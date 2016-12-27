В НБУ объяснили, почему перед Новым годом в обменных пунктах скупили валюту

Это связано с рождественскими выходными в США и Европе

Сегодня, 27 декабря 2016 года, на межбанковском валютном рынке наблюдается временный избыточный спрос на иностранную валюту, который сформировался под действием ситуативных факторов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Ситуацию прокомментировал директор департамента открытых рынков Нацбанка Сергей Пономаренко.

С одной стороны, предложение валюты сегодня ограничено в связи с рождественскими выходными в США и Европе. Существенная часть валютной выручки, в основном от экспорта товаров и услуг, в Украину поступает в долларах США и евро и, соответственно, в большинстве случаев проходит через корреспондентские счета украинских банков в США и Европе.

Обязательную продажу валютной выручки уполномоченные банки обязаны осуществить на следующий день после получения валюты. Соответственно, когда рабочий день в Украине 26 декабря совпал с выходным в США и Европе, валютная выручка на счета украинских банков не поступала, что и ограничило обязательную продажу валютной выручки 27 декабря.

С другой стороны, на валютный рынок давит спрос на валюту со стороны компаний-экспортеров, которые получили бюджетное возмещение НДС на прошлой и текущей неделе.

В связи с этим, чтобы предотвратить избыточные колебания обменного курса гривны, Национальный банк Украины сегодня, 27 декабря, объявил о проведении аукциона по продаже иностранной валюты. Объем аукциона – до $80 млн.

В НБУ напоминают, что в таких случаях, как сегодня, когда на валютном рынке доминируют временные факторы, Национальный банк имеет достаточно инструментов для сглаживания чрезмерных колебаний. Объем международных резервов сегодня составляет около $15,7 млрд. Этого достаточно и для продажи валюты в ходе интервенций, и для выполнения обязательств правительства и НБУ.