НБУ продлит сроки докапитализации небольшим банкам

У всех банков будет около трех лет, чтобы провести капитализацию

Национальный банк Украины предоставит небольшим банкам отсрочку для необходимой докапитализации. Об этом рассказал в интервью FinClub директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.

"Менее чем четыре десятка банков, которые не проходили стресс-тестирование, будут диагностироваться по постановлению №351 о кредитных рисках. И если их капитал станет отрицательным, НБУ предоставит им отсрочку для необходимой докапитализации", - сказал он.

Ваврищук уточнил, что у всех банков будет около трех лет, чтобы провести капитализацию, хотя графики могут быть разными. "Мы предоставим банкам, которые не проходили стресс-тест, переходный период в тех случаях, когда новые правила выводят их регулятивный капитал в минус", - отметил он.

Все банки получат переходный период, чтобы завести капитал, заверил Ваврищук.