Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал20162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Деньги » В Приватбанке представили новых руководителей
Национализация Приватбанка

В Приватбанке представили новых руководителей

В Приватбанке представили новых руководителей
Фото: 112.ua

Почти половина из них – действующие менеджеры банка

26.12.16 1583
2000

Сегодня, 26 декабря, многотысячный коллектив Приватбанка  "открывает новую страницу развития надежного и на самом деле народного банка". Об этом сообщил председатель правления банка Александр Шлапак, передает УНИАН.

В новом составе правления и руководства Приватбанка почти половину составляют действующие менеджеры банка, которые вместе с ведущими специалистами рынка смогут обеспечить стабильную работу и продолжение традиций крупнейшего банка страны.  

Первым заместителем председателя правления, который будет отвечать за развитие системы обслуживания корпоративных клиентов, малого бизнеса, расширение программы микрокредитования предпринимателей "КУБ" и сотрудничество с торговыми сетями, назначен Олег Сергеев, который в свое время руководил Западным региональным управлением Приватбанка, работал в руководстве других украинских банков.

Система управления рисками банка будет под контролем Александра Дубровина, который является на сегодняшний день одним из лучших в Украине специалистов этого направления развития банков.

Руководителем розничного бизнеса Приватбанка стал Алексей Шабан, который работает в банке более 20 лет и в последние годы возглавлял направление обслуживания индивидуальных VIP-клиентов.

Членом правления банка и руководителем "Центра электронного бизнеса" и направлением по работе с Big Data назначен Сергей Харитич, который работал в лаборатории инноваций Приватбанка с момента ее создания.

Членом правления банка, который будет отвечать за развитие службы безопасности Приватбанка, юридического направления и службы финансового мониторинга назначен Алексей Бережной, который имеет большой опыт руководства соответствующими подразделениями.

Заместитель председателя правления Александр Дрелинг будет ответственным за развитие Back-office, информационных технологий и "ПриватМаркет".

Руководителем казначейства Приватбанка и куратором инвестиционного бизнеса в новом правлении банка будет заместитель председателя Галина Пахачук.

Главным бухгалтером банка назначена Валентина Ярмоленко, направлением "Аудит" Приватбанка будет руководить Вячеслав Ветлужский, главным HR-менеджером Приватианка остается Ольга Хлынина, без изменений остается и руководящий состав направлений маркетинга и менеджмента банка, которыми руководит Николай Щербина.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 18 декабря принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк – Приватбанк. Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.

21 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций Приватбанка.

2
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
НБУ продлит сроки докапитализации небольшим банкамНБУ запустил сайт "Приватбанк под защитой государства"Представитель ЕБРР вошел в наблюдательный совет Приватбанка

Читайте также на focus.ua

Новости партнеров

Loading...
Топ-10
  1. Моральное насилие. Как пресс-конференция Путина отразила его отношение к России и миру 9218
  2. "Разве Украина не вместе с Россией?" — спрашивают голландцы, — Ольга Куприянова 5129
  3. Жизнь после правды. Что мешает реформам образования в Украине 3021
  4. Карлова убил Путин. Как президент России расправляется с россиянами 5905
  5. Развлекай и властвуй. Почему один из крупнейших столичных девелоперов не любит Януковича 3488
  6. Революция. Армия. Фронт. Как сложились судьбы бойцов 22-й сотни Самообороны Майдана 1702
  7. Изменить будущее. Правнук эмигрантов из Украины о том, как отсрочить Апокалипсис 2414
  8. Таёжный человек. Как выпускник Йельского университета оказался на востоке Украины 1463
  9. Кушать подано. Чем и как кормили в украинских ресторанах, начиная с 60-х годов 2623
  10. Битва музеев. Когда скифское золото вернётся в Украину из Амстердама 1182
  1. Премьер Израиля запретил своим министрам посещать Украину и встречаться с украинскими коллегами 10148 / 11454
  2. Моральное насилие. Как пресс-конференция Путина отразила его отношение к России и миру 6567 / 9218
  3. Украинский олигархат ждёт смерть на сковородке, – политолог Авраам Шмулевич 3811 / 95814
  4. США расширили санкции против РФ из-за ситуации в Украине 3744 / 4226
  5. Летевший в Сирию самолет Минобороны РФ упал в Черное море 2964 / 3252
  6. В России не нашлось желающих строить железную дорогу к Керченскому мосту 2839 / 3539
  7. Вредные советы. 12 мифов о здоровом образе жизни, о которых пора забыть 1981 / 2683
  8. КНДР обещает создать ракеты, способные долететь до США 1669 / 1866
  9. В Киеве временно изменят работу 5 троллейбусных маршрутов 1667 / 1877
  10. Ельченко пояснил, почему Украина поддержала антиизраильскую резолюцию в ООН 1370 / 1581
  1. Украинский олигархат ждёт смерть на сковородке, – политолог Авраам Шмулевич 54 / 95814
  2. Моральное насилие. Как пресс-конференция Путина отразила его отношение к России и миру 49 / 9218
  3. 25 декабря 25 лет назад США официально признали независимость Украины 23 / 693
  4. Премьер Израиля запретил своим министрам посещать Украину и встречаться с украинскими коллегами 20 / 11454
  5. Вредные советы. 12 мифов о здоровом образе жизни, о которых пора забыть 13 / 2683
  6. Карлова убил Путин. Как президент России расправляется с россиянами 11 / 5905
  7. США расширили санкции против РФ из-за ситуации в Украине 10 / 4226
  8. Кушать подано. Чем и как кормили в украинских ресторанах, начиная с 60-х годов 8 / 2623
  9. Летевший в Сирию самолет Минобороны РФ упал в Черное море 8 / 3252
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.