Ч
тобы количество учителей, которые предлагают новые идеи и готовы их воплощать, увеличилось, нужно начинать с их качественного обучения. Речь идет не только о курсах повышения квалификации, хотя они, безусловно, играют важную роль для профессионализма учителей, но и о более новых и современных формах образования. Так, Parimatch Foundation запустил бесплатный онлайн-курс для учителей физкультуры на платформе Prometheus «Нова фізична культура». Этот курс призван помочь преподавателю физической культуры овладеть необходимым инструментарием, который поможет ему сделать занятия полезными, интересными, инклюзивными и эффективными. Достоинства онлайн-формата очевидны: учителя даже из самых далеких уголков Украины легко могут найти нужную им информацию, чтобы в будущем проводить урок было комфортнее.
Также можно делать точечные мероприятия: проводить мастер-классы, воркшопы, лекции и конференции в онлайн-формате, где собираются эксперты, которые обсуждают проблемы и ищут решения. В сентябре Parimatch Foundation в партнерстве с Институтом модернизации содержания образования провели онлайн-конференцию «Инновации теловоспитания», на которой обсуждались инновации в преподавании физической культуры, адаптация работы в дистанционных условиях, построение успешной коммуникации с детьми на уроках.
Такие обучающие форматы, мероприятия и конкурсы не только дают преподавателям новые знания и повышают уровень преподавания физической культуры в школах, а и способствуют обсуждению проблемы некачественных уроков во всем обществе. Огласка проблемы — это первый шаг на пути к ее решению. Подобный конкурс будет проводится и в 2021 году, новости об инициативе будут размещены в группе
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