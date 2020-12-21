Инновации в школьной физкультуре:
25 учителей показали, что это возможно
Инновации в школьной физкультуре:
25 учителей показали, что это возможно
Инновации в школьной физкультуре:
25 учителей показали, что это возможно
Урок школьной физической культуры часто остается вне фокуса внимания многих участников учебного процесса, отчего страдают как ученики, так и учителя. Детям не хватает интерактивной и игровой форм обучения, интереса к предмету, желания посещать занятия. Учителям — инвентаря, технического обеспечения и мотивации. Перед педагогом стоит выбор: менять уроки с тем, что есть, или ждать улучшений извне.

25 ноября состоялось награждение и обсуждение инициатив учителей физкультуры, которые прошли в финал конкурса от Parimatch Foundation. Преподаватели предложили инновационные методики физического воспитания в школах и получили гранты на общую сумму 500 000 гривен. Эти преподаватели показали, что эффективные уроки физкультуры — это не мечта, а план, который можно реализовать.
Урок школьной физической культуры часто остается вне фокуса внимания многих участников учебного процесса, отчего страдают как ученики, так и учителя. Детям не хватает интерактивной и игровой форм обучения, интереса к предмету, желания посещать занятия. Учителям — инвентаря, технического обеспечения и мотивации. Перед педагогом стоит выбор: менять уроки с тем, что есть, или ждать улучшений извне.

25 ноября состоялось награждение и обсуждение инициатив учителей физкультуры, которые прошли в финал конкурса от Parimatch Foundation. Преподаватели предложили инновационные методики физического воспитания в школах и получили гранты на общую сумму 500 000 гривен. Эти преподаватели показали, что эффективные уроки физкультуры — это не мечта, а план, который можно реализовать.
Реалии физкультуры сегодня
Рассмотрим ситуацию, знакомую многим. Дети не хотят посещать урок физкультуры, а если пришли — сидят на лавочках либо же делают 1–2 упражнения. Родители смотрят на это сквозь пальцы, могут разрешить не ходить или получают справку об освобождении от посещения урока. Учителя не мотивированы выкладываться на максимум, а школа не может обеспечить комфортное проведение урока как детям, так и их преподавателям: нет мячей, скакалок, оборудованных спортивной площадки и зала.

Если хотя бы одно звено этой цепочки захочет что-то изменить, предмет начнет приносить настоящую пользу, в первую очередь, детям. Учитель, который искренне любит свой предмет и уважает своих учеников, не будет играть по существующим правилам, а захочет их поменять. Для этого нужны желание инноваций, знание, как это сделать, и возможность воплотить свою идею в жизнь.
Международный благотворительный фонд Parimatch Foundation решил поддержать тех учителей, которые уже внедряют новые методы преподавания физкультуры, не дожидаясь помощи государства и благотворителей. Фонд объявил конкурс: учителя физкультуры предлагали инициативы, и лучшие новаторские проекты получили гранты на общую сумму 500 000 гривен. Всего было подано 300 заявок, предварительный отбор прошли 145. В финал конкурса вышло 25 инициатив учителей из Киевской, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Хмельницкой, Одесской, Черниговской, Сумской, Волынской областей.
«На конкурс откликнулось много учителей из абсолютно разных уголков Украины! Это показывает, что у нас есть инициативные учителя, новаторы, которые готовы менять текущее положение дел. Идея конкурса была не в том, чтобы наградить учителей за какие-то призрачные и недостижимые цели, а предоставить поощрительный грант тем преподавателям, которые имплементировали инновацию и уже получили качественные результаты. Мы гордимся тем, что преподаватели участвовали в конкурсе не ради победы и гранта, а для того, чтобы делиться своим опытом с остальными»,Екатерина Белорусская, президент Parimatch Foundation.

Екатерина Белорусская
президент Parimatch Foundation
Как учителя становятся новаторами
У многих учителей физической культуры есть желание менять методы работы и подходы к преподаванию. Ведь в первую очередь именно от учителя зависит то, как будет относиться к уроку ребенок. Если учитель проводит скучные уроки по старой методичке, дети не будут заинтересованы делать упражнения. Даже любимые игры не будут им в радость. Дети любят бегать и прыгать наперегонки, узнавать и делать что-то новое и необычное. Учителю следует экспериментировать, даже путем проб и ошибок, и найти идеальный рецепт урока, на котором весело и интересно, куда хочется прийти еще раз.
«Я работаю учителем физической культуры 22-й год, при этом я работаю в школе, в которой нет спортивного зала, а спортивная площадка во дворе асфальтированная. Я использовала все возможные средства и методы, которые способствовали повышению мотивации учащихся к моим занятиям», — рассказывает Людмила Михно, учительница физической культуры, Заслуженный учитель Украины.
Педагог внедрила различные подвижные и спортивные игры, танцевальную аэробику хатха-йогу, стретчинг, элементы релаксации и ароматерапии. Людмила даже использовала самодельный нестандартный инвентарь и оборудование, музыкальное сопровождение, компьютерные технологии. Одним словом, учительница пыталась делать все, что способствовало бы разнообразию учебного материала и сделало бы ее уроки привлекательными для учеников.

Учителя-новаторы совмещают компьютерную технику, гаджеты и преподавание, внедряют геймификацию и помнят о психологических аспектах при общении с детьми. Такие идеи предлагали участники конкурса учителей-новаторов от Parimatch Foundation. Елена Гавриленко, начальница отдела формирования здорового образа жизни департамента физической культуры и неолимпийских видов спорта Министерства молодежи и спорта, рассказала о понравившихся ей проектах. Например, одна финалистка конкурса проводила уроки физической культуры в игровой форме. Это и упражнения, и исторический контекст развития физической культуры. Другие участники показывали, как они используют социальные сети для того, чтобы доступным языком учить дисциплине через Instagram.

