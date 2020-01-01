ИСКУССТВО ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Куда и как инвестировать для получения пассивного дохода
«В сфере инвестирования нет такого момента, когда все знания получены и можно переходить к активным действиям на фондовой бирже», уверены в ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА.
11 августа компания проведет практический вебинар для начинающих инвесторов «Искусство инвестирования». Мы расспросили спикера мероприятия Тараса Гандзия о том, как и зачем нужно учится инвестировать. У него за плечами 7 лет опыта работы на фондовом рынке и много ценных советов для каждого.
Вы работаете в команде инвестиционной компании ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА. Какие услуги вы предоставляете клиентам?
ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА занимается продажей гособлигаций, корпоративных облигаций украинских компаний и акций на украинском фондовом рынке, а также предоставляет клиентам услуги по составлению инвестиционного портфеля, работает как депозитарное учреждение.

Компания является подразделением международной группы Freedom Holding Corp., акции которой листингуются рядом с Apple, Microsoft, Tesla и др. на фондовой бирже NASDAQ в США. В команде холдинга работает более двух тысяч экспертов с опытом работы в финансовой сфере свыше 10 лет.
В чем ценность вашего вебинара «Искусство инвестирования» для клиентов и на какую аудиторию он нацелен?
– Если сейчас вы не относите себя к инвесторам, или думаете, что не имеете прямого отношения к фондовому рынку и миру инвестиций, то это не так. Все, что нас окружает в продуктах и услугах, все компании, которые мы знаем, — это часть фондового рынка. Ведь эти компании публичные, а значит их акции свободно котируются на бирже. И каждый из нас может быть не только клиентом, но и инвестором этих компаний, и получать от этого хороший финансовый доход.

11 августа мы проведем практический вебинар для начинающих инвесторов «Искусство инвестирования». Те, кто в дальнейшем планирует получать пассивный доход от ценных бумаг, узнают о главных азах сферы операций с деньгами, а также о возможных инструментах для инвестирования из уст профессиональных трейдеров с опытом торговли на фондовом рынке.
Во время вебинара «Искусство инвестирования» мы делимся пошаговой инструкцией, как действовать в условиях экономического спада и карантина тем, кто хочет развиваться, инвестировать в прозрачные финансовые инструменты и получать постоянный стабильный доход. Слушатели узнают о действенных стратегиях, которые сами трейдеры применяют в торговле. Это особенно ценно для инвесторов-новичков.
Сейчас тема IPO набирает популярности. Эксперты ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА также говорят о ней. Действительно ли это выгодный инвестиционный инструмент и в чем преимущества вашей компании для тех, кто хочет вложится в компании, которые только выходят на рынок?
– Эксперты ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА — практикующие трейдеры. Их полезные советы пригодятся всем, кто ищет источник дополнительного дохода, хочет выгодно и безопасно инвестировать, осуществить мечты и реализовать желания. Мы также лично принимаем участие в американских ІРО, ведь холдинг, в состав которого входит компания ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА, предоставляет доступ к торгам на ІРО. Заработок в среднем может составлять свыше 48% годовых и может достигать 100%*.
* Среднестатистические данные за определенный временной период, они не гарантируют аналогичную доходность ценных бумаг других эмитентов и не гарантируют получение дохода по этим ценным бумагам в будущем; цены на акции могут меняться в зависимости от конъюнктуры рынка (прим. ред).
Нужно запомнить для себя, как аксиому — рынок всегда дает новые возможности. Даже если на рынке полный штиль, он всегда приносит новые идеи доходности и открывает возможности заработать — какие-то секторы падают, какие-то растут. Например, сейчас, во время пандемии, пострадали ритейлеры, авиаперевозчики, ресторанный бизнес, но в то же время IT-сфера дает заработать. Главное — не спешить и усердно работать. Этот год пройдет под эгидой возможностей. И я считаю, очень хороших возможностей, потому что происходит колоссальная волатильность рынка. Если у вас есть знания и навыки, которые позволяют это спрогнозировать и понимать, что происходит — это прекрасная возможность заработка.
Если я прослушал вебинар «Искусство инвестирования», загорелся идеей стать инвестором, то сразу могу собирать деньги и начинать покупать акции топовых компаний?
– Да, можете. И многие клиенты так делают, ведь на вебинаре «Искусство инвестирования» мы знакомим всех желающих с основными понятиями, которые нужно знать. Но также мы в компании дополнительно запустили обучающие курсы, которые будут полезны и интересны начинающим инвесторам и инвесторам с определенным опытом.

