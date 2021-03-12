С пандемией возник предсказуемый бум сервисов доставки, у которых количество заказов увеличилось на сотни процентов. Впрочем, заменить всех контактов с внешним миром они все-таки не способны – если с привозом еды, продуктов, лекарств или техники курьер справится без проблем, то, например, снять наличные или вылечить больной зуб он уже помочь не сможет. Поэтому, выстраивая свой «нулевой километр», застройщики пытаются обеспечить многофункциональные жилые комплексы всей необходимой инфраструктурой, которая максимально полно закроет ежедневные потребности человека, значительно реже вынуждая его покидать территорию своего ЖК.