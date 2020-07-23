НОВЫЙ УРОВЕНЬ ИГРОВОГО МИРА С ТЕЛЕВИЗОРАМИ LG OLED

Подытожим
С началом пандемии Covid-19 рост интереса к консольным играм увеличился. А развитие рынка игр в сторону качественного продукта требует соответствующего дисплея, но какие же требования к телевизору, который будет одним из лучших вариантов для ТОПовых современных игр?
Для получения отличного изображения необходимо чтобы телевизор передавал все яркие цвета, точно детализировал изображение даже в тени, а также имел HDR точность.
Формула надёжного и безупречного телевизора для игр найдена. Он обязательно должен иметь быстрый отклик, низкую задержку ввода 12.9мс, быстрое время отклика 1мс, порты - HDMI 2.1, (VRR, ALLM, eARC), а также максимальную пропускную способность. Именно при таких вводных вы сполна насладитесь игрой.