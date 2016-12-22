Минфин уверяет, что Приват 24 будет работать и в дальнейшем

В Министерстве финансов Украины уверяют, что национализация Приватбанка никак не повлияет на работу системы электронных платежей Приват 24. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-релиз министерства.

"Приват 24 будет работать и в дальнейшем. Это одна из лучших систем электронных платежей в Европе", - говорится в сообщении Минфина.

В министерстве также уверяют, что предприниматели без каких-либо оговорок смогут распоряжаться своими средствами. Все необходимые ресурсы уже зарезервированы.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 18 декабря принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк – Приватбанк. Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел в банк временную администрацию, временным администратором назначена Наталья Соловьева.

21 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций Приватбанка.