Карточный домик. Почему в Украине исчезают банки

За три года Нацбанк вывел с рынка более 80 банков. Такая зачистка стала серьёзным потрясением для экономики, но была безальтернативной

До 2008 года банки в Украине зарабатывали в основном традиционным путём — за счёт кредитования. Благо спрос населения на ипотеку и автокредиты рос колоссальными темпами. Мировой кризис не только рассеял иллюзии банкиров насчёт перспективного украинского рынка, но и оставил им тяжёлое наследие в виде проблемных займов. Однако финучреждения продолжали плодиться и в 2008–2013 годах. За исключением госбанков и банков с иностранным капиталом, практически все они работали по одной и той же модели — собирали депозиты под высокие проценты и выдавали кредиты связанным со своими же акционерами компаниям. Кредиты погашались плохо либо не погашались вообще, а обязательства по ранее привлечённым депозитам покрывали за счёт новых вкладов.

Финучреждения заставят снизить долю инсайдерских займов и заняться рыночным кредитованием. Это поставит точку в истории олигархического банкинга в Украине

Пирамида начала рушиться в 2014-м. За три года Нацбанк под руководством сначала Степана Кубива, а потом и Валерии Гонтаревой вывел с рынка более 80 банков. Большая часть из них банально "пылесосила" депозиты физических лиц и занималась отмыванием денег. Попадая под управление Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ), финучреждения оставляли государству миллиардные обязательства перед вкладчиками и раздутые балансы с кредитами фиктивным компаниям и несуществующими залогами. И если физлицам в пределах гарантированной суммы 200 тыс. грн вклады ещё возвращали, то бизнес терял все остатки на текущих счетах. Это, безусловно, стало одной из причин торможения украинской экономики в 2014–2016 годах.

Самое плохое, что никто из владельцев и топ-менеджеров обанкротившихся банков так и не понёс ни финансовой, ни материальной ответственности.

Суды всё так же твёрдо стоят на стороне организаторов финансовых пирамид, а следователи, судя по всему, не особо и упорствуют. В результате долги банкиров покрываются за счёт всех налогоплательщиков — госбюджет перечисляет ФГВФЛ деньги для компенсации вкладов. Хорошая новость в том, что с национализацией ПриватБанка зачистку банковской системы можно считать практически завершённой. Крупных банков, подверженных риску банкротства, практически не осталось. Оставшиеся финучреждения, согласно договорённостям с МВФ, заставят снизить долю инсайдерских займов и заняться рыночным кредитованием в течение ближайших двух-трёх лет. Это поставит точку в истории олигархического банкинга в Украине.