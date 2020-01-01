ВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ:
В чем фишка нового
ноутбука OMEN 15 ?
ВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ:
В чем фишка нового ноутбука OMEN 15?
Последние летние дни – особенно горячее время. Причем для всех: для школьников, которые снова готовы штудировать учебники, для студентов, стремящихся познавать новое, а также для родителей, которые ищут для своих чад самую лучшую технику и гаджеты для учебы, развития, решения творческих задач, а также полезного и насыщенного досуга. А как же без него?

У HP есть готовые эффективные решения для каждого. Пример тому – линейка лэптопов OMEN, которая относится к классу игровых ноутбуков, однако благодаря своей производительности, они отлично подойдут как для работы, так и для развлечений. Что сразу бросается в глаза искушённого пользователя – это стильный дизайн и небольшие габариты.
Линейка лэптопов OMEN
Линейка
лэптопов OMEN
Фишки линейки OMEN покорили не одного игрока. Чего стоит архитектура NVIDIA Turing™, дополненная мощной инновационной платформой NVIDIA GeForce RTX™, поддерживающая технологию трассировки лучей в реальном времени, искусственный интеллект и программируемый шейдинг.

Непередаваемое впечатление от пользования создают высокопроизводительные процессоры Intel Core 5-го и 7-го поколений, а также хороший звук, богатый низкими частотами. К тому же радуют превосходное качество сборки, удачное размещение начинки в сложном корпусе и продуманная общая конструкция лэптопов линейки. Пользователь сразу отмечает выверенную эргономичность игровых лэптопов линейки OMEN и удобство использования – к примеру, они не нагреваются во время игры или работы.

OMEN X 2S завоевал любовь пользователей, благодаря дополнительному дисплею на клавиатуре и уникальной системе охлаждения с металлическим теплоносителем в жидком агрегатном состоянии. Геймеров в данной модели привлекает четкий отклик на команды в играх. Звук в этих лэптопах великолепен – чистый, с хорошим запасом громкости.

OMEN 17 оснащен новой системой охлаждения. Другие нововведения – вертикальный ряд макроклавиш на клавиатуре. 17-дюймовая модель из-за большей мембраны громкоговорителя обогащает звук низкими частотами. Благодаря полноразмерному графическому адаптеру можно работать с производительностью настольного компьютера в любом месте. Плюс ко всему – превосходное качество сборки и продуманная общая конструкция.

НОВИНКА:
Тонкий и невероятно мощный OMEN 15 нового поколения
НОВИНКА:
Тонкий и невероятно мощный OMEN 15 нового поколения
Однако позвольте обратить ваше внимание на абсолютную новинку НР – лэптоп OMEN 15. Это действительно новый уровень мощности и производительности без каких-либо компромиссов, – подчеркивают в НР.
Производитель поставил задачу получить компактность без ущерба для мощности. Так появился ультратонкий, сверхлегкий и невероятно мощный ноутбук OMEN 15. Этот ноутбук с высокопроизводительной видеокартой NVIDIA, большой вычислительной мощностью и высокой частотой обновления в изящном корпусе позволяет достичь профессионального уровня игры и оставаться мобильным.
Ноутбук OMEN 15 создан, чтобы запускать игру любой сложности. Процессор Intel® Core™1 10-го поколения и видеокарта NVIDIA® GeForce® позволяют в любой момент выбрать более мощные настройки.

Геймеры понимают, что плавные, захватывающие визуальные эффекты – это не только эстетическое наслаждение. Четкое изображение очень часто имеет решающее значение для победы игрока. Высокие разрешение и частота обновления обеспечивают динамичность и плавность визуальных эффектов, а экран с тонкими рамками позволяет полностью погрузиться в мир игры.

К тому же у нового OMEN 15 тонкий корпус, оптимизированный для игр.
Особенности и фишки
Особенности и фишки
Графический адаптер NVIDIA® GeForce® RTX 2070 SUPER™ дарит ощущение игр будущего и одновременно – невероятный реализм. Революционная технология трассировки лучей, основанная на архитектуре NVIDIA® Turing™, позволяет наслаждаться плавным игровым процессом и необыкновенными визуальными эффектами.

