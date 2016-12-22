Приватбанк до конца дня возобновит работу всех сервисов в полном объеме

Приватбанк до конца дня возобновит работу всех сервисов и операций для клиентов в полном объеме.

Об этом сообщил глава правления Приватбанка Александр Шлапак на пресс-конференции.

"В последние три дня в банке работала временная администрация, и ряд операций были заблокированы. Однако уже сегодня до конца дня все ограничения будут сняты. Будут разблокированы коррсчета, заработает Swift, будут снова выдаваться кредиты овердрафт и так далее", - пообещал Шлапак.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 18 декабря принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк – Приватбанк.

На переходный период в банке были заблокированы ряд сервисов и операций для клиентов.

Позже в Приватбанке заявили, в частности, что все приостановленные операции с корпоративными счетами будут возобновлены сразу же, как только новый менеджмент банка приступит к исполнению своих обязанностей. Ориентировочной датой называлось 21 декабря.

Пост председателя правления банка занял бывший министр финансов Украины Александр Шлапак.