С реками в округе тоже все хорошо, хотя до них сделать пару шагов будет уже недостаточно. Примерно в километре от ЖК берет начало Козинка, на юге впадающая в Днепр. До главной реки Украины расстояние чуть побольше – почти три километра. Впрочем, и возможности она открывает куда более широкие: прогулки на воде, рыбная ловля, пляжный отдых. Хотя, например, покататься зимой на коньках по замерзшему льду – это уже удовольствие, доступное только на озере.



Дополняется богатое природное окружение вечнозеленым морем сосновых лесов, парковыми зонами, открытыми луговыми просторами. Эту особенность создатели Luxberry lakes & forest не оставили без внимания: в лесу рядом с домами планируется обустроить специальную эко-тропу. По маршруту расположат указатели и подсказки, а также информационные стенды, ближе знакомящие человека с окружающей природой, ее флорой и фауной. По замыслу, это будет побуждать резидентов ЖК больше времени проводить на открытом воздухе, причем делать это интересно и безопасно.

