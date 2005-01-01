Когда вы работали в больнице, как часто вам нужно было сообщать о плохом диагнозе и прогнозе пациенту?



— Очень часто. Но плохие новости тоже бывают разными. Когда у пациента гнойный менингит или энцефалит — это тоже тяжёлый диагноз с непонятным исходом, однако шансы выздороветь есть. Такие пациенты у нас были очень часто. Нужно было их правильно готовить к обследованию, делать пункцию, рассказывать о диагнозе. Были случаи, когда к нам попадали пациенты с клиникой нейроинфекций, но оказывалось, что у них опухоль головного мозга.



Вы всегда говорили о диагнозе пациенту напрямую?



— Я всегда говорила напрямую, но не знала, что существует целая методика, как сообщать такие новости. Сейчас уже понимаю, как можно сделать это, чтобы не травмировать человека и обезопасить себя. Но раньше у нас было принято эмоциональное невовлечение: всем кажется, что врач должен сохранять беспристрастность. На самом деле хочется плакать в обнимку с пациентом и его родителями. Это нормально. Врач — тоже человек, ему тоже может быть тяжело. У каждого врача есть своё кладбище. Я до сих пор помню имена всех своих ушедших пациентов. Помню, как они выглядели. Мне и сейчас тяжело об этом говорить.



Расскажите о своём первом умершем пациенте.



— Это была 13-летняя девочка Катя. Она поступила к нам с подозрением на инфекционный мононуклеоз. Я тогда дежурила и её принимала. Катя была в тяжёлом состоянии, но не настолько критическом, чтобы это меня напугало, — у подростков бывает мононуклеоз. Мы начали её капать, периодически я к ней заходила и увидела, что ей становится хуже буквально на глазах. Проверили девочку на менингеальные симптомы, и они проявились. Мне это показалось странным. Я сделала пункцию, отправила ликвор в лабораторию и попросила быстро сделать анализ крови. Пришли результаты анализа спинномозговой жидкости, которые показали гнойный менингит. Мононуклеоз и менингит не сочетаются, но новый диагноз требовал лечения антибиотиками. Мы начали их капать.



Из-за приёма новых больных я отвлеклась на пару часов, а затем вернулась к Кате и поняла, что анализ крови ещё не пришёл. Я позвонила в лабораторию, и там мне сказали, что в крови какие-то непонятные клетки, лаборант не знает, что это такое. В итоге выяснилось, что девочка больна острым нейролейкозом, непонятные клетки оказались бластами, их приняли за нейтрофилы и дали неверное заключение. Мы тут же перевели Катю в реанимацию. Была суббота, мы начали звонить в гематологию, нам нужен был гематолог. Всё стало затягиваться, мы подключили «Охматдет», к нам приехал консультант, и мы оказали необходимую помощь.



Оказалось, что у девочки очень сложная форма — миелолимфобластный лейкоз, тяжело поддающийся лечению. По показателям она была нетранспортабельной. К утру нам привезли тромбоконцентраты и необходимые препараты. Мы планировали стабилизировать Катю и перевести в гематологию, но она погибла. Катя поступила к нам в пятницу, а в понедельник мы её потеряли.



Девочка своими ногами зашла в отделение, разговаривала со мной, а потом, когда ей стало хуже, в реанимации она была одна, тогда ещё никого не пускали в эти отделения. Позже, когда общественные организации добились доступа в реанимации, я очень радовалась, потому что видела, как дети умирают в одиночестве. Сейчас я не работаю в той больнице, но знаю, что тамошнюю реанимацию переделали, устроили палаты совместного пребывания.



Насколько врач подготовлен к таким вещам, как необходимость сообщать о плохом диагнозе и смерти пациента? Учат ли таким коммуникациям в медвузах?



— Насколько я знаю, сейчас ситуация немного улучшилась, на кафедрах медицинской психологии есть об этом курс, правда, не знаю, какого он качества. Когда я училась, вообще не знала, что есть такое понятие, как коммуникация с пациентами и их родственниками. Я начала работать в 2005 году и только в 2015-м поняла, что коммуникации нужно учиться. Многие врачи до сих пор не открыли это для себя.



Когда пришла работать, училась у старших авторитетных коллег, докторов, которых уважала. Они вели себя с пациентами холодно и отстранённо, мне казалось, что так правильно, но это было одной из причин выгорания.



Какие типичные ошибки в коммуникации врачей?



— Часто из-за нехватки времени всё происходит на бегу: не выделяется специальное время и место, чтобы поговорить. Я видела, что эмоции пациента могут раздражать врача. Я тоже спешила, недостаточно выражала эмоции, не уделяла внимания чувствам родителей моих пациентов, ведь я больше общалась с ними. Так построена система государственной медицины, в которой нет места для общения врачей и пациентов.



Помню момент, когда поняла, что выгорела. Я дежурила сутки в стационаре на пару с реаниматологом. Мне нужно было проходить через реанимацию, чтобы попасть в другое отделение. Пробегая в очередной раз, увидела, что реаниматолог в одиночку проводит сердечно-лёгочную реанимацию: у неё уходит ребёнок. Я стала помогать, поскольку это довольно тяжело физически. Мы сменяли друг друга, я уже потеряла счёт времени и слышу, как она называет время смерти. Я понимаю, что всё кончено, сажусь на кровать и думаю о том, почему я ничего не чувствую. Было три часа ночи, я хотела только спать и чтобы всё закончилось. Вспоминая эту ситуацию сейчас, осознаю, что тогда я сильно «выморозилась» внутренне.