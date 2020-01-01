Последние летние дни – особенно горячее время. Причем для всех: для школьников, которые снова готовы штудировать учебники, для студентов, стремящихся познавать новое, а также для родителей, которые ищут для своих чад самую лучшую технику и гаджеты для учебы, развития, решения творческих задач, а также полезного и насыщенного досуга. А как же без него?



У HP есть готовые эффективные решения для каждого. Пример тому – линейка лэптопов OMEN , которая относится к классу игровых ноутбуков, однако благодаря своей производительности, они отлично подойдут как для работы, так и для развлечений. Что сразу бросается в глаза искушённого пользователя – это стильный дизайн и небольшие габариты.

