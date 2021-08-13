Универсальной модели гражданского партнерства нет, в каждой стране действуют свои правила. Например, в Великобритании, где такой формат существует с 2004 года, до недавнего времени возможность оформить партнерство была только у ЛГБТ-сообщества. В 2018-м британцы через суд добились таких же прав для гетеросексуалов. Во Франции гражданский договор солидарности ввели в 1999 году для однополых и разнополых пар, однако по факту большей популярностью он стал пользоваться именно у гетеросексуальных партнеров. «Почему так? Потому что оформить брак сложно, а разорвать его еще сложнее, — объясняет Левчук. — С гражданским партнерством все проще и понятнее. Оформляется он обычно у нотариуса, это элементарная процедура, которая может быть доступна в любом населенном пункте».



По словам активиста, в Украине услугой гражданского партнерства тоже могли бы пользоваться не только геи и лесбиянки. Далеко не все гетеросексуальные пары хотят регистрировать свои отношения в ЗАГСе. Такой формат идеально подходит для тех, кто считает бракосочетание пережитком прошлого и своеобразным символом патриархального общества, но в то же время планирует рождение ребенка и хочет отрегулировать все юридические аспекты. Да и в целом гражданское партнерство может выходить за рамки романтических отношений. «К примеру, две женщины, без родственников, разведенные и воспитывающие детей. Им сложно жить по одиночке, но, оформив партнерство, они могли бы подстраховать друг друга на случай кризисных ситуаций», — рассуждает Левчук. Таким образом, каждый может рассчитывать, что его гражданский партнер сможет наследовать имущество или позаботиться о детях. Правда, с последним в Украине как раз могут возникнуть проблемы. «Все зависит от того, какие положения пропишут в законопроекте. И я совсем не уверен, что в нашей стране примут закон, который даст возможность усыновлять детей партнера, как это было в Германии», — уточняет собеседник Фокуса. К слову, подобная дискуссия сейчас ведется в Чехии. Там институт гражданского партнерства внедрили еще в 2006 году, а положение об усыновлении должны были имплементировать в 2016-м, но в реальности этого не произошло.



Последние пять лет различные украинские общественные организации и юристы разрабатывали варианты законопроектов о гражданских партнерствах. Один из таких документов в 2016 году подготовила аналитическая группа «Левиафан». «Мы написали лайтовый законопроект, который может принять даже консервативное украинское общество, — рассказывает Николай Мельник, политический эксперт и гендиректор «Левиафана». — В проект вошли все основные принципы института, кроме права усыновления. Это необходимо для того, чтобы обойти острый угол, всегда возникающий в любой дискуссии о гражданском партнерстве. Раньше или позже кто-то начинает кричать: «Ай-яй-яй, геи будут усыновлять детей!» — и мы решили избежать таких манипуляций». Впрочем, это тоже не помогло: законопроект разослали общественникам, адвокатирующим идею гражданских партнерств, но в парламент он не попал. Мельник объясняет это тем, что власть имущие, охотно показывающие себя прогрессивными либералами перед западными партнерами, на деле не готовы брать на себя ответственность и продвигать подобные идеи.

