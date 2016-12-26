В Приватбанке представили новых руководителей

Почти половина из них – действующие менеджеры банка

Сегодня, 26 декабря, многотысячный коллектив Приватбанка "открывает новую страницу развития надежного и на самом деле народного банка". Об этом сообщил председатель правления банка Александр Шлапак, передает УНИАН.

В новом составе правления и руководства Приватбанка почти половину составляют действующие менеджеры банка, которые вместе с ведущими специалистами рынка смогут обеспечить стабильную работу и продолжение традиций крупнейшего банка страны.

Первым заместителем председателя правления, который будет отвечать за развитие системы обслуживания корпоративных клиентов, малого бизнеса, расширение программы микрокредитования предпринимателей "КУБ" и сотрудничество с торговыми сетями, назначен Олег Сергеев, который в свое время руководил Западным региональным управлением Приватбанка, работал в руководстве других украинских банков.

Система управления рисками банка будет под контролем Александра Дубровина, который является на сегодняшний день одним из лучших в Украине специалистов этого направления развития банков.

Руководителем розничного бизнеса Приватбанка стал Алексей Шабан, который работает в банке более 20 лет и в последние годы возглавлял направление обслуживания индивидуальных VIP-клиентов.

Членом правления банка и руководителем "Центра электронного бизнеса" и направлением по работе с Big Data назначен Сергей Харитич, который работал в лаборатории инноваций Приватбанка с момента ее создания.

Членом правления банка, который будет отвечать за развитие службы безопасности Приватбанка, юридического направления и службы финансового мониторинга назначен Алексей Бережной, который имеет большой опыт руководства соответствующими подразделениями.

Заместитель председателя правления Александр Дрелинг будет ответственным за развитие Back-office, информационных технологий и "ПриватМаркет".

Руководителем казначейства Приватбанка и куратором инвестиционного бизнеса в новом правлении банка будет заместитель председателя Галина Пахачук.

Главным бухгалтером банка назначена Валентина Ярмоленко, направлением "Аудит" Приватбанка будет руководить Вячеслав Ветлужский, главным HR-менеджером Приватианка остается Ольга Хлынина, без изменений остается и руководящий состав направлений маркетинга и менеджмента банка, которыми руководит Николай Щербина.

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Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 18 декабря принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк – Приватбанк. Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.

21 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций Приватбанка.