В детстве я мечтал быть дальнобойщиком. Мой папа в армии был водителем, у него даже была татуировка: буква "Т" на плече, что означало "транспортный". Мама все время водила машину. И лет в 15 она уже регулярно сажала меня за руль. А еще мой дядя был дальнобойщиком, он вернулся на КамАЗе из-за границы, и в его машине я увидел маленький телевизор! Мне показалось, что это так круто, романтично — ты едешь на машине, где-то останавливаешься, спишь, ешь, у тебя есть этот маленький телевизор... Такая у меня была любовь, прям не знаю!
Но всё сложилось иначе.
Изначально интерес к играм у меня был внутренний, и этот интерес подкупил мою маму. В далеком 91-92 году я иду из дома мимо своей школы в сторону поликлиники, вокруг начало периода полураспада Советского Союза... А навстречу мне идет мама, и у нее под мышкой большая такая коробка пенопластовая, сверху чем-то обмотана. И вот она идет мне навстречу, улыбается, а я пытаюсь понять, что это такое.
До этого с компьютерами я встречался дважды. Во-первых, у соседа по этажу, телемастера дяди Саши, была советская приставка, еще черно-белая, с джойстиками, похожими на пульт, только без кнопок — одна кнопка и одна крутилка влево-вправо. Второй случай — это кинотеатр "Братислава". В нем стояли компьютеры, к которым были подключены магнитофоны, и через кассеты на телевизоре запускались игры. Такой прародитель компьютерного клуба: 5-6 телевизоров советских "Электрон" с кнопочками, крутилками и большой линзой, подключенных к небольшому компьютеру "Atari" размером с клавиатуру, и магнитофон с кассетами. И это удовольствие стоит 10 минут – 10 копеек.
И вот я иду навстречу маме, а она несет компьютер "Поиск-1"! Но компьютер тогда и компьютер сейчас — это совершенно разные вещи. Тебе недостаточно приобрести компьютер, нужно как-то вводить информацию в него — значит, должен купить отдельно дисковод, есть только клавиатура. Мышки вообще как девайс появились позже!
Вот эти истории о том, как появился первый Windows, я проживал в ранге городского сумасшедшего, когда ты один на всю округу юзаешь комп, разбираешься, запускаешь программы, MS-DOS, какие-то примитивные игры. "Digger" — просто электронный пиксельный экскаватор, который ползает под музыку, пищащую из противного, ужасного спикера. И ты один на тысячу. Да какую тысячу? Куда больше!
Изначально, конечно, игр просто не было. Тебе привезли компьютер, а дисковода нет. Я ездил покупать отдельно дисковод, отдельно адаптер, который расширяет память, потому что там только всего 64 килобайта. Чтобы достать игры, можно было ездить на завод-производитель "Поиска", который находился в Киеве на улице Большая Окружная. Это наши мастера выпустили такую альтернативу "Спектруму", "Atari" и так далее. Поехать за игрой можно было в ЦУМ — там был отдел, в котором стоял маленький телевизор, видеокассеты, аудиокассеты и куча всякой хрени. Игры можно было взять на кассетах, а потом запросто переписать с магнитофона на магнитофон. Потом был большой рынок "Петровка", где тоже были игры — сначала на кассетах, а потом и на дискетах.