Luxberry lakes & forest:

жизнь среди озер и лесов
Luxberry lakes & forest:
жизнь среди озер и лесов
Luxberry lakes & forest:
жизнь среди озер и лесов
Принимая осознанное решение о переезде за город, большинство украинцев руководствуются довольно простым мотивом – быть поближе к природе. Такие условия – это не только возможность любоваться пейзажами и проводить время в менее затронутой человеком среде. Вода и зелень за городом помогают еще и сбежать от минусов сильно урбанизированного пространства, коим является любой большой город, тем более такой крупный как Киев.

Конечно, и просторы Днепра, и озера, и большие зеленые зоны доступны жителям столицы в том числе в ее пределах. Но это не отменяет ряда классических недостатков: высокого уровня загазованности городской среды, обилия людей во всех рекреационных зонах, особенно в новой постковидной реальности. Поэтому для хорошей экологии, тишины и уединения как неотъемлемой части повседневной жизни чаще всего приходится забираться довольно далеко от столицы. Что не всегда и не для всех удобно – все-таки, сбегая от недостатков Киева, неизбежно теряешь и плюсы города.

Впрочем, для того, чтобы жить в окружении природы, жертвовать столичным комфортом нужно не всегда. Ведь оба этих преимущества вполне можно соединять при формировании нового жилого пространства. Один из таких примеров – жилой комплекс Luxberry lakes & forest, который девелоперы BudCapital и Forum Capital строят в поселке Козин, что в 25 километрах от центра Киева.
Леса, реки и озера
Леса, реки и озера
Поселок Козин, в котором возводится новая жилая среда, киевлянам хорошо знаком. Он относится к исторической местности Конча-Заспа, известной не только тем, что ее давно облюбовала политическая и бизнес-элита страны, но и своими природными богатствами.

Так, прямо по соседству с Luxberry lakes & forest расположены сразу два озера: одно естественное и одно искусственное. Первое, само собой, побольше, но и второму тоже есть что предложить. Ведь помимо видовых качеств и влияния на здоровье (водоем оказывает эффект гигантского увлажнителя воздуха), он открывает и дополнительные виды досуга для жильцов расположенных рядом домов. В нем водится рыба, на укрепленном берегу растут тенистые березы и сосны, а в будущем его ждет дальнейшее благоустройство.
С реками в округе тоже все хорошо, хотя до них сделать пару шагов будет уже недостаточно. Примерно в километре от ЖК берет начало Козинка, на юге впадающая в Днепр. До главной реки Украины расстояние чуть побольше – почти три километра. Впрочем, и возможности она открывает куда более широкие: прогулки на воде, рыбная ловля, пляжный отдых. Хотя, например, покататься зимой на коньках по замерзшему льду – это уже удовольствие, доступное только на озере.

Дополняется богатое природное окружение вечнозеленым морем сосновых лесов, парковыми зонами, открытыми луговыми просторами. Эту особенность создатели Luxberry lakes & forest не оставили без внимания: в лесу рядом с домами планируется обустроить специальную эко-тропу. По маршруту расположат указатели и подсказки, а также информационные стенды, ближе знакомящие человека с окружающей природой, ее флорой и фауной. По замыслу, это будет побуждать резидентов ЖК больше времени проводить на открытом воздухе, причем делать это интересно и безопасно.
Дом не только за стенами
Дом не только за стенами
Активному образу жизни в концепции нового жилого пространства вообще уделено довольно много внимания. На территории самого жилого комплекса спроектирован кольцевой веломаршрут, прогулочные дорожки с ночным освещением, зонами отдыха и публичным Wi-Fi – на случай, если срочно нужно заняться делами.

Само собой, при таком соседстве в Luxberry lakes & forest соблюдаются и принципы заботы об окружающей среде. В частности, сортировки мусора: здесь планируется разместить контейнеры для его раздельного сбора и вывоза. Кроме того, на территории предусмотрена инфраструктура для домашних питомцев – не только лапомойки, которые позволят избежать беспорядка внутри жилья, но и специальные урны с биоразлагаемыми пакетами для уборки за своим животным.
Частичка столицы за городом
Частичка столицы за городом
Какой бы завораживающей ни была природа за дверью, стоит признать – в определенных аспектах жизнь за городом не может конкурировать со столичной средой. К примеру, в близости и доступности социальной и торговой инфраструктуры. Прекрасно понимая этот факт, создатели Luxberry lakes & forest постарались сделать свой проект настолько многофункциональным, насколько возможно. Так, рядом с двумя четырехэтажными домами ЖК появится еще и отдельное здание так называемого общественного кластера – торгово-развлекательного пространства, которое попробует предложить жильцам максимум необходимых сервисов.

В здании общей площадью 2650 квадратных метров планируется открыть детский клуб, SPA-центр с сауной, ресторан, салон красоты, коворкинг. На кровле разместятся спортивные и игровые площадки с мягким покрытием, летний кинотеатр под навесом-перголой. Вне стен кластера на территории ЖК отведены помещения под аптеку и кафе, планируется открыть автомойку и велопарковку.
Кроме, того у части жильцов будут индивидуальные гаражи – в расположенных на первых этажах ситихаусах. Для автовладельцев с верхних этажей, где спроектированы квартиры городского формата, предусмотрели общий подземный паркинг. А само внутридворовое пространство будет полностью свободно от машин.

Не стоит также забывать, что Козин – поселок престижный, и найти в нем можно почти все: супермаркеты и рынки, государственную амбулаторию и коммерческие клиники, несколько детсадов, коммунальную и частную школы. Это помимо гольф-клуба, яхт-центра и других мест для особо искушенных.

Если же что-то понадобится в столице – то об этом девелоперы тоже подумали. К проходящему рядом Столичному шоссе обустроен короткий путь по частной дороге, чтобы не делать крюк через поселок. Благодаря этому дорога до центра Киева от Luxberry lakes & forest составит всего 20-25 минут.
Свой уголок
Свой уголок
Отдельно в жилом комплексе позаботились о том, чтобы загородный «вайб» ничто не омрачало: ни непрошенные визитеры, ни бытовые проблемы. За первое будет отвечать круглосуточная служба охраны. А со вторым поможет ряд инженерных решений. Своя крышная котельная обеспечит автономность отопления: это позволит не только подбирать наиболее комфортный уровень температуры, но и «отвязаться» от классического отопительного сезона, начиная и заканчивая его когда угодно.

Вода в квартиры будет подаваться из двух артезианских скважин. А на случай непредвиденных обстоятельств помимо основной предусмотрена еще и система резервного электропитания.

Повысить комфорт призваны и другие технические решения. Среди прочего, как проект бизнес-класса Luxberry lakes & forest включает и трехметровые потолки, и стены из красного кирпича, и, несмотря на малую этажность, отдельный бесшумный скоростной лифт в каждой секции.
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