Фокус проводит опрос для составления рейтинга лучших работодателей Украины. Цель рейтинга – выяснить, в каких отраслях хотят работать украинцы, и какие условия готовы предоставить им лучшие компании.
Для проведения опроса мы составили список компаний из нескольких отраслей украинской экономики. Все они входят в сотню крупнейших по годовому обороту, объему уплаченных налогов, а также являются лидерами в своих секторах экономики, побеждавшими в различных рейтингах СМИ. Голосовать можно одновременно за несколько компаний в каждом из разделов.
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