Рак в Украине
Онкологические заболевания остаются одной из главных угроз здоровью и жизни украинцев. По оценке Министерства здравоохранения ежегодно регистрируют около 140 тыс. новых случаев рака у взрослых и 1 тыс. у детей, а умирает в год около 65 тыс., то есть 178 человек в день. Смертность от рака находится на втором месте в общей структуре смертности в Украине и уступает лишь сердечнососудистым заболеваниям.
Наиболее распространенным видом рака вне зависимости от пола являются злокачественные новообразования кожи. Мужчины также часто болеют раком предстательной железы, мочевого пузыря, легких и почек, а женщины – раком грудной железы, тела и шейки матки и щитовидной железы. По статистике Национального канцер-реестра, который ведет Национальный институт рака, в 2019 г. на онкологическом учете числилось более 1 млн. человек, на 39 тыс. больше, чем в 2018-м. Сейчас риск заболеть онкологией в Украине имеют каждый четвертый мужчина и каждая шестая женщина. А по прогнозам специалистов Национального института рака количество заболевших онкологическими заболеваниями к 2050 году может увеличиться на 30%.
Медицинская помощь людям с онкологией в Украине оставляет желать лучшего. Согласно Национальному канцер-реестру, в 2019 г. лишь 68,4% заболевших получили специализированное лечение, более 28% не пережили первый год с момента выявления злокачественного новообразования. Из государственного бюджета финансируется лишь закупка лекарств, при этом упускается ранняя диагностика – важная составляющая успешной борьбы с онкозаболеваниями. Специалисты из Национального института рака отмечают, что в 2019 г. лишь 52% новых случаев заболеваний были выявлены на ранних стадиях. В 2020 г. в госбюджете было запланировано более 100 млн. на инвестиционный проект «Усовершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний», однако в конце октября эти средства перераспределили другим ведомствам, в частности, на ремонт дорог в разных регионах Украины.
Официальных данных о стоимости лечения рака нет. «Большинство платежей онкологических пациентов находятся в серой зоне», - отмечает Людмила Пухляк, основательница сообщества «Онкобудни». Людмила и ее коллеги из других пациентских организаций вначале 2020 г. провели анонимный опрос 633 респондентов, 88% которых обращались в государственные медицинские учреждения. Исследование показало, что в среднем диагностика обходится одному пациенту в 10 тыс грн, лечение – в 120 тыс. грн, не считая иммуно- и гормональной терапии, расходов на контрольные обследования и медицинское оборудование. Чтобы найти средства на лечение, 21% опрошенных продает имущество, берет деньги в долг, кредиты, 28% собирают средства публично, а большинству помогают семья, друзья, коллеги и близкие.