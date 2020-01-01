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Основы биржевого дела

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Технический и фундаментальный анализ

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– Да, можете. И многие клиенты так делают, ведь намы знакомим всех желающих с основными понятиями, которые нужно знать. Но также мы в компании дополнительно запустили обучающие курсы, которые будут полезны и интересны начинающим инвесторам и инвесторам с определенным опытом.Во время обучения на программеновички получают практический опыт инвесторов, торгующих на фондовых биржах США, Европы и Азии, учатся формировать доходный инвестиционный портфель. Здесь мы предоставляем сильную теоретическую базу по фондовому рынку: изучаем терминологию, особенности работы фондовых бирж и их участников, регулирование, риски и надежность фондового рынка. А также учим разбираться в ключевых биржевых инструментах: акциях и облигациях. Участники курса учатся выбирать финансовые инструменты и на практике выполнять разные торговые операции.Более продвинутым инвесторам будет полезен курс. В программу входит изучение основных инструментов технического и фундаментального анализа, построение стратегии работы на фондовом рынке, риск-менеджмент, прогнозирование справедливой стоимости акций и потенциальной доходности. Полностью раскрывается процесс подбора, анализа и оценки акций. Также учим работать с аналитическими веб-ресурсами.Но стоит отметить, чтобы быть успешным инвестором, важно постоянно обучаться и хотя бы периодически советоваться со своим инвестиционным экспертом. Ведь новичкам бывает сложно правильно оценивать риски и перспективы инвестиций. В этом им помогают наши менеджеры, которые делятся экспертной аналитикой и инвестиционными идеями.