НОВЫЙ УРОВЕНЬ ИГРОВОГО МИРА С ТЕЛЕВИЗОРАМИ LG OLED

Хорошая графика делает все, чтобы то, что происходит на экране, мало чем отличалось от реальной жизни. Вы можете наблюдать за сногсшибательным и запутанным сюжетом, вполне конкурировать с некоторыми фильмами.



Все это стало возможным при наличии хорошего технического обеспечения. Кажется, это условие качественного досуга с играми. Для удовлетворения всех потребностей игроманов начинающих и опытных любителей виртуальной реальности производитель LG предлагает OLED-телевизоры, представлены моделями CX и GX - первых, совместимых с G-Sync. И на это довольно живо отреагировали в геймерской среде.

