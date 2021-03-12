Как карантин изменил
требования к новому жилью

изучаем на примере ЖК Star City
Как карантин изменил
требования к новому жилью
изучаем на примере ЖК Star City
Как карантин изменил
требования к новому жилью
изучаем на примере ЖК Star City
Научные исследования говорят о том, что для формирования новой привычки в среднем требуется от трех недель до девяти месяцев – в зависимости от вида привычки и индивидуальных особенностей человека. А украинцы вот уже почти год вместе со всем остальным миром живут в новой постковидной реальности.

Поэтому привычки, выработанные за это непростое время, скорее всего будут с нами еще долго – вероятно, даже годы спустя после победы над пандемией. Склонность работать дистанционно из дома, посвящать обеденный перерыв прогулке в ближайшей зеленой зоне, проводить вечера и праздники преимущественно в домашних условиях – эти для многих новые особенности быта могут остаться с некоторыми из нас навсегда.

Но новые привычки не только отразили изменение уклада жизни среднестатистического украинца, вызванное карантином, локдаунами, повышенным запросом на дистанцирование и защиту личного пространства. Вместе с переосмыслением привычного распорядка мы переосмыслили и отношение к среде, в которой обитаем. И оказалось, что она далеко не всегда идеально приспособлена к изменившимся условиям нашего быта. Что работать из дома комфортно не всем, что на дорогу до ближайшей спортивной или прогулочной зоны можно потратить больше времени, чем на саму прогулку или занятие, что долговременное пребывание в четырех стенах может серьезно портить настроение.

Такое положение дел не могло не отразиться и на рынке недвижимости. В частности, значительно ценнее стали те особенности новостроек, которые если и присутствовали раньше, то играли куда меньшую роль при выборе жилья. Как за год изменились настроения покупателей и чем на это отвечают застройщики – разберем на примере жилого комплекса Star City, который строится в Днепровском районе Киева компаниями BudCapital и «Киевгорстрой».
Зеленый – новый черный
Зеленый – новый черный
Постарайтесь вспомнить свою новостную ленту в соцсетях и ответить, в каких городских локациях с начала карантина чаще всего отдыхают ваши друзья и знакомые. Держим пари, что для большинства это будет лес, парк или другая зеленая зона.

Возросший тренд на близость к природе в начале карантина в Киеве даже породил кратковременный бум аренды и покупки загородной недвижимости. Впрочем, продлился он недолго – очень быстро пришло осознание, что с переездом за город даже в условиях карантинных ограничений приходится жертвовать комфортом, отказываясь от более развитой инфраструктуры, современных сервисов и прочих удобств мегаполиса.

В то же время, шаговой доступностью к рекреационной инфраструктуре могут похвастать не все столичные дома, хотя запрос на нее не спадает. В результате застройщики ответили на это развитием концепции «нулевого километра» – когда все необходимое для жизни, работы и отдыха доступно прямо в границах конкретного жилого кластера.
Так в Star City большую часть общей территории в 7,7 га отвели под большой освещенный парк с зонами отдыха, прогулочными аллеями, элементами ландшафтного дизайна, детскими и спортивными площадками. Хотя и окружение у жилого комплекса, который строится в массиве Соцгород, тоже не бедное – парки и скверы, озера и другие водоемы Левого берега.
Чтобы далеко не ходить
Чтобы далеко не ходить
С пандемией возник предсказуемый бум сервисов доставки, у которых количество заказов увеличилось на сотни процентов. Впрочем, заменить всех контактов с внешним миром они все-таки не способны – если с привозом еды, продуктов, лекарств или техники курьер справится без проблем, то, например, снять наличные или вылечить больной зуб он уже помочь не сможет. Поэтому, выстраивая свой «нулевой километр», застройщики пытаются обеспечить многофункциональные жилые комплексы всей необходимой инфраструктурой, которая максимально полно закроет ежедневные потребности человека, значительно реже вынуждая его покидать территорию своего ЖК.
В Star City таким образом появятся не только привычные для новостроек комфорт-класса большой подземный паркинг и магазины и сервисы на первых этажах домов. Рядом с парком здесь обустроят и свой футбольный стадион. Возведут на придомовой территории и отдельное здание четырехэтажной школы-гимназии на 660 учеников и трехэтажного детсада на 115 мест, и свой торгово-офисный центр. Так что после воплощения всех этих планов в жизнь жильцы смогут без всяких оговорок заявлять, что практически все необходимое у них прямо возле дома.
А из нашего окна
А из нашего окна
Работа с масштабными проектами позволила застройщикам решить еще одну проблему, присущую многим киевским домам. Это вид из окна, который напрямую влияет на настроение, и как результат, самочувствие человека. Что особенно важно в условиях, когда мы стали проводить дома намного больше времени, чем раньше.

А наблюдать за утренним кофе просторное благоустроенное внутреннее пространство Star City будет очевидно приятнее, чем панораму, открывающуюся из окон среднестатистической хрущевки. Особенно учитывая тот факт, что застройщик предусмотрел большую площадь остекления – во многих планировках в каждой комнате больше одного окна.
При этом территория не будет заставлена машинами – проект BudCapital и «Киевгорстроя» неуклонно следует концепции «двор без авто». Шлагбаум откроется только для визитов спецтехники.

К слову – посторонних в этом дворе также не будет. Закрытая территория, охрана и круглосуточная система видеонаблюдения гарантируют, что в своем ЖК жильцы будут контактировать только с соседями, персоналом и гостями.
Счастливы быть дома
Счастливы быть дома
Но один из главных вызовов, с которым большинство из нас столкнулось на карантине – это неидеальная приспособленность жилья под разные задачи. Не всегда комната, изначально предназначенная для спокойного отдыха, может настолько же успешно быть приспособлена для работы, домашней вечеринки или физических упражнений. Потому возросла важность многофункциональных планировок, где одно и то же помещение за счет правильного зонирования может одинаково комфортно использоваться для разных ситуаций.

Например, в Star City даже небольшие по площади однокомнатные квартиры-студии с кухнями-гостиными разделены на зоны, что позволяет без ущерба для комфорта наделять жилплощадь новыми функциями в зависимости от меняющихся обстоятельств. А чтобы даже имеющийся метраж использовался максимально рационально, в большинстве таких студий предусмотрены отдельные гардеробные.

Впрочем, диапазон доступных планировок дает будущим жильцам куда более широкие возможности – в Star City можно подобрать и классическую «однушку» площадью до внушительных 52 квадратных метров, и трехкомнатную квартиру с лоджией, двумя санузлами и столовой зоной общим метражом до 90 «квадратов». А в такой даже большая семья сможет без труда обеспечить каждого члена своим личным пространством.
Разрешение на строительные работы серии ІУ №113192391842 от 27 августа 2019 года
Изменение данных в разрешении на выполнение строительных работ серии ІУ №083201130103 от 4 декабря 2020 года

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