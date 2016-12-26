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Главная » Деньги » Напитки покрепче. Потянут ли украинцы новые цены на водку
Напитки покрепче. Потянут ли украинцы новые цены на водку
Фото: открытые источники

Напитки покрепче. Потянут ли украинцы новые цены на водку

Принятые при голосовании бюджета изменения в Налоговый кодекс на 2017 год предполагают увеличение акциза на алкоголь на 20%. Производители спиртного прогнозируют рост теневого рынка

Евгений Гордейчик - 26.12.16 1199
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В абсолютном значении наиболее значительным будет повышение акцизов на водку и слабоалкогольные напитки.

Что касается водки, то акциз со 105,8 грн за литр чистого спирта поднимется до 126,96 грн. Это значит, что себестоимость бутылки водки объёмом 0,5 л возрастёт на 5 грн с учётом уплаченного с акциза НДС.

Для слабоалкогольных напитков акциз повысится с 211,6 грн за литр чистого спирта до 236,97 грн. То есть себестоимость бутылки лонг-дринка объёмом 330 мл и крепостью 10 градусов вырастет приблизительно на 1 грн.

В абсолютных цифрах повышение цен незначительное, однако, по словам главы ассоциации "Укрводка" Владимира Остапюка, очередное повышение акцизов приведёт к повышению розничных цен на водку на 8–10 грн. Это, в свою очередь, потянет за собой рост теневого рынка крепких напитков.

Нand-made

Разумеется, профильная ассоциация лоббирует интересы производителей алкоголя, которым невыгодно повышение цен на продукцию. Однако объективные данные подтверждают тот факт, что украинский рынок алкогольной продукции крайне чувствителен к повышению цен. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту "О демонополизации и введении рыночных правил функционирования спиртовой отрасли", разработанного для приватизации "Укрспирта", доля теневого обращения спирта возросла с 10% в 2007-м до 45% в 2015 году. По оценкам группы нардепов, разрабатывавших проект, недопоступления в бюджет из-за неуплаты акциза и НДС с продажи контрафактной водки лишь в 2015 году составили 6,1 млрд грн.

Достаточно вспомнить историю с водкой "Пятёрочка", появившейся на рынке в 2013 году. Эта водка, как и бюджетные конкуренты, продавалась по минимальной цене, однако под её крышечку на заводе вкладывали сложенную в несколько раз купюру в 5 грн. И ТМ за считанные месяцы стала одним из лидеров продаж.

Доля контрафактной продукции в следующем году может вырасти до 65%

По данным исследования рынка водки Украины, проведенного аналитической компанией Pro Consulting, с 2013-го по 2015 год производство легальной водки упало на 24%, с 16,7 млн дал до 10,4 млн дал. В 2016-м, благодаря стабилизации макроэкономической ситуации в стране, производство легальной водки начало восстанавливаться. По итогам первого полугодия оно выросло на 6,3%. Однако тот факт, что производство более дорогих напитков — коньяка, ликёров и настоек по-прежнему падает, доказывает, что платёжеспособность населения крайне низка и повышение цен на водку может привести к стремительному росту продаж контрафактной продукции. По оценке Остапюка, доля нелегальной продукции в следующем году может вырасти до 65%.

Частный спирт

Борьба с нелегальным рынком алкоголя сугубо фискальными и полицейскими методами может привести к катастрофическим последствиям. В Украине сейчас рынок "неконвенционального" алкоголя представлен преимущественно безопасной продукцией. Это главным образом продаваемая на рынках, в "наливайках" и через интернет водка без акцизных марок, произведённая из нелегально сделанного на заводах "Укрспирта" пищевого спирта.

Доля употребления суррогатов в Украине, по сравнению с соседями, относительно низка. К примеру, в РФ настойка боярышника традиционно входит в тройку самых продаваемых аптечных препаратов. В Украине она входит в лидеры аптечных продаж лишь в Донецкой и Луганской областях (до аннексии так же была весьма популярна в Крыму).

При ужесточении фискальной политики объёмы потребления суррогата могут возрасти, что чревато повторением трагедии, случившейся на днях в Иркутске. В результате употребления внутрь настойки боярышника "для ванн" с метанолом там погиб 71 человек.

Решить ситуацию мог бы отказ от госмонополии на производство спирта и приватизация "Укрспирта". В этом случае производители водки получат дополнительную возможность получения прибыли, что позволит увеличивать акцизы без повышения розничных цен на водку. По данным Минагрополитики, из-за изношенности производственных фондов себестоимость производства спирта в Украине на 15–20% выше, чем в странах ЕС.

Кроме того, производители водки не заинтересованы в конкуренции со стороны производителей нелегального алкоголя, поэтому объём нелегального рынка снизится. Законопроект о приватизации "Укрспирта" Кабмин утвердил 16 ноября. Министр агрополитики Тарас Кутовой заявил, что уже с 2018 года госпредприятиям запретят производить спирт. Впрочем, вокруг "Укрспирта" сплетён клубок коррупционных интересов не меньший, чем вокруг Одесского припортового и Центрэнерго. А значит, приватизацию этого актива могут точно так же спустить на тормозах.

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