П
ринимая осознанное решение о переезде за город, большинство украинцев руководствуются довольно простым мотивом – быть поближе к природе. Такие условия – это не только возможность любоваться пейзажами и проводить время в менее затронутой человеком среде. Вода и зелень за городом помогают еще и сбежать от минусов сильно урбанизированного пространства, коим является любой большой город, тем более такой крупный как Киев.
Конечно, и просторы Днепра, и озера, и большие зеленые зоны доступны жителям столицы в том числе в ее пределах. Но это не отменяет ряда классических недостатков: высокого уровня загазованности городской среды, обилия людей во всех рекреационных зонах, особенно в новой постковидной реальности. Поэтому для хорошей экологии, тишины и уединения как неотъемлемой части повседневной жизни чаще всего приходится забираться довольно далеко от столицы. Что не всегда и не для всех удобно – все-таки, сбегая от недостатков Киева, неизбежно теряешь и плюсы города.
Впрочем, для того, чтобы жить в окружении природы, жертвовать столичным комфортом нужно не всегда. Ведь оба этих преимущества вполне можно соединять при формировании нового жилого пространства. Один из таких примеров – жилой комплекс Luxberry lakes & forest
, который девелоперы BudCapital и Forum Capital строят в поселке Козин, что в 25 километрах от центра Киева.