Лина Ботова
«Мне очень понравились все заявки финалистов. Это очень интересные идеи, которые нужно использовать и которыми следует делиться с другими школами и учителями, чтобы заинтересовать детей в физической культуре и спорте», — рассказывает Елена Гавриленко.

«Современное поколение учеников ждет интересных занятий, но учителя в школе часто используют старый инструментарий, не ориентируясь на желания, потребности и интересы детей. До сих пор в нашей методике существуют такие фразы: закрепить технику воспитания, повторите правильную технику выполнения — и другие манипуляционные подходы. Они не актуальны для современных учеников и не мотивируют к физической активности. Учить по-новому следует не только по новым программам, но и с использованием новых технологий, методик и нового педагогического мышления», — поделилась финалистка конкурса Елена Аксенова, заведующая кафедрой РПЗСЖ коммунального учреждения «ЗОИППО» Запорожского областного совета.
Она получила грант на свой проект «Новая физическая культура в Новой украинской школе. Перезагрузка», состоящий из программы школы разумного движения, программы дистанционного формата и канала «Физкультура». По словам Аксеновой, все эти составляющие помогут педагогам не только оставить в прошлом рудименты урока физической культуры, но и овладеть принципами педагогики партнерства без унижения, стрессов и навешивания ярлыков.

Юлия Костюченко, учительница физической культуры, СОШ ІІ–ІІІ ступеней № 53 Николаевского городского совета, получила грант на свой проект «Физическое воспитание в условиях дистанционного обучения», где она сочетала теоретическую, практическую и игровую формы преподавания физической культуры в видеоформате. По словам Костюченко, именно ее примеру последовали школы в дистанционном преподавании на карантине.

Юлия Костюченко
Как и зачем поддерживать такие инициативы
Для учителя физической культуры, администрации школы и требовательных родителей важно иметь перед глазами положительный пример поддержания здоровья детей и молодежи. В наших реалиях такие педагоги-новаторы смогут вдохновить сотни других учителей на совершенствование себя и системы физического воспитания в лучшую сторону, считает и. о. руководителя Института модернизации содержания образования Евгений Баженков.
«Для этого необходимо находить таких учителей и популяризировать их педагогический опыт путем научно-методических мероприятий, тренингов, различных конкурсов профессионального мастерства; публиковать лучшие наработки в профессиональных изданиях и социальных сетях», — считает Баженков.
Самый главный стимул — это желание стать эффективным учителем Новой украинской школы: ее модератором и коучем. А также осознание всей важности того дела, которым занимаешься, пыл, интерес и уважение в глазах своих воспитанников.
«Конкурсом Parimatch Foundation мы хотели выразить благодарность учителям физической культуры за то, что, несмотря на все трудности, они продолжают развивать детей и сам предмет. Нам было важно показать преподавателям, что всем не все равно, что их могут поддержать и поощрить, помочь воплотить свои идеи в жизнь, предоставить площадку для обмена опытом и знаниями», — рассказывает Екатерина Белорусская.
Большое внимание в воспитании детей и молодежи ученые и специалисты-практики уделяют инновационным технологиям, которые способствуют улучшению качества физического и морального здоровья. Творческую же работу должен осуществлять весь педагогический коллектив школы в связке с заинтересованными государственными учреждениями и общественными организациями. Такое сотрудничество оставит в прошлом устаревшие методы физического воспитания и внедрит современные инновационные виды двигательной активности для учеников и учениц.
«Подобные инициативы, как конкурс учителей-новаторов — это пример адресной поддержки и помощи учителям физической культуры и спорта в школах. Учителя являются драйверами спорта для детей. И только популяризируя и распространяя новаторские идеи, можно добиться массового спорта в стране»,отмечает Илья Шевляк, президент общественного совета «Спортивный комитет Украины».
Комплексный подход к обучению учителей — ключ к инновациям
Чтобы количество учителей, которые предлагают новые идеи и готовы их воплощать, увеличилось, нужно начинать с их качественного обучения. Речь идет не только о курсах повышения квалификации, хотя они, безусловно, играют важную роль для профессионализма учителей, но и о более новых и современных формах образования. Так, Parimatch Foundation запустил бесплатный онлайн-курс для учителей физкультуры на платформе Prometheus «Нова фізична культура». Этот курс призван помочь преподавателю физической культуры овладеть необходимым инструментарием, который поможет ему сделать занятия полезными, интересными, инклюзивными и эффективными. Достоинства онлайн-формата очевидны: учителя даже из самых далеких уголков Украины легко могут найти нужную им информацию, чтобы в будущем проводить урок было комфортнее.

Также можно делать точечные мероприятия: проводить мастер-классы, воркшопы, лекции и конференции в онлайн-формате, где собираются эксперты, которые обсуждают проблемы и ищут решения. В сентябре Parimatch Foundation в партнерстве с Институтом модернизации содержания образования провели онлайн-конференцию «Инновации теловоспитания», на которой обсуждались инновации в преподавании физической культуры, адаптация работы в дистанционных условиях, построение успешной коммуникации с детьми на уроках.

Такие обучающие форматы, мероприятия и конкурсы не только дают преподавателям новые знания и повышают уровень преподавания физической культуры в школах, а и способствуют обсуждению проблемы некачественных уроков во всем обществе. Огласка проблемы — это первый шаг на пути к ее решению. Подобный конкурс будет проводится и в 2021 году, новости об инициативе будут размещены в группе Facebook.
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