Праздничные тренды 2025: выбор туфель и аксессуаров для новогодней ночи

Новый год — это не только праздник, но и отличная возможность продемонстрировать свой стиль и экспериментировать с образами. Выбор платья, без сомнения, важен, но не менее значимыми являются туфли и аксессуары. В этом году модные эксперименты обещают быть яркими, смелыми и оригинальными. Дизайнер Наталья Ворона поделилась советами по самым горячим трендам на новогоднюю ночь 2025, которые помогут создать эффектный и неповторимый праздничный look.

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Праздничная атмосфера Нового года вдохновляет на смелые модные эксперименты. Каждая из нас стремится выглядеть ярко, стильно и непревзойденно. И если выбор платья кажется очевидным, то обувь на новогоднюю ночь и аксессуары заслуживают не меньшего внимания, ведь именно они придают образу завершенности и шика. Дизайнер Наталья Ворона специально для Фокуса поделилась главными модными акцентами на новогоднюю ночь 2025 года.

Животные принты: смелость и элегантность: смелость и элегантность

Животные принты Фото: instagram.com/holiday_happy_shoes

Как утверждает дизайнер Наталья Ворона, туфли и сумочки с животными принтами выглядят невероятно эффектно. Они идеально сочетаются с черным и оттенками бежевого, создавая стильный контраст. Принты под рептилию добавляют образу загадочности и нотки роскоши. Это идеальный выбор для тех, кто хочет выглядеть оригинально и незабываемо.

Туфли со сверхкруглым носком: игривый футуризм: игривый футуризм

Туфли с надкруглым носком Фото: instagram.com/holiday_happy_shoes

По словам дизайнера, обувь с надкруглым носком становится все популярнее благодаря необычной форме, которая придает образу легкости и динамичности. Такие туфли сочетают ретро-элементы с современным дизайном и выглядят эффектно как в классических цветах, так и в ярких оттенках. Они добавляют образу футуристичности и неповторимого шарма.

Обувь с крупными цветами: роскошная детализация: роскошная детализация

Обувь с крупными цветами Фото: instagram.com/holiday_happy_shoes

Эксперт подчеркивает, что цветочные мотивы — это не только о весенне-летнем гардеробе. В новогодней коллекции дизайнеры предлагают туфли и сапоги с крупными цветами ручной работы. Такой акцент выглядит неожиданно, празднично и добавляет утонченности образу, создавая ощущение настоящего произведения искусства.

Красные туфли: энергия и страсть: энергия и страсть

Красные туфли Фото: instagram.com/holiday_happy_shoes

Как отмечает Наталья Ворона, красный цвет — классика праздничной моды. Красные туфли станут главным акцентом новогоднего образа, символизируя энергию, страсть и праздничное настроение. Сочетайте их с платьями в спокойных оттенках, чтобы создать стильный и элегантный контраст.

Яркие аксессуары для праздничного настроения

Яркие аксессуары для праздничного настроения Фото: instagram.com/holiday_happy_shoes

Дизайнер советует завершить праздничный образ сумочкой на Новый год. В тренде — яркие оттенки, мех, декоративные цветы и блестящие детали. Выбирайте аксессуары, которые подчеркнут вашу индивидуальность и придадут образу роскошного шарма.

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