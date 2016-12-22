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Главная » Деньги » Приватбанк официально стал государственным
Национализация Приватбанка

Приватбанк официально стал государственным

Приватбанк официально стал государственным
Фото: 112.ua

Минфин купил 100% акций Приватбанка за одну гривну

22.12.16 1275
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21 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций Приватбанка. С этого момента полноправным владельцем банка является государство в лице Министерства финансов, сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

"Поскольку капитал "Приватбанка" приобрел отрицательное значение, Фонд гарантирования, согласно закону Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", продал акции этого банка Министерству финансов в полном объеме за одну гривну", - говорится в сообщении.

Отмечается, что функцией ФГВФЛ в процессе национализации было установление контроля над банком, его подготовка к переводу в государственную собственность и обеспечение передачи новому владельцу.

"Со стороны Фонда гарантирования успешное выполнение указанных задач обеспечивали около 80 специалистов, находившихся непосредственно в главном офисе и филиалах банка, в том числе на Кипре, а также около 50 работников Фонда, которые осуществляли сопровождение дистанционно", - сообщили в ведомстве.

Все необходимые процедуры были проведены в течение 72 часов: сформированы резервы под активные операции, осуществлена дополнительная эмиссия акций и обеспечено их размещение, внесены изменения в устав банка, сформирован переходный баланс, проведены все необходимые процедуры для продажи акций и смены собственников банка.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 18 декабря принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк – Приватбанк. Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел в банк временную администрацию, временным администратором назначена Наталья Соловьева.

 

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