Но когда тебе 27-28 лет, такой заработок — не деньги. На призовые раз в 2-3 месяца, если ты где-то выстрелил, можно было обеспечить какую-то часть жизни, но если бы тебе надо было зарабатывать и содержать себя, то это невозможно. Я старался как мог: затянул со студенчеством, в 26 лет снимал квартиру и жил с девушкой, которая частично содержала меня. Но это же не жизнь.



Я очень не хотел, но мама сильно настаивала, чтобы я пошел работать в ее компанию. Выполнять экспедиторские функции, когда садишься на машину и ездишь по селам. Даже тогда я параллельно играл. Играл, играл, старался не пропускать тренировки, сам же ж организовывал многих — у меня в команде всегда были такие персонажи, которым нужно было вправлять мозги и дисциплинировать. Только постепенно я понял, что играть стало тяжело, потому что время занимает работа. Работа, которая приносит деньги, чтобы выплачивать кредит за машину. А шпилево денег не приносит. Приносит условно одной команде, которая задрачивает, постоянно ездит на турниры и побеждает. А я не вывожу этого.



В какой-то момент я понял, что моя команда не тянет. Результаты у меня — тoп-3 Украины. Это неплохо, конечно, мы поехали на Asus в Москву, A-Gaming разорвали, в тoп-6 попали. Но все равно этого мало. Да и к тому же уже 30 лет. Ты понимаешь, что составлять конкуренцию молодым довольно проблематично, потому что уже не вывозишь по реакции.



И я решил, что надо заканчивать. Сказал: "Ребята, я буду дальше играть, но только в миксах, только собирать под конкретный турик". Отыграл после этого WCG в 2011 и… ну и всё. Я решил, что киберспорт — это такая хорошая глава моей жизни, интересная, но денег не приносящая.



Но в то же время — я же хорошо разбираюсь в игре! Я был координатором, капитаном, человеком, у которого аналитика на довольно неплохом уровне. Я любил карту открыть, нарисовать, рассказать, почему раунд так прошел, а почему вот это не получилось. А тут еще дома компьютер был. И я решил: а почему бы не попробовать стримить?



Это было еще во времена Own3d, когда CS не стримил никто. А у меня всегда были хайпы и движухи. Помню, комментировал NAVI в 1.6, и у меня было в пике под 9 тыс. человек — это абсолютно вообще космическая цифра на тот момент. Это как сейчас 90 тысяч на Twitch. Ко мне до сих пор заходят ребята периодически на трансляцию, где сейчас человек 40 человек сидит, и говорят: "О, уХо! Помню тебя еще с Овнеда, мы с тобой там гоцали". 10 лет назад это было, а люди все еще вспоминают!



Я стримил постоянно, разбирал матчи, критиковал игроков, даже хейтил. "А что это он делает?" "А зачем он это делает?" "А что это за бред?" "А какие ошибки детские?" Иногда был просто рейдж, орал, ржал, и плакал — давал какую-то жизнь этому всему. Люди приходили, им нравилось, да и меня все тоже устраивало. У меня же ни образования специального не было, ни скилов никаких. Зато я смотрел про-игры и прямо кайфовал!