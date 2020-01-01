Телевизор всегда играл одну из главных ролей в доме. Сейчас он полностью оправдал ее, объединив в себе развлекательные функции с управленческими. Удивительно, но факт – сейчас при помощи нового телевизора на платформе Smart ThinQ AI
, который является единственным пользовательским интерфейсом для консолидации всех умных устройств в доме, можно приводить в действие другую технику. Вы подходите к телевизору – и программируете холодильник. Причем не переключая любимый матч и не пропуская развязку сериала. По-моему, замечательно.Встроенная в телевизор панель управления «умным домом» контролирует все бытовые приборы, которые находятся в единой домашней сети.
С ее помощью голосовыми командами можно изменить температуру в холодильнике, просмотреть статус работы стиральной машины, включить/выключить робот-пылесос или отправить его на зарядку, включить/выключить очиститель воздуха или изменить режим работы, температуру и мощность потока воздуха кондиционеру.