Ноутбук OMEN 15
создан, чтобы запускать игру любой сложности. Процессор Intel® Core™1 10-го поколения и видеокарта NVIDIA® GeForce®
позволяют в любой момент выбрать более мощные настройки.
Геймеры понимают, что плавные, захватывающие визуальные эффекты – это не только эстетическое наслаждение. Четкое изображение очень часто имеет решающее значение для победы игрока. Высокие разрешение и частота обновления обеспечивают динамичность и плавность визуальных эффектов, а экран с тонкими рамками позволяет полностью погрузиться в мир игры.
К тому же у нового OMEN 15
тонкий корпус, оптимизированный для игр.