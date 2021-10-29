Лізинг сільськогосподарської техніки займає друге місце по популярності після колісного автотранспорту. Малі й середні агропідприємства найчастіше беруть у лізинг трактори (39% угод). Найбільш поширеними марками тракторів стали John Deere (31%), Беларусь (18%) і New Holland (15%).



ПриватБанк надає у лізинг нову або вживану сільгосптехніку на строк до 5 років. Для зручності агропідприємств графік погашення адаптується відповідно сезонності цього бізнесу. "Це вигідна інвестиція. Техніка окупиться за 2 роки. І ви зекономите на податкових платежах за рахунок амортизації, податкового кредиту за ПДВ і збільшення витрат на суму процентів і комісій", - переконують сільгоспвиробників в ПриватБанку.



Як і у випадку з лізингом авто, ставки по партнерским програмами з виробниками техніки стартують від 0,01% річних. Наприклад, така ставка діє для всіх моделей сільгосптехніки YTO за умови оформлення договору на 12 місяців. А спільно з партнером "Ландтех" техніку John Deere, Monosem, Gregoire Besson и др. ПриватБанк надає у лізинг під 5-10% річних. В цілому, діапазон ставок фінансування сільгосптехніки у ПриватБанку складає від 0,01 до 11% річних.

