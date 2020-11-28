На этапе непризнания болезни я пыталась себя обмануть и думала, что буду работать, выходить в общество лысой и говорить – признавайте меня такой. Я не могла носить парик, от химиотерапии все время телу было жарко. У меня были жуткие приливы жара, они каждый раз были неожиданными, и парик для меня был бы последней каплей. Особенность химии в том, что она дает накопительный эффект обессиливания. Первая химия была таким пробным аттракционом, но после второй-третьей стало понятно, что я не справляюсь.



После второй химии у меня случился физический кризис. Три дня мы наблюдали, умру я или нет. У меня держался такой показатель печени, что если бы она перестала работать, то спасти меня уже не смогли бы. И это было очень красиво. Я могла умереть на следующий день и просила близких приехать ко мне и поговорить. Но никто из них не был готов. Потом позвонила своему психологу. Мне был очень важен этот разговор. В тот день я признала смерть, и больше ее не боялась. Я стала к ней готова, потому что прожила эти сутки. С этой бесценной мыслью я живу до сих пор.



Во время химиотерапии ты сам себе не хозяин, тебя накрывает фейерверком ощущений от препаратов. После первых сеансов близкие принимали за чистую монету мои слезы, приступы агрессии, депрессивное настроение. Потом я вывела закономерности в моем состоянии, рассекретила этот механизм, и мы стали воспринимать мои эмоции как часть лечения. А потом болезнь стала рутиной семьи. Мне очень повезло, потому что сестры приехали мне помогать справляться с бытом. Дочка на момент болезни тоже была уже самостоятельной и ответственной.



Есть много моментов, из-за которых болезнь и лечение идут по-разному у разных людей. Я опиралась на доверие себе. Я формировала реальность в соответствии со своей природой. Поняла, что когда я пряталась от мира, друзей, самой реальности, мне становилось хуже. Очень важна искренность и честность в отношения с внешним миром, но еще важнее – слушать себя. Человек – странная биомашина, которая мобилизируется в кризис. Нужно понимать, что это работает и с болезнью.



Из-за постоянных физических и психических катаклизмов у меня было очень хаотичное внимание. В острых фазах лечения, в первую неделю после химии у меня были провалы краткосрочной памяти. Когда в организме бушует коктейль лекарств, мозг плохо работает. Но это было неплохо, потому что я к вечеру забывала какие-то конфликты, которые случились утром. Мне помогло то, что я писала дневник, иначе лечение помнила смутно.



Мне на самом деле ничего не хотелось. Но мы зимой подались на грант в Украинский культурный фонд, и я должна была писать книгу. Все надо было записывать, а записывая, я запоминала происходящее. Это был хороший способ профилактики ослабления мозговой деятельности.

