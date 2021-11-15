Каким должно быть
загородное жилье бизнес-класса:

разбираемся вместе
с ЖК Luxberry lakes & forest
Каким должно быть
загородное жилье бизнес-класса:
разбираемся вместе
с ЖК Luxberry lakes & forest
Каким должно быть
загородное жилье
бизнес-класса:
разбираемся вместе
с ЖК Luxberry
lakes & forest
Несмотря на то, что в Украине не существует официально утвержденной классификации новостроек, с годами девелоперы и покупатели жилья пришли к определенному консенсусу. В результате на рынке недвижимости прочно закрепились четыре основных класса, на которые разделяется новое жилье: это эконом, комфорт, бизнес и премиум.

Каждый из этих классов обладает набором обязательных и необязательных характеристик, которые относят к нему очередной жилой проект. Конечно, порой это приводит к попыткам манипуляций со стороны застройщиков: эконом может позиционироваться как комфорт, а бизнес иногда пытаются выдать за премиум.

Впрочем, это далеко не единственная сложность в определении класса жилья. Ведь существует еще одно важное разделение: городское и загородное. И в некоторых аспектах эти принципиально разные форматы недвижимости даже в пределах одного класса могут предполагать как схожие, так и заметно различающиеся особенности.

Сегодня мы разберемся, что представляет собой новостройка бизнес-класса за городом, а также чем она отличается от своих урбанизированных собратьев. Сделаем мы это вместе с жилым комплексом Luxberry lakes & forest, который компании BudCapital и Forum Capital строят в престижном поселке Козин в 25 километрах от Киева.
Локация как главный индикатор
Локация как главный индикатор
В городской среде первостепенным атрибутом жилья бизнес-класса всегда было удобство расположения. В отличии от более простых эконома и комфорта, такой проект нельзя создать где угодно. Это должны быть центральные районы с удобным транспортным сообщением и развитой окружающей инфраструктурой.

Но что в случае с загородным жильем? Особенно учитывая, что выбирают его во многом именно для того, чтобы сбежать от толп людей, шума и выхлопа дорог, быть поближе к природе и вести более размеренный и здоровый образ жизни? Ответ прост и сложен одновременно: важны те же показатели, но с учетом особенностей загородного формата.

Например, удобство транспортного сообщения: за пределами Киева это еще больший маст-хэв, чем в нем самом. Ведь за городом человек имеет пеший доступ к меньшему количеству инфраструктурных объектов, чем в рамках мегаполиса. А значит, если что-то понадобится, добраться до него должно быть быстро и легко. При этом жить возле дороги никто не хочет – не за тем люди отказываются от удобств столицы, чтобы слушать гул трассы и дышать выхлопными газами.
В Luxberry lakes & forest эту дилемму разрешили благодаря удачному выбору места. С одной стороны, ЖК окружен несколькими озерами, соседствует с зеленым сосновым лесом, неподалеку расположены берега рек Козинка и Днепр. С другой – от ближайшей автомагистрали, Столичного шоссе, его отделяют 400 метров по удобной частной дороге. Таким образом, и жизнь среди природы ничем не омрачается, и путь ко всем возможностям Киева составляет всего 20-25 минут на авто.

Впрочем, инфраструктура ближайшего населенного пункта за городом не менее важна, чем районное окружение в городе. Здесь на выручку приходит богатое наполнение поселка Козин. В нем работают несколько детсадов, частная и коммунальная школы, коммерческие клиники и государственная амбулатория. Открыты супермаркеты и рынок, есть гольф-клуб и яхт-центр.
Свое для своих
Свое для своих
В то же время, именно в вопросе инфраструктуры кроется одно из главных различий городской и загородной недвижимости бизнес-класса. Речь о соотношении уровня приватности и наполнения жилой среды социально-бытовыми объектами. В условиях города перевес почти всегда на стороне приватности: именно поэтому в бизнес-классе почти не встретить развитой внутренней инфраструктуры.

За городом же уровень приватности высок изначально – за счет низкой плотности застройки и населения. При этом запрос на наличие основных инфраструктурных объектов во дворе, наоборот, куда сильнее. И одно другому никак не мешает: классические правила стрит-ритейла здесь попросту не работают, а потому все наполнение публичного пространства ЖК направлено преимущественно на жильцов и их гостей.
В Luxberry lakes & forest со 120 квартирами и 23 ситихаусами появится множество объектов, которые упростят решение повседневных бытовых задач. Вместе с домами возводится отдельное здание общественного кластера на 2650 м2, в котором расположится большая часть инфраструктуры: к примеру, ресторан, коворкинг, салон красоты и сауна, детский клуб. Для создания публичной среды используется даже кровля здания: там появится летний кинотеатр под навесом-перголой, пространство для спорта и творчества. Также на территории ЖК планируют открыть аптеку, кофейню и даже свою автомойку.
Приватность и автономность
Приватность и автономность
Тем не менее, за городом тоже необходимо дополнительно создавать условия, в которых жильцов не будет ничего тревожить. Поэтому Luxberry lakes & forest будет круглосуточно охраняться, а внутренний двор будет полностью свободным от машин и посторонних. Шлагбаум на частной дороге тоже поднимется только для своих. А для автомобилистов предусмотрен подземный паркинг и индивидуальные гаражи – такие будут у владельцев расположенных на первых этажах ситихаусов.
От бытовых проблем избавит ряд технических решений. Автономное отопление с крышной котельной, вода из артезианских скважин, резервная система электропитания – жилое пространство постарались сделать как можно более независимым.
Особенности архитектуры
Особенности архитектуры
Важное отличие новостроек за городом и в его пределах заключается и во внешнем виде. Если в столице нередко это огромные высотки, напоминающие скорее бизнес-центры, чем жилые дома, то за городом такие «гости» будут смотреться чуждо. Не только из-за ограничений высотности, но и эстетически. Ведь если в Киеве задача архитектора заключается в том, чтобы «подружить» авторский концепт с окружающей застройкой, то за городом его требуется органично интегрировать в естественную среду. Именно поэтому в малоэтажном Luxberry lakes & forest используются спокойные натуральные цвета, особый ритм окон – эти и другие решения призваны аккуратно вписать его в природный ландшафт.
Но это отличие вовсе не отменяет других обязательных для бизнес-класса архитектурно-планировочных решений: высоких трехметровых потолков и просторных планировок. Площади в этом ЖК варьируются от 52 до 192 м2, причем можно подобрать себе как квартиру вполне городского формата, так и ситихаус – двухуровневое жилье с отдельным входом, террасой, мастерской и гаражом.

Не отменяет загородный статус и качественных требований к недвижимости бизнес-класса. Стены из красного кирпича и бесшумные лифты, энергосберегающие окна и публичный доступ к Wi-Fi, благоустроенная территория с зонами отдыха, велодорожками и велопарковкой – во многом отличаясь от городских собратьев концептуально, в материалах и технических решениях Luxberry lakes & forest полностью следует философии создания жилого пространства высочайшего качества.
Разрешение на строительство серии ІУ № 013200909508 от 9 сентября 2020 года.

Электронная лицензия на право проведения хозяйственной деятельности, связанной с созданием объектов архитектуры от 13.09.2016 года, выдана ООО "МАСТЕРБУД".