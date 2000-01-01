Мифы об инвестициях на фондовом рынке

Степан Джус

Аналитик ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА
Большинство людей, имеющих постоянную работу или собственный бизнес, со временем задумываются о размещении свободных средств. Иначе говоря – ищут инструменты для инвестирования.

Когда речь идет об инвестировании, первое, о чем вспоминают украинцы, – депозиты. В Западной Европе и США люди сразу же думают о фондовых рынках. Длительная история функционирования фондовых рынков этих стран и ориентация их экономик на первично капиталистические способы накопления капитала привели к привлечению большей части населения в мир биржевых инвестиций. По данным исследования Gallup, в 2019 году почти 55% населения США были владельцами акций тех или иных компаний.

Как видим, американцы предпочитают фондовый рынок по сравнению с банковскими депозитами. У украинцев же существует ряд предубеждений относительно инвестиций в биржевые активы.
Миф 1. Чтобы инвестировать на фондовом рынке, нужно иметь немало средств
Необходимый размер инвестиции зависит от вашей цели. Если хотите влиять на деятельность акционерного общества – например, предлагать собственные проекты решений на общем собрании, то нужно покупать не менее 10% акций предприятия. А если вы хотите осуществлять портфельное инвестирование без решающего влияния на предприятие, достаточно иметь 100 долл. США и купить даже одну акцию предприятия.

Еще дешевле – инвестировать в облигации внутренних государственных займов. Такие государственные ценные бумаги выпускает Министерство финансов, а купить их можно, например, в банке или у нас в ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА. Стоимость одной облигации в этой инвестиционной компании составляет 1150 гривен. При этом инвесторы не платят никаких комиссий, получают доход ежемесячно и в любой момент могут продать облигации обратно. В случае валютных облигаций цена одной гособлигации составляет 1150 долл. США.

Таким образом, вам достаточно 1000 долл. США, чтобы выгодно и надежно разместить их на фондовых рынках Украины или мира, – комментирует инвестиционный аналитик.
Миф 2. Инвестировать на фондовом рынке слишком рискованно
Многие считают акции одним из самых рисковых инструментов рынка. Однако факты говорят о другом. Посмотрим на историческую динамику широкого индекса S&P 500 в течение 2000-2020 годов (рис. 1). S&P 500 – это фондовый индекс, который охватывает 500 самых дорогих компаний США.

Рис. 1. Динамика индекса S&P 500 в течение 2001-2020 годов, пункты
Видим, что за последние 20 лет американский фондовый рынок рос, даже несмотря на кризис 2007-2008 годов, и даже сейчас, после «карантинного кризиса» 2020 года, рынок восстанавливается. Он находится в состоянии устойчивого роста с периодическими коррекциями в виде кризисов со времен Великой депрессии в США.

Если инвестор планирует инвестировать на период до 10 лет, можно опустить риски спекулятивного изменения стоимости акций компаний. Но эта тенденция характерна только для «голубых фишек» – ценных бумаг наиболее крупных, ликвидных и надежных брендов. Акции компаний, имеющих незначительную рыночную капитализацию, как правило, не демонстрируют ярко выраженную тенденцию к устойчивому росту, а скорее подвержены циклическим долгосрочным колебаниям в пределах определенных ценовых коридоров.

Говоря о рисках инвестирования, вспомним слова Уоррена Баффета: «Если вы сомневаетесь покупать ли акции компании на 10 лет, то не стоит инвестировать в эти ценные бумаги и на 10 минут». Чтобы обезопасить себя и получить максимум выгоды, выбирайте инвестиции с долгосрочным горизонтом.
Миф 3. Инвестирование в ценные бумаги – это лотерея, акции не стоят ничего
Существует мнение, что покупка ценных бумаг – это игра, результаты которой нельзя спрогнозировать. Об этом активно говорят сторонники «random walk theory (теория случайного блуждания)», согласно которой все движения рыночных цен в ту или иную сторону не поддаются объяснению. В противоположность этому мнению существует теория эффективного рынка, которая утверждает, что рыночные цены являются справедливыми, ведь они в полной мере показывают всю имеющуюся публичную информацию по конкретной компании.

Следует понимать, что рынок не всегда объективный, а иногда способен переоценивать или недооценивать определенный актив. Нередки случаи, когда рынок слишком оптимистично оценивает будущие денежные потоки компании и переоценивает ее. Однако после первой же неудачи цена акций бренда корректируется до справедливой цены, а в случае значительных провалов – даже ниже справедливой стоимости.

