НОВЫЙ УРОВЕНЬ ИГРОВОГО МИРА С ТЕЛЕВИЗОРАМИ LG OLED
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ИГРОВОГО МИРА С ТЕЛЕВИЗОРАМИ LG OLED
Компьютерные игры стали важной составляющей нашего досуга. Кто-то рассматривает их как способ выйти из «суровой реальности» в реальность виртуальную. Кто-то, ослабив галстук и взявшись за джойстик, снимает стресс после тяжелого рабочего дня.

Школьники тоже отмечают существенную пользу от навязчивых компьютерных игр, благодаря которым можно прекрасно подтянуть иностранный язык. Действительно, польза от игрового времени большая: игры способствуют развитию пространственного мышления, логики, памяти, а также внимания. Виртуальный мир формирует пространство для творчества и придает уверенности.

Совместим с NVIDIA G-SYNC
Совместим с NVIDIA G-SYNC
Хорошая графика делает все, чтобы то, что происходит на экране, мало чем отличалось от реальной жизни. Вы можете наблюдать за сногсшибательным и запутанным сюжетом, вполне конкурировать с некоторыми фильмами.

Все это стало возможным при наличии хорошего технического обеспечения. Кажется, это условие качественного досуга с играми. Для удовлетворения всех потребностей игроманов начинающих и опытных любителей виртуальной реальности производитель LG предлагает OLED-телевизоры, представлены моделями CX и GX - первых, совместимых с G-Sync. И на это довольно живо отреагировали в геймерской среде.
«G-Sync обеспечивает плавный игровой процесс и сверхбыстрое реагирование. OLED-телевизоры LG обеспечивают наилучшее качество изображения по сравнению с другими », - говорит Каустубх Сангхани, вице-президент и генеральный директор компаний GeForce и G-SYNC OEM NVIDIA.

«Просто фантастика! Это первый игровой телевизор, совместимый с G-Sync» - едва сдерживали свои эмоции гейм-блогеры на YouTube после презентации. И их можно понять.
Дело в том, что изображение на обычных LED-телевизорах с задней подсветкой мерцает, поэтому требуется более высокая частота обновления кадров. OLED-телевизоры LG благодаря самоподсвечивающимся пикселям точно воспроизводят картинку. Быстрое реагирование в играх и регулирования частоты обновления изображения в соответствии с изменением частоты кадров даже при высокой разрешающей способности обеспечивают новые совместные разработки LG и NVIDIA. Благодаря этому изображение на вашем экране воспроизводится без задержек и рывков.

Технология самоподсвечивающихся пикселей

Технология самоподсвечивающихся пикселей
OLED-телевизоры LG оборудованы технологией самоподсвечивающихся пикселей, что обеспечивает отличное качество изображения и быстрый отклик.
Каждый пиксель работает независимо и помогает раскрыть все детали изображения, показывая действие в кадре в полной красе. Как это работает лучше всего можно объяснить на примере изображения звездного неба на экране.
К примеру, на экране обычного LED-телевизора черный цвет будет недостаточно темным, а звезды - недостаточно ясными. Причина кроется в том, что LED-телевизоры могут выключать только определенные зоны подсветки, что приводит к эффекту «ореола».
Технология самоподсвечивающихся пикселей позволяет им светиться отдельно друг от друга. Благодаря этому небо выглядит идеально черным, а звезды - четкими и ясными. По словам разработчиков, тот, кто воочию увидел отличие обоих экранов, с абсолютной достоверностью станет сторонником ОLED-телевизоров LG.
Молниеносная реакция - еще одно преимущество линейки телевизоров 2020 года. Дело в том, что LED-телевизоры с технологией задней подсветки медленнее реагируют на изменения, тогда как OLED-телевизоры LG мгновенно меняют свое состояние.

Процессор α9 III поколения обеспечивает также минимальную задержку ввода - время, которое необходимо электронике телевизора для того, чтобы обработать принятый сигнал и вывести его на экран. Чем меньше задержка ввода, тем быстрее появляется изображение на экране
В игровом режиме задержка, размытость и раздвоения изображения снижаются до незаметного уровня.
Интересно, что в сочетании с режимом HGiG идеальный черный цвет, который обеспечивает технология самоподсвечивающихся пикселей, идеально подходит для игр с поддержкой HDR. HGiG это режим, созданный компаниями игровой индустрии, который обеспечивает оптимальный HDR во время игры на PlayStation и Xbox.

Цвета и качество звука

Цвета и качество звука
Еще один важный нюанс относительно изображения: линейка OLED-телевизоров заботится о плавном игровом процессе с высокой разрешающей способностью. Геймеры хорошо знают, как часто в процессе игры может меняться частота кадров в видеоиграх.
Если телевизор не обеспечивает такого изменения, возникает эффект разрыва изображения - выпадение отдельных кадров из-за разницы между частотой кадров игры и телевизора.

OLED-телевизоры LG поддерживают технологии VRR и ALLM и интерфейс HDMI 2.1 с поддержкой всех существующих форматов. Это гарантирует быстрые переходы между движениями и плавный игровой процесс.
VRR: Переменная частота обновления - уменьшает лаг, мерцание и разрыв кадра, и делает игру более плавной и детализированной.

ALLM: Автоматический режим с низкой задержкой ввода - уменьшает задержку кадра, делая игру более быстрой с автоматическим переключением в режим с низкой задержкой ввода.

e-ARC: Улучшенный возвратный аудиоканал - дает возможность насладиться максимально качественным звуком во время игры.

OLED-телевизоры LG превышают требования отраслевых стандартов синего света, мерцание и качества воспроизводимых изображений. OLED-телевизоры LG получили сертификат «Eye Comfort» от компании TÜV Rheinland. Теперь вы можете наслаждаться любимыми играми в режиме комфортного просмотра с уменьшенным уровнем синего.
Подытожим
С началом пандемии Covid-19 рост интереса к консольным играм увеличился. А развитие рынка игр в сторону качественного продукта требует соответствующего дисплея, но какие же требования к телевизору, который будет одним из лучших вариантов для ТОПовых современных игр?

Для получения отличного изображения необходимо чтобы телевизор передавал все яркие цвета, точно детализировал изображение даже в тени, а также имел HDR точность.

Формула надёжного и безупречного телевизора для игр найдена. Он обязательно должен иметь быстрый отклик, низкую задержку ввода 12.9мс, быстрое время отклика 1мс, порты - HDMI 2.1, (VRR, ALLM, eARC), а также максимальную пропускную способность. Именно при таких вводных вы сполна насладитесь игрой.