Но один из главных вызовов, с которым большинство из нас столкнулось на карантине – это неидеальная приспособленность жилья под разные задачи. Не всегда комната, изначально предназначенная для спокойного отдыха, может настолько же успешно быть приспособлена для работы, домашней вечеринки или физических упражнений. Потому возросла важность многофункциональных планировок, где одно и то же помещение за счет правильного зонирования может одинаково комфортно использоваться для разных ситуаций.



Например, в Star City даже небольшие по площади однокомнатные квартиры-студии с кухнями-гостиными разделены на зоны, что позволяет без ущерба для комфорта наделять жилплощадь новыми функциями в зависимости от меняющихся обстоятельств. А чтобы даже имеющийся метраж использовался максимально рационально, в большинстве таких студий предусмотрены отдельные гардеробные.



Впрочем, диапазон доступных планировок дает будущим жильцам куда более широкие возможности – в Star City можно подобрать и классическую «однушку» площадью до внушительных 52 квадратных метров, и трехкомнатную квартиру с лоджией, двумя санузлами и столовой зоной общим метражом до 90 «квадратов». А в такой даже большая семья сможет без труда обеспечить каждого члена своим личным пространством.

