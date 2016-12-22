В Днипре прошел брифинг с участием министра финансов Украины Александра Данилюка, первого замглавы НБУ Якова Смолия и председателя правления Приватбанка Александра Шлапака.
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Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 18 декабря принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк – Приватбанк.
Пост председателя правления банка занял бывший министр финансов Украины Александр Шлапак.