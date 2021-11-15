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есмотря на то, что в Украине не существует официально утвержденной классификации новостроек, с годами девелоперы и покупатели жилья пришли к определенному консенсусу. В результате на рынке недвижимости прочно закрепились четыре основных класса, на которые разделяется новое жилье: это эконом, комфорт, бизнес и премиум.
Каждый из этих классов обладает набором обязательных и необязательных характеристик, которые относят к нему очередной жилой проект. Конечно, порой это приводит к попыткам манипуляций со стороны застройщиков: эконом может позиционироваться как комфорт, а бизнес иногда пытаются выдать за премиум.
Впрочем, это далеко не единственная сложность в определении класса жилья. Ведь существует еще одно важное разделение: городское и загородное. И в некоторых аспектах эти принципиально разные форматы недвижимости даже в пределах одного класса могут предполагать как схожие, так и заметно различающиеся особенности.
Сегодня мы разберемся, что представляет собой новостройка бизнес-класса за городом, а также чем она отличается от своих урбанизированных собратьев. Сделаем мы это вместе с жилым комплексом Luxberry lakes & forest
, который компании BudCapital и Forum Capital строят в престижном поселке Козин в 25 километрах от Киева.