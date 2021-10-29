Крім авто й тракторів, ПриватБанк надає в лізинг найрізноманітнішу спеціальну техніку й обладнання, якої може потребувати бізнес. Наприклад, від партнера "Компрессорс Интернешнл" пропонується в лізинг дизельні електростанції, компресорні станції та ін. А партнерська програма ПриватБанку з "Дніпровагонмашем" дозволяє взяти в лізинг вантажні вагони під 11% річних на строк до п'яти років. Під таку саму ставку надаються в лізинг й вантажівки VOLVO. В цілому, для спецтехніки й комерційного автотранспорту ставки фінансування в ПриватБанку складають від 0,01% до 11% річних
З усіма різноманітними пропозиціями лізингу для бізнесу можна ознайомитися на сайті ПриватБанку
. Попереднє рішення про фінансування надається онлайн. Для його отримання треба авторизуватися за допомогою номера телефону й заповнити форму.