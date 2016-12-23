Данилюк сказал, сколько сэкономили на соцвыплатах благодаря проверке получателей

Процесс верификации социальных выплат, предполагающий проверку правильности начисления пенсий и других ассигнований, начатый в марте текущего года, позволил сэкономить в общей сложности порядка 10 миллиардов гривен. Об этом в ходе выступления в Верховной Раде сказал министр финансов Украины Александр Данилюк, передает УНИАН.

"Общая экономия составила порядка 10 миллиардов гривен. Трудно сказать, что было эффективнее – верификация или другие меры. Но мы будем менять подходы, мы уже наладили работу с Пенсионным фондом и Министерством социальной политики. В следующем году мы усилим меры по верификации, потому что это экономит средства налогоплательщиков", – сказал Данилюк.

Напомним, в Украине с 1 марта 2016 года стартовала первая за годы независимости комплексная системная проверка (верификация) получателей социальных выплат. Верификация не означает отмену соцвыплат, а проводится для выявления мошенников и тех, кто не имеет права на получение соцпомощи. По состоянию на 31 мая текущего года Минфин получил из разных источников информацию по 22,1 млн получателей пенсий, субсидий и других соцвыплат. Это 88,4% от общего числа получателей выплат. К концу июля Минфин провел частичную верификацию данных 17,3 млн человек.

Согласно отдельному распоряжению министра финансов, Государственная аудиторская служба проверила 7% рекомендаций Минфина и подтвердила нарушения по 25% из них. Проверка осуществлялась в 64 территориальных отделениях социальной защиты населения, общая сумма средств, которые необходимо вернуть в бюджет, составляет 50 млн грн по всем видам социальных выплат.

Правоохранительные органы по результатам проводимой Министерством финансов верификации социальных выплат открыли 19 уголовных дел за нарушения при назначении выплат на общую сумму 14 миллионов гривен.