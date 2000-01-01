Мифы об инвестициях на фондовом рынке

Видим, что за последние 20 лет американский фондовый рынок рос, даже несмотря на кризис 2007-2008 годов, и даже сейчас, после «карантинного кризиса» 2020 года, рынок восстанавливается. Он находится в состоянии устойчивого роста с периодическими коррекциями в виде кризисов со времен Великой депрессии в США.



Если инвестор планирует инвестировать на период до 10 лет, можно опустить риски спекулятивного изменения стоимости акций компаний. Но эта тенденция характерна только для «голубых фишек» – ценных бумаг наиболее крупных, ликвидных и надежных брендов. Акции компаний, имеющих незначительную рыночную капитализацию, как правило, не демонстрируют ярко выраженную тенденцию к устойчивому росту, а скорее подвержены циклическим долгосрочным колебаниям в пределах определенных ценовых коридоров.



Говоря о рисках инвестирования, вспомним слова Уоррена Баффета: «Если вы сомневаетесь покупать ли акции компании на 10 лет, то не стоит инвестировать в эти ценные бумаги и на 10 минут». Чтобы обезопасить себя и получить максимум выгоды, выбирайте инвестиции с долгосрочным горизонтом.