В городской среде первостепенным атрибутом жилья бизнес-класса всегда было удобство расположения. В отличии от более простых эконома и комфорта, такой проект нельзя создать где угодно. Это должны быть центральные районы с удобным транспортным сообщением и развитой окружающей инфраструктурой.



Но что в случае с загородным жильем? Особенно учитывая, что выбирают его во многом именно для того, чтобы сбежать от толп людей, шума и выхлопа дорог, быть поближе к природе и вести более размеренный и здоровый образ жизни? Ответ прост и сложен одновременно: важны те же показатели, но с учетом особенностей загородного формата.



Например, удобство транспортного сообщения: за пределами Киева это еще больший маст-хэв, чем в нем самом. Ведь за городом человек имеет пеший доступ к меньшему количеству инфраструктурных объектов, чем в рамках мегаполиса. А значит, если что-то понадобится, добраться до него должно быть быстро и легко. При этом жить возле дороги никто не хочет – не за тем люди отказываются от удобств столицы, чтобы слушать гул трассы и дышать выхлопными газами.