Во время обучения на программе «Основы биржевого дела» новички получают практический опыт инвесторов, торгующих на фондовых биржах США, Европы и Азии, учатся формировать доходный инвестиционный портфель. Здесь мы предоставляем сильную теоретическую базу по фондовому рынку: изучаем терминологию, особенности работы фондовых бирж и их участников, регулирование, риски и надежность фондового рынка. А также учим разбираться в ключевых биржевых инструментах: акциях и облигациях. Участники курса учатся выбирать финансовые инструменты и на практике выполнять разные торговые операции.

Более продвинутым инвесторам будет полезен курс «Технический и фундаментальный анализ». В программу входит изучение основных инструментов технического и фундаментального анализа, построение стратегии работы на фондовом рынке, риск-менеджмент, прогнозирование справедливой стоимости акций и потенциальной доходности. Полностью раскрывается процесс подбора, анализа и оценки акций. Также учим работать с аналитическими веб-ресурсами.

Но стоит отметить, чтобы быть успешным инвестором, важно постоянно обучаться и хотя бы периодически советоваться со своим инвестиционным экспертом. Ведь новичкам бывает сложно правильно оценивать риски и перспективы инвестиций. В этом им помогают наши менеджеры, которые делятся экспертной аналитикой и инвестиционными идеями.
К слову, какие ваши преимущества как брокера?
Одно из наших первых преимуществ — бесплатное открытие счета. Чтобы начать инвестировать и осуществить первые вложения, достаточно заключить брокерский договор, а это легко.
Второе преимущество — персональный инвестиционный консультант, который сопровождает все операции клиента.
Третье — сохранение полной конфиденциальности информации о клиентах.

Компании группы Freedom Finance предоставляют целый комплекс услуг. У клиентов есть доступ к фондовым рынкам Украины, США, Европы и Азии. Выбрать можно оптимальные по уровню рискованности и доходности инструменты. Торговать, к слову, можно с телефона — мы предоставляем доступ к онлайн-платформе Tradernet, через которую можно совершать все операции.

«Сначала знания, потом — действия», — говорим мы в ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА. Главный посыл, который компания трансформирует клиентам, ― свобода и новые возможности. Успешные кейсы наших клиентов свидетельствуют о том, что это — самая правильная стратегия.
Для кого мы создали этот вебинар
Для тех, кто планирует зарабатывать даже во время кризиса
Предоставим пошаговые инструкции, как действовать в условиях экономического спада и карантина
Для тех, кто хочет инвестировать в прозрачные финансовые инструменты
Найдем альтернативу криптовалюте и валютному рынку
Для тех, кто хочет получать постоянный стабильный доход
Расскажем про возможные инструменты для инвестирования
Для специалистов с высокими доходами и значительными сбережениями
Посоветуем, куда выгоднее и безопаснее вкладывать заработную плату
Для тех, кто начинает свое дело и ищет источник дохода
Расскажем, как фондовый рынок может помочь вашему бизнесу
Для тех, кто заботится о саморазвитии, ценит новые знания
Для кого мы создали этот вебинар
Для тех, кто планирует зарабатывать даже во время кризиса
Предоставим пошаговые инструкции, как действовать в условиях экономического спада и карантина
Для тех, кто хочет инвестировать в прозрачные финансовые инструменты
Найдем альтернативу криптовалюте и валютному рынку
Для тех, кто хочет получать постоянный стабильный доход
Расскажем про возможные инструменты для инвестирования
Для специалистов с высокими доходами и значительными сбережениями
Посоветуем, куда выгоднее и безопаснее вкладывать заработную плату
Для тех, кто начинает свое дело и ищет источник дохода
Расскажем, как фондовый рынок может помочь вашему бизнесу
Для тех, кто заботится о саморазвитии, ценит новые знания
Место и время проведения
МЕСТО - Онлайн

Обучайтесь с любого уголка Украины и мира

НАЧАЛО: 11 августа, 19:00

Сразу после регистрации на ваш e-mail придет ссылка на вебинар

Программа вебинара «Искусство инвестирования»
Кто мы такие? Почему стоит выбрать Freedom Finance.
Почему нужно инвестировать в фондовый рынок? Какие выгоды для вас.
Как сформировать доходный инвестиционный портфель.
Как инвестировать в IPO. Успешные кейсы.
Перспективы инвестиций в S&P 500.
Что будет с мировой и украинской экономикой в ближайшей перспективе.
Актуальные инвестиционные возможности и новые IPO 2020.
В рамках концепции повышения финансовой грамотности украинцев участие в вебинаре компании абсолютно бесплатно — нужно только зарегистрироваться, заполнив поля ниже.
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"Искусство инвестирования" бесплатно
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