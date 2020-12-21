Р ассмотрим ситуацию, знакомую многим. Дети не хотят посещать урок физкультуры, а если пришли — сидят на лавочках либо же делают 1–2 упражнения. Родители смотрят на это сквозь пальцы, могут разрешить не ходить или получают справку об освобождении от посещения урока. Учителя не мотивированы выкладываться на максимум, а школа не может обеспечить комфортное проведение урока как детям, так и их преподавателям: нет мячей, скакалок, оборудованных спортивной площадки и зала.



Если хотя бы одно звено этой цепочки захочет что-то изменить, предмет начнет приносить настоящую пользу, в первую очередь, детям. Учитель, который искренне любит свой предмет и уважает своих учеников, не будет играть по существующим правилам, а захочет их поменять. Для этого нужны желание инноваций, знание, как это сделать, и возможность воплотить свою идею в жизнь.

