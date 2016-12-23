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Главная » Деньги » Гонтарева: НБУ заставил Приватбанк взять на баланс самолеты МАУ и "Буковель"
Национализация Приватбанка

Гонтарева: НБУ заставил Приватбанк взять на баланс самолеты МАУ и "Буковель"

Гонтарева: НБУ заставил Приватбанк взять на баланс самолеты МАУ и "Буковель"
Фото: 112.ua

Игорь Коломойский обещал рассчитаться собственными активами, если не сможет погасить кредиты

23.12.16 262
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Национальный банк Украины заставил бывших акционеров Приватбанка взять на баланс финансового учреждения самолеты авиакомпании "МАУ" и горнолыжный курорт "Буковель". Об этом сообщила в эфире "Радио Вести" глава НБУ Валерия Гонтарева, передают Украинские новости.

"К сожалению, когда мы пришли, уже много кредитов рефинансирования Приватбанку было выдано. За мою каденцию во время кризиса 2014-2015 годов мы выдали Приватбанку около 9 млрд гривен. Я могу расписаться за каждый принятый залог лично и личную гарантию Коломойского (Игоря Коломойского, экс-акционера Приватбанка, - ред.), которую мы брали. Нам в залоги дали хорошие активы: самолеты МАУ, компанию "Буковель". Дальше мы работали с Приватом, чтобы банк взял на баланс эти активы. Мы их заставили взять на баланс активы на 31 млрд гривен", - сказала она.

При этом Гонтарева не уверена, что эти залоги до сих пор остаются на балансе. "Понимаете, они по одному из активов залог принимали на баланс, а потом другой актив выводили. Это называется мошенничество... Время покажет, что акционер на самом деле делал в пятницу (16 декабря, накануне национализации Приватбанка, - ред.)", - сообщила Гонтарева.

Она объяснила, что личное поручительство Игоря Коломойского, которое принимал НБУ, заключается в том, что если кредиты не будут погашены, то он возместит Нацбанку все своим бизнесом.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 18 декабря принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк – Приватбанк. Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.

21 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций Приватбанка.

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