопкам на смартфоне можно установить свой климат в каждой комнате посредством умного кондиционера, тем временем очиститель воздуха серии PuriCare передает информацию о степени очистки или ионизации домашнего пространства. В то же время беспроводной пылесос CordZero проведет свою незаметную, но такую полезную работу и даже покажет результат в вашем смартфоне.

Умная колонка «умного дома» LG WK7Y прислушивается к командам и экономит ваше время и силы. Она может выполнять и комплексные сценарии — только задайте программу.

Облегчить жизнь помогут также маленькие и незаметные датчики «умного дома»: сенсоры движения, утечки воды, задымления и качества воздуха, открытия и закрытия дверей, «умные» розетки. Все это управляется ThinQ Gateway либо ThinQ Hub, который способен также работать с голосовыми командами. Все это сделает жизнь и ярче, и качественнее, и проще.
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