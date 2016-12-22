Парубий: В бюджетную ночь были соблюдены все процедуры

Народные депутаты Украины во время принятия госбюджета-2017 в ночь на 21 декабря полностью придерживались установленной законом процедуры. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий на вечернем заседании парламента, передает 112 Украина.

"Я по каждому моменту, который происходит в Верховной Раде, провожу консультации с юридическим управлением. Я хочу сказать, что форма, которая применялась, когда мы шли по поправкам, а затем к ним возвращались, полностью соответствует букве и духу закона", – сказал спикер.

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Также Парубий отметил, что в первый раз за 15 лет в зале парламента рассматривались все поправки.

"А я спросил еще одно – когда в ВР последний раз так рассматривались бюджетные законы? Мне сказали, что последние 15 лет еще никогда не было такого рассмотрения по всем поправкам. Мы прошли бюджетную ночь, полностью соблюдая процедуры", – подчеркнул он.

Напомним, Верховная Рада Украины в ночь на 21 декабря приняла в целом подготовленный правительством проект закона "О государственном бюджете на 2017 год" с дефицитом 3% и заложенным ростом экономики также в 3%. Соответствующее решение поддержали в целом 274 народных депутата