Процессор Intel® Core™ 10-го поколения открывает новые возможности мобильных игр и создания контента, благодаря беспрецедентной производительности. Поддержка модуля Wi-Fi 6 и интерфейса Thunderbolt™ 3 с молниеносной скоростью передачи данных обеспечивает стабильное соединение, быструю загрузку и бесперебойную трансляцию видеоконтента. Казалось бы, этого уже более чем достаточно.
Но OMEN 15 оснащен также дисплеем Full HD IPS 144 Гц (1920 x 1080). Экран имеет антибликовое покрытие и яркость 300 нит, что особенно важно во время динамичной игры.

Новый лэптоп имеет клавиатуру островного типа с четырьмя зонами и разной подсветкой.

Для более точного управления выделены клавиши WASD. Плюс ко всему – простое управление с помощью приложения OMEN Command Center.


Память DDR4 — это будущее ОЗУ. Она отличается большей эффективностью, надежностью и скоростью работы. Расширение полосы пропускания способствует увеличению производительности всех процессов для эффективной работы в многозадачном режиме и высокой скорости обработки компьютерных игр.
Что еще?
Что еще?
Новый лэптоп OMEN 15 очень легко подключать. И здесь очень важно оценить качество беспроводной связи: комбинированный модуль беспроводной связи Wi-Fi 6 (2x2) и Bluetooth® 5.0 обеспечит устойчивость всех подключений и в три раза выше скорость передачи файлов по сравнению с Wi-Fi 5.
Технология MU-MIMO повышает пропускную способность Сети, и если к вашей домашней Сети подключены несколько устройств и маршрутизатор, которые также поддерживают эту технологию, пользоваться интернетом будет удобнее.

OMEN имеет мощный Command Center. Улучшение отклика путем повышения приоритета игрового сетевого трафика с помощью функции Network Task Prioritization и разделения трафика на два потока данных с помощью функции Dual Force не оставит равнодушным ни одного игрока.

Особенность бренда – внимание к мелочам. К устройству можно очень легко подключить монитор большего размера или дополнительный монитор. Благодаря разъему HDMI для передачи звука и HD-видео будет достаточно одного стандартного кабеля.
Вследствие улучшенной технологии охлаждения OMEN Tempest устройство не нагревается даже при самых высоких нагрузках. Трехсторонняя вентиляция и воздушный поток в пяти направлениях обеспечивают стабильность и производительность системы на оптимальном уровне, когда игра становится все более напряженной.

И приятный бонус: в комплект поставки входит бесплатная 12-месячная подписка на антивирус McAfee® LiveSafe™. Подключайтесь уверенно — антивирус McAfee® LiveSafe™ защитит ваши данные, конфиденциальность и устройства.
Но и это еще не все
Но и это
еще не все
Такой тонкий и легкий ноутбук удобен в транспортировке и станет отличным помощником во время путешествий и командировок. Теперь ПК всегда можно взять с собой, и он ничуть не уступает в производительности настольным решениям.

Стильным и совершенным его делает цельнометаллический корпус с угловатым дизайном, полированными элементами, высококачественными и долговечными материалами. Для этого устройства производитель использовал расширенный экран с зауженными рамками. Их практически не видно, и это действительно впечатляет.

Технология быстрой зарядки HP Fast Charge способствует тому, что пользователю больше не придется ждать зарядки ноутбука по несколько часов. Аккумулятор выключенного устройства можно зарядить с 0 до 50% всего за 45 минут.

Высокое качество звука – еще одна фишка OMEN. Благодаря двум динамикам HP, технологии HP Audio Boost и настройке аудиосистемы экспертами Bang & Olufsen геймер не просто будет слышать звук, он его почувствует. Все это стало возможным, еще и благодаря технологиям HP Audio Boost и SmartAmp нового поколения, обеспечивающим более громкое, насыщенное звучание и раскатистые басы без искажений.

Для любителей полных комплектов и завершенных образов бренд предлагает Bluetooth-мышь и мышь для путешествий, сумки, стильные рюкзаки и фирменную беспроводную гарнитуру.
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