Задача инвестора – самостоятельно или с помощью финансового консультанта определить, переоценена или недооценена определенная акция, и принять соответствующее инвестиционное решение. Проконсультироваться можно у экспертов ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА. Если решение будет основываться на взвешенной фундаментальной оценке и техническом анализе – то результат не заставит себя долго ждать.

Задавшись идеей повышения уровня финансовой грамотности украинцев, эксперты ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА организовали однодневный онлайн-марафон Invest Fest 2020. Он предназначен для тех, кто ищет новые возможности.
Invest Fest 2020 – марафон новых возможностей

Задавшись идеей повышения уровня финансовой грамотности украинцев, эксперты ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА организовали однодневный онлайн-марафон Invest Fest 2020. Он предназначен для тех, кто ищет новые возможности.

Уже 12 июня известные блогеры, коучи, психологи, аналитики, СЕО компаний и топменеджеры госорганов будут говорить с участниками марафона о «карантинном кризисе» и его влиянии на каждого из нас. Программа вмещает три основных блока: «Как не падать духом во время и после карантина?», «Об инвестициях в кризис, наша позиция - Strong Buy», панельную дискуссию «Инвестиционный климат в Украине, куда украинцам следует инвестировать», а также завершающий развлекательный блок.

Программа Invest Fest 2020
Первый блок:
«Как не падать духом во время и после карантина?»
Дмитрий
Стрижов
Генеральный директор холдинга охранных предприятий «Шериф»
Ольга
Королик
Психолог, сертифицированный коуч, основательница Киевского психологического центра «ALTERA»
Мирослав
Король
Известный блогер, финансист, автор проекта «Миллионер за семь лет»
Станислав
Луцкович
Директор компании «West Mills» - дистрибьютора Beyond Meat в Украине
Второй блок:
«Об инвестициях в кризис, наша позиция - Strong Buy»
Андрей
Супрун
Начальник управления депозитарной деятельности Национального банка
Алексей
Сухоруков
Директор по развитию бизнеса, украинская биржа

Третий блок:
Панельная дискуссия «Инвестиционный климат в Украине, куда украинцам следует инвестировать»
Тимур
Турлов

Генеральный директор Freedom Holding Corp.
Тарас
Козак
Президент инвестиционной компании «Универ»
Ерлан
Абдикаримов
Ведущий инвестиционный эксперт Freedom Holding Corp.
Четвертый блок:
Панельная дискуссия «Инвестиционный климат в Украине, куда украинском следует инвестировать»
Тимур
Турлов
Генеральный директор Freedom Holding Corp
Петр
Шевченко
Журналист, финансовый обозреватель «НВ Бизнес»

Роман
Сазонов
Председатель наблюдательного совета КУА «СИ капитал», модератор панели
Завершающий развлекательный блок:
Во время фестиваля художники будут создавать шедевры в прямом эфире
Роман
Минин
Современный украинский художник-монументалист
Евгений
Хмара
Украинский композитор, пианист-виртуоз
Трансляцию будем вести с мастерской Романа Минина и студии Евгения Хмары.
Во время мероприятия вы узнаете, как распоряжаться бюджетом в кризис, как не паниковать и не делать бездумных поступков, как скопить капитал и пережить непростые времена. Эксперты поделятся соображениями о том, что будет с мировой и украинской экономикой в ближайшей перспективе. Участники марафона Invest Fest 2020 также узнают, куда и как следует инвестировать, чтобы получать стабильный пассивный доход в кризисное время.
ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА - инвестиционная компания, которая открывает перед клиентами глобальные перспективы в мире ценных бумаг и фондового рынка. Входит в состав холдинга FREEDOM HOLDING CORP. (США), брокеры которого предоставляют клиентам доступ к мировым фондовым рынкам. Акции холдинга прошли листинг на фондовой бирже NASDAQ (тикер-код FRHC). ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА» — первый и пока единственный участник фондового рынка, который восстановил доступ клиентов к биржевым торгам через Интернет.
Где и когда?

12 июня, 11.00

Стоимость участия - 299 грн.

Деньги, полученные от продажи билетов, будут перечислены на счет Украинской Биржи Благотворительности для проекта благотворительного фонда «Твоя опора» - средства направят на лечение детей в Институте Амосова.