ПриватБанк став одним
з найактивніших банків на ринку лізингу

Які умови
він пропонує бізнесу
ПриватБанк став одним
з найактивніших банків
на ринку лізингу
Які умови
він пропонує бізнесу
ПриватБанк став одним
з найактивніших банків
на ринку лізингу
Які умови
він пропонує бізнесу
Найбільший державний банк України пропонує в лізинг сільгосптехніку, автотранспорт, виробниче обладнання на вигідних умовах
Найбільший державний банк України пропонує в лізинг сільгосптехніку, автотранспорт, виробниче обладнання на вигідних умовах
В ПриватБанку зазначають, що в 2021 році серед клієнтів-бізнесменів найбільш популярними фінансовими продуктами стали лізинг і кредитування на покупку основних засобів (транспорту, обладнання, сільгосптехніки та ін.). Це свідчить про активізацію бізнесу і його швидке відновлення після кризового 2020 року.

В порівнянні з кредитами, лізинг, здебільшого, передбачає більш лояльні для бізнесу умови фінансування. Ставки стартують від 0,01% річних. Їх рівень залежать від обсягу, строків фінансування й умов партнерів - постачальників техніки або обладнання. Для отримання майна у лізинг заставу надавати не потрібно.

Ще однією перевагою лізингу є те, що він включає страхування, супровід та сервісне обслуговування протягом дії договору. Тобто, у випадку з кредитом позичаються гроші, а при лізингу в користування передається майно. Відповідно, усі вищеперелічені витрати несе лізингодавець. Останній зберігає право власності на об'єкт лізингу до кінця дії договору. Після повної виплати власність переходить клієнту.
Підприємці обирають лізинг
Підприємці обирають лізинг
Бізнес поступово оцінює переваги лізингу. Навіть по результатам кризового 2020 року за даними Асоціації лізингодавців України вартість лізингового портфелю в Україні зросла на 61% й досягла 25,4 млрд грн. В 2021 році зростання продовжилося. За перше півріччя об'єм портфелю збільшився на 13% до 26,3 млрд грн.

Помітним гравцем на перспективному й динамічному ринку лізингу є найбільша фінустанова країни - ПриватБанк. Там пропонують широкий спектр різноманітних лізингових програм, які здатні задовольнити навіть специфічні потреби бізнесу. В першому кварталі 2021 року серед 15 українських банків, що пропонують лізинг, ПриватБанк увійшов в ТОП-3 найбільш активних гравців ринку. Як повідомляє Асоціація лізингодавців, доля ПриватБанку в сукупній вартості нових угод за перший квартал 2021 року склала 22%.
Оновити автопарк
Оновити автопарк
В першому півріччі 2021 року 49% об'єму новых лізингових угод в Україні стосувалися колісного транспорту. За даними Асоціації лізингодавців учасники ринку лізингу за січень-серпень 2021 року зареєстрували 13085 транспортних засобів. З них 71% склали нові авто, 29% – вживані. Найчастіше в лізинг брали легкові машини (78%).

В ПриватБанку для юросіб та фізосіб-підприємців строк лізингу автотранспорту складає від 12 до 60 місяців. Річна ставка - від 0,01% до 11%. Сумма фінансування стартує від 200 тис. Проте, мінімум 20% вартості авто клієнту треба сплатити власними коштами. Обов'язковою умовою отримання лізингу є наявність рахунку в Приватбанку.

Найбільш вигідні умов лізингу передбачають партнерські програмами з виробниками або дилерами. Наприклад, акційні умови фінансування для клієнтів ПриватБанку на автомобілі Nissan дозволяють за умови власного внеску від 50% сплачувати лише 0,01% річних протягом 1-4 років. Максимальна ставка за цією партнерською програмою складає 5% й діє для тих, кто вносить лише 20% від вартості авто й укладає договір лізингу на 5 років. На всі моделі автомобілів Renault ставки за партнерською програмою складають 0,01-6% річних, Mitsubishi й Opel (моделі Corsa, Astra Sedan, Movano) - 0,01-8% й т.і.
Техніку – в поля
Техніку – в поля
Лізинг сільськогосподарської техніки займає друге місце по популярності після колісного автотранспорту. Малі й середні агропідприємства найчастіше беруть у лізинг трактори (39% угод). Найбільш поширеними марками тракторів стали John Deere (31%), Беларусь (18%) і New Holland (15%).

ПриватБанк надає у лізинг нову або вживану сільгосптехніку на строк до 5 років. Для зручності агропідприємств графік погашення адаптується відповідно сезонності цього бізнесу. "Це вигідна інвестиція. Техніка окупиться за 2 роки. І ви зекономите на податкових платежах за рахунок амортизації, податкового кредиту за ПДВ і збільшення витрат на суму процентів і комісій", - переконують сільгоспвиробників в ПриватБанку.

Як і у випадку з лізингом авто, ставки по партнерским програмами з виробниками техніки стартують від 0,01% річних. Наприклад, така ставка діє для всіх моделей сільгосптехніки YTO за умови оформлення договору на 12 місяців. А спільно з партнером "Ландтех" техніку John Deere, Monosem, Gregoire Besson и др. ПриватБанк надає у лізинг під 5-10% річних. В цілому, діапазон ставок фінансування сільгосптехніки у ПриватБанку складає від 0,01 до 11% річних.
Відповідь на всі питання
Відповідь на всі питання
Крім авто й тракторів, ПриватБанк надає в лізинг найрізноманітнішу спеціальну техніку й обладнання, якої може потребувати бізнес. Наприклад, від партнера "Компрессорс Интернешнл" пропонується в лізинг дизельні електростанції, компресорні станції та ін. А партнерська програма ПриватБанку з "Дніпровагонмашем" дозволяє взяти в лізинг вантажні вагони під 11% річних на строк до п'яти років. Під таку саму ставку надаються в лізинг й вантажівки VOLVO. В цілому, для спецтехніки й комерційного автотранспорту ставки фінансування в ПриватБанку складають від 0,01% до 11% річних

З усіма різноманітними пропозиціями лізингу для бізнесу можна ознайомитися на сайті ПриватБанку. Попереднє рішення про фінансування надається онлайн. Для його отримання треба авторизуватися за допомогою номера телефону й заповнити форму.